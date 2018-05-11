Компания Boston Dynamics опубликовала ролик о новых возможностях прямоходящего робота Atlas. Раньше он умел преодолевать полосу препятствий, перетаскивать коробки и делать сальто, а теперь научился бегать по открытой местности и перепрыгивать через преграды.

Также компания рассказала об успехах робопса SpotMini. Он научился запоминать маршруты, по которым раньше ходил, и теперь может пользоваться лестницами.

Источник: Boston Dynamics