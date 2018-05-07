Летом в российских магазинах запустят пилотный проект по маркировке продуктов цветами светофора в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара, жирных кислот и других составляющих.

«Если продукт не содержит в себе полезных веществ, то это красный. Если он содержит в своем составе заменители того или иного типа, то он желтый, и если он полностью натуральный и содержит только полезные белки, жиры, углеводы и микроэлементы, то он зеленый», — объясняла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для удобства покупателей в магазинах организуют отдельные полки с промаркированными продуктами. Предполагается, что это позволит потребителям сделать осознанный выбор при покупке еды и сформировать здоровый рацион питания, а также заставит производителей сократить выпуск продуктов с красной маркировкой, так как это невыгодно с точки зрения маркетинга.

Источник: ТАСС