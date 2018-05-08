Пивовары обратились в правительство и московскую мэрию с просьбой отказаться от идеи ограничить продажу алкоголя на время чемпионата мира по футболу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма руководителей Союза российских пивоваров и компании AB InBev Efes.

Президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков предупредил о возможном скачке нелегальной торговли крепким алкоголем и риске продажи «некачественной и опасной для жизни продукции болельщикам со всего мира».

С тем, что запрет приведет к росту объемов нелегальной продажи пива, согласен и директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По мнению эксперта, нет смысла вводить ограничения на торговлю пивом рядом со стадионами, на которых оно останется в продаже.

По подсчетам авторов обращений, потери бюджета из-за недополученных налогов от производителей пива только в Москве могут достигнуть 2 миллиардов рублей.

В конце апреля в столичном департаменте региональной безопасности рассказали о планах запретить продажу алкоголя во время ЧМ-2018. Запрет распространят в том числе на заведения общественного питания, находящиеся возле стадионов и других ключевых объектов чемпионата.

Источник: «Коммерсантъ»