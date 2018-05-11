Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: бесплатные поездки по тоннелю Маска, нейросеть-ретушер и конкурс MIT.

Скрытые команды для Siri

Ученые из университета Беркли научились атаковать голосовых помощников и устройства для дома с помощью команд, спрятанных в записях музыки и устной речи. Технология незаметной замены звуков позволяет передавать им новые задания тайно от пользователей. В Amazon, Google и Apple уже заявили, что для их продуктов это не представляет опасности.

Пример аудиоатаки на айфон от ученых из Китая

Нейросеть-ретушер

Исследователи из Intel и Иллинойсского университета разработали метод получения ярких фотографий с минимальным количеством шумов при съемке практически в полной темноте. Для этого они научили нейронную сеть восстанавливать изображение не из обработанных данных, а с помощью сигнала непосредственно с фоточувствительной матрицы.

Кредитка от Apple

Apple и Goldman Sachs планируют выпустить в 2019 году кредитную карту под брендом Apple Pay. Суть партнерства заключается в том, что банк будет предлагать пользователям займы. В России подобный продукт запускать пока не планируется.

Сериал Facebook про женский футбол

Соцсеть Facebook запустила в производство сериал о женской футбольной команде из Нью-Йорка, которой предстоит преодолеть трудности расового, этнического и классового характера. Исполнительным продюсером проекта назначили нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Вместе с ним над шоу будут работать супруги Лиз Гарсия («Грешница») и Джошуа Харто («Шпионский мост»). Дата премьеры пока не называется.

Бесплатные поездки по тоннелю Маска

Глава The Boring Company Илон Маск объявил о готовности открыть подземный тоннель для поездок под Лос-Анджелесом «в ближайшие месяцы». Воспользоваться им можно будет бесплатно. В будущем по сети таких тоннелей смогут перемещаться как личные автомобили, так и общественные электробусы.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 10 Май 2018 в 6:49 PDT

Конкурс MIT

MIT запустил конкурс IDE Inclusive Innovation Challenge на лучшую технологию для оптимизации рабочих процессов. Сумма премии составляет миллион долларов. Подать заявку на участие в нем могут как коммерческие, так и некоммерческие организации любого размера. Регистрация для участников из России открыта до 29 мая.