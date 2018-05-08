Компания Budweiser, выступающая официальным спонсором чемпионата мира по футболу в 2018 году, снабдит болельщиков пивными бокалами, реагирующими на шум стадиона.

Кампания Light Up the FIFA World Cup охватит более 50 стран мира. Ее символом станут бокалы Red Light Cups с красной подсветкой, которая загорается в ответ на овации футбольных болельщиков. Фанаты смогут получить их бесплатно при покупке пива как на матчах ЧМ-2018 в России, так и во время массовых трансляций при поддержке Budweiser в других странах.

В Budweiser уже разработали более 70 дизайнов таких бокалов, включая версии для отдельных матчей и версии на разных языках. Всего планируется реализовать более 8 миллионов Red Light Cups.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: Budweiser