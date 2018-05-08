Исследовательская служба рекрутингового сервиса Superjob выяснила, блокировки каких сайтов и приложений больше всего опасаются российские интернет-пользователи.

Место

Название сайта или приложения

Доля опрошенных, %

«ВКонтакте»

18

YouTube

12

Google

10

«Яндекс»

8

Instagram

7

Telegram

6

Mail.Ru

5

WhatsApp

5

Facebook

4

«Одноклассники»

3

Viber

3

Wikipedia

2

Skype

2

Еще 3 % опрошенных признались, что боятся блокировки всех интернет-ресурсов. Каждый сотый заявил, что готов обходить любые ограничения доступа. А 30 % уверены, что смогут прожить и без интернета.

 Ранее The Village рассказывал, как интернет-блокировкам противостоят в Китае и как к ограничению доступа к Сети относятся в России.

Источник: Superjob