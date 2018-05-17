Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: стоимость «Победы», поучительное ICO и искусственный интеллект — искусствовед.

Стоимость «Победы»

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что лоукостер «Победа» стоит 600 миллионов долларов. По его словам, западные аналитики установили эту стоимость математическим методом и путем сравнения компании с конкурентами.

ИИ-искусствовед

«Одноклассники» научили искусственный интеллект разбираться в живописи. С помощью технологии распознавания лиц нейросеть будет отмечать героев известных портретов русских художников на фотографиях, которые загружают пользователи. К «Ночи музеев» для них завели отдельные аккаунты в соцсети.

Поучительное ICO

Комиссия по ценным бумагам США намеренно запустила фальшивое ICO проекта Howey Coins в образовательных целях. Власти решили научить пользователей не инвестировать в подозрительные блокчейн-проекты и перенаправляли на сайт с разъяснениями о возможных рисках всех, кто решил приобрести токены. В описании проекта было сразу несколько признаков мошенничества — например, обещание слишком высоких доходов и возможность инвестировать при помощи кредитной карты.

Невидимый «Биг Мак»

Испанское подразделение «Макдоналдс» выпустило видео о мире в 2068 году. В нем показана жизнь сотрудника офиса, окруженного голограммами. А во время обеденного перерыва его коллега показывает воображаемый «Биг Мак». Ролик посвящен 50-летию бургера.

Робот с мурашками

Американские инженеры создали прототип робота, который может передавать свое внутреннее состояние разными способами. Робота снабдили экраном, на котором отображается его лицо с мимикой, и искусственной кожей, на которой могут выступать шипы и мурашки в зависимости от эмоций, которые он испытывает.

Вредонос Telegrab

Эксперты компании Cisco Talos обнаружили вредоносную программу Telegrab, способную похитить кэш-файлы и ключи шифрования из десктоп-клиента Telegram. Если бы они не защищались паролем пользователя, это позволило бы получить доступ к контактам и переписке жертвы. Предполагается, что за созданием программы стоит русскоговорящий хакер под псевдонимом Enot272, известный также как Eyenot, Racoon Hacker и Racoon Pogoromist. Ранее он уже дважды атаковал Telegram.