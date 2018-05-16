Сервисы Combot, TGStat и Crosser Bot представили отчет об изменении активности аудитории мессенджера Telegram за месяц блокировки. Для этого они проанализировали, как изменилось среднее число просмотров телеграм-каналов за день.

На 15 % снизились просмотры каналов в Telegram

за месяц блокировки

Доля активных пользователей Telegram, проверяющих сообщения в мессенджере как минимум раз в неделю, уменьшилась на 7 процентных пунктов — с 82 до 75 %.

Аналитики отмечают, что это снижение не является критичным. Падение показателей объясняют оттоком нелояльной аудитории, а также длинными выходными, в которые пользователи традиционно проводят меньше времени в интернете. Например, во время новогодних праздников количество просмотров снизилось на 28 %.

«Похоже, даже майские праздники более эффективно борются с активностью аудитории Telegram, чем Роскомнадзор», — подытожил представитель сервиса Combot Антон Проценко.

Ранее The Village выяснял у авторов популярных телеграм-каналов, как они будут работать без доступа к мессенджеру, и рассказывал, какие посты больше всего нравятся пользователям Telegram.

Источник: Telegram Analytics