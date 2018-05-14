Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: конкурс с возможностью устроиться в «Яндекс», кешбэк в «Одноклассниках» и камера для желающих не проморгать жизнь.

Преемник Цукерберга

Wired назвал неофициального преемника Марка Цукерберга в Facebook. Им оказался его друг Крис Кокс, который работал над первыми версиями ленты новостей и занимался кадрами в начале развития компании. С недавнего времени он возглавил приложения Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp, что, по мнению СМИ, ставит его значимость для проекта на один уровень с Цукербергом.

Пропуск на порносайты

В Великобритании предложили продавать бумажные пропуски на порносайты. Специальные карточки с 16-значными кодами планируется распространять через киоски за 10 евро. Это позволит желающим посмотреть порно не вносить свои данные в онлайн-базу, но им все равно понадобится предъявить продавцу паспорт или водительские права.

Камера для желающих не проморгать жизнь

Инженеры из Бременской высшей школы искусств создали носимую камеру, которая записывает видео только в моменты моргания. Для их определения используется датчик, регистрирующий сокращение мышц возле глаз. Сама камера крепится на дужке очков, чтобы получаемое изображение было максимально похожим на то, что видит человек. Разработчики надеются, что их изобретение поможет окружающим не проморгать жизнь.

Результат съемки

Кешбэк в «Одноклассниках»

«Одноклассники» запустили кешбэк-сервис в разделе «Услуги и купоны». С его помощью пользователи смогут возвращать часть затрат на офлайн-покупки и получать вознаграждение за участие в промоакциях. Бонусы будут зачисляться во внутренней валюте «ОК», которую можно потратить на игры, стикеры и другие услуги соцсети.

Роды в инстаграме

Facebook и Instagram больше не будут удалять фотографии и видео с родов. Раньше соцсети приравнивали подобные материалы к порнографии, но их заставили пересмотреть политику модерации контента. Петицию об отмене цензуры подписали 23 тысячи человек.

Конкурс от «Яндекса»

«Яндекс» проведет конкурс для разработчиков с перспективой найма в компанию. «Яндекс.Блиц» состоится в июне, сентябре и октябре и охватит такие направления, как машинное обучение, мобильная разработка и frontend. За первое, второе и третье места в каждом направлении предусмотрены призы в 100, 75 и 50 тысяч рублей. С наиболее перспективными участниками свяжутся рекрутеры.