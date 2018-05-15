Авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд иск с требованием признать незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, которые министерство транспорта утвердило в октябре 2017 года.

Представители «Победы» считают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков «две взаимоисключающие обязанности». Так, согласно пункту 133, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, «вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне». При этом пункт 135 обязывает принимать вещи «без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения». Воздушный кодекс же не закрепляет за пассажиром право перевозить в самолете вещи сверх установленной нормы.

Ранее глава «Победы» Андрей Калмыков уже напоминал, что, согласно Воздушному кодексу, правила провоза ручной клади устанавливаются на основании эксплуатационной документации воздушного судна. «Не могут быть одинаковые нормы для Boeing-777 и для „кукурузника“», — заявлял он.

Помимо Минтранса, в качестве ответчика по иску выступает Минюст. Заседание суда назначено на 7 августа.

В октябре 2017 года Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах. Ее вес для бесплатного провоза составляет пять килограммов на человека. Также в правилах указывается перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.

Источник: «Интерфакс»