Ассоциация «Финтех» при Центробанке занимается разработкой приложения для денежных переводов через мессенджеры и социальные сети с помощью QR-кода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Банке России и «Финтехе».

Сервис, который представят в 2019 году, будет работать с Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниками», WhatsApp и Viber. Пользователям нужно будет привязать QR-код из приложения к банковской карте. Для перевода придется ввести счет и банк получателя, однако при наличии QR-кода адресата процесс упрощается.

Начальник отдела по развитию электронной коммерции Бинбанка Филипп Петров предположил, что в дальнейшем QR-код можно будет использовать для оплаты товаров в магазинах. «В России на региональном уровне уже есть проекты по оплате с помощью QR-кода общественного транспорта. Пассажир заходит в автобус, наводит гаджет на QR-код, расположенный у водителя, и мгновенно совершает оплату», — рассказал Петров.

Источник: «Известия»