«МТС банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом сети кинотеатров «Люксор», пишут «Ведомости».

Причиной иска стали проблемы «Люксора» с выплатой около 100 миллионов рублей по кредиту, полученному в 2012 году. Два года назад компания уже приостанавливала выплаты банку, а в 2017-м вновь начала задерживать платежи. Представитель истца сообщил изданию, что сейчас «МТС банк» к мировому соглашению не готов.

Иски к киносети на общую сумму почти 150 миллионов рублей также подали несколько кинопрокатчиков, включая компании «Вольга» и «Парадиз». Проблемы «Люксора» с прокатчиками в том числе привели к отсутствию в расписании сети фильма «Мстители: война бесконечности».

В 2016 году партнеры «Люксора» обратились в суд с исками к киносети на 170 миллионов рублей. В прошлом году с компанией также судились кинопрокатчики «Каро» и «Централ партнершип».

«Люксор» — одна из старейших киносетей в России, в состав которой входит 21 кинотеатр.

Источник: «Ведомости»