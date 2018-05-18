В России появился бесплатный онлайн-помощник Fins.money для получения пассивного дохода от инвестиций.

Сервис анализирует финансовый рынок и под желаемую сумму клиентов подбирает оптимальный вклад. Так пользователь, не владея знаниями финансового рынка, сможет получать пассивный доход, инвестируя в продукты с защитой капитала. Управлять своими активами — банковскими счетами и депозитами — можно в личном кабинете приложения.

По данным Fins.money, москвич со средним доходом за десять лет недополучает около 1,3 миллиона рублей из-за того, что не ориентируется в финансовой теме и не пытается увеличить пассивный доход.

«Меньше 1 % россиян имеют инвестиционные счета. В нашей стране отсутствует культура вложения денег. У людей часто не хватает нужных знаний, нет доверия к разным инвестиционным инструментам», — рассказал сооснователь Fins.money Илья Силаев.

«Единожды подписав бумаги с нами, клиент больше никуда не должен ездить – открывать вклады и покупать инвестиционные проекты он может дистанционно. Кроме того, мы — независимая структура, поэтому можем рекомендовать людям то, что им действительно выгодно», — объясняет идею другой сооснователь проекта Владимир Шабасон.

Разработка проекта заняла полтора года, а инвестиции составили 5 миллионов долларов. За год Fins.money планирует привлечь 50 тысяч клиентов. По планам, через пять лет сервисом будет пользоваться уже миллион человек. Создатели ожидают достигнуть объема вложений в триллион рублей.

Пока что Fins.money работает в закрытом режиме, это значит, что для раннего доступа нужно оставить заявку на сайте. В открытом доступе приложение появится через пару недель.

Источник: представители Fins.money