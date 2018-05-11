Депутаты Госдумы подготовили законопроект об уголовной ответственности за действия, которые способствуют антироссийским санкциям, введенным иностранными государствами.

Авторы документа предлагают наказывать за предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые привели или могли привести к санкциям против России или ее жителей. Виновным в подобном преступлении может грозить штраф на сумму до 500 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, инициатива предполагает ответственность за само соблюдение санкций. Так, за отказ совершать сделки с российскими компаниями и гражданами, которые находятся под санкциями, планируют наказывать штрафом до 600 тысяч рублей либо ограничением или лишением свободы на срок до четырех лет.

Авторами законопроекта выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры всех четырех фракций.

В апреле власти США ввели санкции против бизнесменов и компаний из так называемого кремлевского списка. Это спровоцировало обвал курса рубля до значений 2016 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Интерфакс»