Верховный суд постановил, что рассматривающие дела о блокировке сайтов суды должны в обязательном порядке привлекать в процесс владельцев этих ресурсов.

При подготовке к разбирательству судья должен определить круг лиц, права и законные интересы которых может затронуть решение суда. После установления их местонахождения их должны проинформировать о времени и месте заседания и привлечь к участию в деле.

Верховный суд вынес соответствующее решение после рассмотрения жалобы владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тонкошкурова. Ранее его не пустили на процесс о блокировке ресурса в Санкт-Петербурге, сославшись на то, что суд не решал вопрос о его участии в деле и не определял, затрагивает ли оно его права и обязанности. По этой же причине ему отказали в подаче апелляции.

Источник: «Интерфакс»