Владеющая каршеринговым сервисом «Делимобиль» Mikro Kapital Group объявила о покупке первого в России каршеринга Anytime.

Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что в ближайшие полгода новый владелец Anytime изменит тарифную политику. Вместе с тем, изменится модель компании: она станет каршерингом среднего и премиум-класса. Объединение двух сервисов при этом не предполагается.

Приобретение Anytime делает Mikro Kapital Group крупнейшим оператором каршеринговых услуг в России и, по объему автопарка, в Европе, утверждают представители компании. В ближайшие два года группа планирует экспансию в другие страны.

Парк московского каршеринга Anytime насчитывает около 800 машин в классах «комфорт» и «бизнес», а также автомобили для небольших грузоперевозок. Парк «Делимобиля», работающего в восьми регионах страны, состоит из 3 тысяч автомобилей.

The Village уже рассказывал, как пользоваться каршерингом и чем отличаются сервисы.

Источник: «Коммерсантъ»