Исследовательская служба рекрутингового сервиса Superjob выяснила, блокировки каких сайтов и приложений больше всего опасаются российские интернет-пользователи.

Место Название сайта или приложения Доля опрошенных, %

«ВКонтакте» 18

YouTube 12

Google 10

«Яндекс» 8

Instagram 7

Telegram 6

Mail.Ru 5

WhatsApp 5

Facebook 4

«Одноклассники» 3

Viber 3

Wikipedia 2

Skype 2

Еще 3 % опрошенных признались, что боятся блокировки всех интернет-ресурсов. Каждый сотый заявил, что готов обходить любые ограничения доступа. А 30 % уверены, что смогут прожить и без интернета.

Ранее The Village рассказывал, как интернет-блокировкам противостоят в Китае и как к ограничению доступа к Сети относятся в России.

Источник: Superjob