Решение Таганского районного суда о блокировке Telegram не вступило в законную силу, поскольку защита мессенджера направила апелляцию на это решение.

По словам адвоката Telegram Дмитрия Колбасина, жалоба считается поданной со дня сдачи на почту. Туда она поступила 11 мая.

В Мосгорсуде уточнили, что отметка о вступлении решения в силу с 15 мая появилась на сайте ошибочно. «Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — рассказала представитель суда Ульяна Солопова.

Она также напомнила, что решение Таганского суда содержало требование о его немедленном исполнении. «С учетом того, что решение не отменено, то немедленное исполнение никто не отменял, оно исполняется», — уточнила Солопова.

Источники: RNS, РИА «Новости»