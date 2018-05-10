Мессенджер Telegram ​создал для своей блокчейн-платформы Telegram Open Network первый сервис — Telegram Passport, предназначенный для идентификации пользователей.

Сейчас сервис тестируют в закрытом режиме. Пользователю понадобится один раз загрузить в него все необходимые данные, а затем он сможет мгновенно передавать информацию о себе другим сайтам и приложениям, работающим как внутри Telegram, так и за его пределами.

В частности, Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а также запрашивать у пользователя актуальную фотографию. Доступ к персональным данным и копиям документов останется только у пользователя. Он зашифрует их паролем двухфакторной аутентификации, и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа.

Предполагается, что официально Telegram Passport запустят ближе к лету. К этому моменту с помощью нового сервиса уже можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров мессенджера. С кем именно ведутся переговоры, не уточняется.

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Источник: «Ведомости»