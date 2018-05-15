Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: переезд «Лаборатории Касперского» в Швейцарию, дорога с подзарядкой для электромобилей и акустические аксессуары.

«Налог на Amazon»

В Сиэттле ввели новый налог для крупных компаний вроде Amazon и Starbucks, который должен помочь устранить возникший в городе жилищный кризис. За каждого сотрудника бизнес-гиганты должны будут платить по 275 долларов в год. Это принесет городскому бюджету дополнительные 48 миллионов долларов. Две трети из них пойдут на строительство нового доступного жилья, а оставшаяся сумма — на ремонт аварийных домов, повышение зарплат обслуживающего персонала и финансирование сервисов помощи для бездомных.

Переезд «Лаборатории Касперского» в Швейцарию

«Лаборатория Касперского» потратит 12 миллионов долларов на создание дополнительной инфраструктуры по разработке ПО и дата-центра для обработки пользовательских данных в Швейцарии. Компания решила перенести часть бизнеса в Цюрих, чтобы избежать санкций из-за обвинений в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Дорога с подзарядкой для электромобилей

В Швеции протестировали проект дороги eRoadArlanda, которая позволяет заряжать движущиеся по ней электромобили. В асфальтовое покрытие на участке между стокгольмским аэропортом Арланда и логистическим комплексом почтовой компании Postnord установили электрифицированный рельс, который автоматически заряжает транспорт. Испытания профинансировало государство.

Диспетчерская для дронов

«Российские космические системы» испытали диспетчерскую для дронов. Она позволяет наблюдать за их перемещением и помогает организовать полеты в едином воздушном пространстве. Чтобы воспользоваться системой, оператору беспилотника нужно будет установить на него соответствующее ПО и подать заявку на маршрут. В ответ он получит план полета с учетом всех действующих ограничений и данных о маршрутах, заявленных другими операторами.

Акустические аксессуары

Инженеры из Технологического института Джорджии создали акустические аксессуары. Подключенные друг к другу браслет и кольцо могут распознавать жесты пальцами по звуку. Поскольку путь прохождения звука меняется, когда человек прислоняет большой палец к другим пальцам, система может определить, какую именно команду отдал пользователь. Эта технология может использоваться для расшифровки жестового языка.

Гуглеры-пацифисты

Сотрудники Google начали увольняться из компании в знак протеста против сотрудничества с Пентагоном. В рамках проекта Project Maven корпорация создает искусственный интеллект для военных. Система может анализировать видео с беспилотников и выявлять на нем людей и неживые объекты. Внутреннюю петицию о несогласии с развитием Google в этом направлении подписали уже более 4 тысяч человек.