Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет делиться постами других пользователей через сервис Stories.

Чтобы сделать репост, нужно нажать значок бумажного самолета под записью в ленте и выбрать вариант «Добавить публикацию в вашу историю». Снимок из поста попадет в «сториз» с указанием аккаунта, из которого его взяли. К публикации можно добавить собственный комментарий, опрос или стикеры. Спустя 24 часа репост пропадет.

Сделать репост записи из закрытого аккаунта не удастся. Владельцы открытых профилей также могут отключить в настройках возможность делиться их постами.

Пока новая функция доступна только пользователям Android, но в скором времени она появится в обновлении для iOS.

Источник: Instagram