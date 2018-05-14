Российские операторы сотовой связи заинтересовались установкой симкоматов — аппаратов по продаже сим-карт, оснащенных системами сканирования паспортов и распознавания лиц будущих абонентов. Они смогут работать круглосуточно, покрывая как труднодоступные районы, так и места с высокой проходимостью потенциальных клиентов.

Уже в ближайшее время такие автоматы собирается установить МТС. Компания уже закупила первую партию из 30 симкоматов, но они пока не поддерживают биометрическую идентификацию и могут использоваться только действующими абонентами, уже зарегистрированными в базе данных оператора.

По данным «Ведомостей», автоматизацией продаж интересуются и остальные участники «большой тройки», а также некоторые виртуальные сотовые операторы — например, оператор Сбербанка «Поговорим», который работает в Москве и Санкт-Петербурге на базе Tele2.

Источник: «Ведомости»