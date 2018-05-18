Шпионящий за прохожими гаджет, Face ID по венам и оживший твиттер Мавроди
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: замена метро от Илона Маска, чтение переписки в ICQ и ИИ-надзиратель.
Тоннель Маска до аэропорта
Основатель The Boring Company Илон Маск анонсировал запуск высокоскоростной подземной магистрали Loop в Лос-Анджелесе. Она позволит горожанам добраться от центра города до аэропорта за восемь минут — на скорости в 241 километр в час. Одна капсула сможет перевозить до 16 человек. Билет на нее обойдет в доллар.
Шпионящий за прохожими гаджет
Оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком» представил устройство MT_BOX, которое собирает данные о находящихся поблизости людях, подключенных к беспроводным сетям. Его можно установить в магазине или кофейни и использовать для гиперлокального таргетинга рекламы. Создатели уверяют, что не нарушают конфиденциальность пользователей.
Face ID по венам
Apple запатентовала технологию распознавания пользователя по узору лицевых вен. Для использования системы в гаджеты потребуется вставить излучатель и приемник инфракрасных волн. Это позволит получать четкое изображение подкожных сосудов и строить 3D-модели лиц.
Чтение переписки в ICQ
«Новая газета» пришла к выводу, что российские спецслужбы могут читать переписку пользователей ICQ. Для этого журналисты проанализировали приговоры российских судов, в которых упоминается «снятие информации с технических каналов связи». Помимо ICQ, в материалах также упоминаются Skype, Telegram, WhatsApp, «ВКонтакте», Jabber, WeChat и Viber.
ИИ-надзиратель
Основатель ABBYY Давид Ян запустил систему управления эффективностью бизнеса Yva, основанную на искусственном интеллекте. Она подключается к корпоративной почте и мессенджерам, проводит опросы сотрудников и анализирует полученные данные, чтобы сформулировать рекомендации по повышению продаж, предупреждению увольнений и обнаружению рисков. Также Yva пытается определить снижение интереса сотрудника к работе и предотвратить конфликты в коллективе и с клиентами.
Оживший твиттер Мавроди
Официальный твиттер основателя «МММ» Сергея Мавроди возобновил вещание спустя полтора месяца после его смерти. Кто именно публикует новые посты, не поясняется, но все они посвящены криптовалюте Mavro.
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