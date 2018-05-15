Онлайн-издание New Scientist сообщило о новом факте утечки данных пользователей социальной сети Facebook. Она затронула 3 миллиона человек.

Сотрудники Кембриджского университета собирали информацию через приложение myPersonality, которое позволяет пройти психологический тест и сразу получить его результаты. Затем пользователю предлагалось поделиться с авторами проекта ответами и личными данными из профиля в соцсети.

В течение четырех лет войти на сайт со сведениями об участниках мог любой желающий. По данным New Scientist, для получения пароля требовалось потратить меньше минуты всего на один поисковый запрос.

Расследованием инцидента уже занялись в Великобритании. Остальные страны пока не отреагировали на новую информацию.

В свою очередь, сам Facebook объявил, что приостановил работу почти 200 приложений, имеющих доступ к большому объему данных пользователей. Их все перепроверят. Если выяснится, что какой-либо сервис неправомерно использовал личные данные, он будет полностью заблокирован, а пользователи получат уведомления об опасности приложения.

В марте вокруг Facebook разразился скандал из-за утечки данных пользователей соцсети в агентство Cambridge Analytica, сотрудничавшее с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. Компания использовала сведения о 87 миллионах человек, чтобы понять их предпочтения и на этом основании разработать политическую рекламу.

Ранее The Village уже рассказывал, как на случаи утечки данных пользователей реагируют отечественные и зарубежные компании.

Источник: New Scientist