«Яндекс.Деньги» и Райффайзенбанк запустили проект по снятию наличных в банкоматах без пластиковых карт.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти в раздел «Получение наличных в банкомате без карты» на сайте «Яндекс.Денег», указать сумму снятия и ввести платежный пароль. После этого пользователь получит восьмизначный номер и ПИН-код от виртуальной карты, которые нужно ввести в банкомате.

За один раз по такой схеме с «Яндекс.Денег» можно снять от 500 до 5 тысяч рублей. Лимит на день составляет 30 тысяч рублей, а на месяц — 150 тысяч. Комиссия составит 3 %.

Пока услуга доступна только в десктопной и мобильной версиях сайта «Яндекс.Деньги», но вскоре появится и в мобильном приложении. Также компания планирует распространить этот механизм снятия наличных и на другие банки.

Источник: «Яндекс.Деньги»