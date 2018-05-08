Без каких сайтов и приложений боятся остаться россияне
Исследовательская служба рекрутингового сервиса Superjob выяснила, блокировки каких сайтов и приложений больше всего опасаются российские интернет-пользователи.
Место
Название сайта или приложения
Доля опрошенных, %
«ВКонтакте»
18
YouTube
12
10
«Яндекс»
8
7
Telegram
6
Mail.Ru
5
5
4
«Одноклассники»
3
Viber
3
Wikipedia
2
Skype
2
Еще 3 % опрошенных признались, что боятся блокировки всех интернет-ресурсов. Каждый сотый заявил, что готов обходить любые ограничения доступа. А 30 % уверены, что смогут прожить и без интернета.
Ранее The Village рассказывал, как интернет-блокировкам противостоят в Китае и как к ограничению доступа к Сети относятся в России.
Источник: Superjob
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