Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: неожиданный конкурент Илона Маска, искусственный интеллект в «Магните» и нейросеть для восстановления старых фильмов.

Высокоскоростной интернет от «Роскосмоса»

22 мая «Роскосмос» представит систему покрытия Земли высокоскоростным интернетом. На ее создание до 2020 года потребуются почти 300 миллиардов рублей. Сеть планируется использовать как канал связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных. Проект станет конкурентом компании OneWeb, в которую инвестировал Ричард Брэнсон, и Starlink Илона Маска.

Всасывающие ногу кроссовки

Nike подала патентную заявку на кроссовки, которые затягивают стопу внутрь ботинка и тем самым помогают человеку обуться. Для этого инженеры компании предложили встраивать в стельку или подошву конвейерную ленту. Как только человек опустит переднюю часть стопы внутрь, сенсор в кроссовке определит это и запустит мотор. Питать его будет перезаряжаемый аккумулятор.

Нейросеть для старых фильмов

«Яндекс» научился улучшать качество старых фильмов с помощью нейронных сетей. Их возможности проверили на старых фильмах о Великой Отечественной войне. Технологии SuperResolution сделали изображение более резким и устранили некоторые недостатки оцифровки — например, пересветы на лицах.

Кадр из фильма «Отец солдата». До обработки Кадр из фильма «Отец солдата». После обработки

Доходы Apple от игр

Apple стала третьей в мире компанией по объему игровых доходов. По данным Newzoo, выручка компании от продажи игр в App Store в 2017 году достигла 8 миллиардов долларов. Первые два места заняли Tencent и Sony. Они заработали 18,1 и 10,5 миллиарда соответственно. Также в пятерку вошли Microsoft и Activision Blizzard.

Искусственный интеллект в «Магните»

Сеть магазинов «Магнит» завершила тестирование нейронной сети для исследования спроса на товары. Ее использование позволило увеличить точность прогнозов на 3–5 %. Это повлечет снижение дефицита продукции в магазинах примерно на 2 % и позволит сократить суммы списаний до 5 %. Благодаря этому выручка компании по итогам года может вырасти до 4 миллиардов рублей.

Стартап по омоложению собак

Генетик из Гарварда основал стартап Rejuvenate Bio, который займется исследованием возможностей омоложения организма. Сперва он хочет научиться омолаживать собак с помощью генной терапии, а затем планирует испытать этот метод и на людях. Начать Джордж Черч планирует с себя, когда его устроят результаты испытания препаратов.