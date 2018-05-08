Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с шести подсетей Google, в которые входят около 3,7 миллиона IP-адресов.

Их разблокировали, чтобы обеспечить корректную работу сторонних интернет-сервисов. При этом в ведомстве уверяют, что смогли обнаружить в подсетях Google в том числе и IP-адреса мессенджера Telegram. Они останутся заблокированными.

По данным телеграм-канала RKNSHOWTIME, 8 мая число заблокированных Роскомнадзором IP-адресов действительно снизилось — с 14,63 миллиона до 10,89 миллиона.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: Роскомнадзор