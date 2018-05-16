Аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) составили рейтинг стран, в которых компании чаще всего сталкиваются с экономическими преступлениями.

В пятерку списка, состоящего из 54 стран, вошла Россия, она делит четвертое место с Угандой. Также в лидерах — Франция, Кения и Южно-Африканская Республика.

Последнее аналогичное исследование выходило в конце 2015 года, тогда Россия занимала восьмую строчку рейтинга. В этом году о случаях мошенничества PwC сообщили 66 % респондентов (вместо 48 % в 2015 году). В то же время для нового исследования опросили 210 российских компаний против 120 три года назад.

Что отнести к экономическому преступлению, определяют компании, а не правоохранительные органы. Среди самых распространенных нарушений — незаконное присвоение активов (53 %), взяточничество и коррупция (41 %).

В целом же PwC зафиксировала рост числа экономических преступлений во всем мире: с 36 % в 2015 году до 49 % в 2018-м.

Источник: «РБК»