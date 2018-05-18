Следствие возобновило допросы всех причастных к делу о наркотиках, найденных в одном из заведений «Додо пиццы».

Глава «Додо пиццы» Федор Овчинников, проходящий по делу как свидетель, сообщил, что УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы закрыло дело весной 2018 года, но прокуратура СВАО потребовала его возобновить. По мнению прокурора, следствие допустило «разгильдяйство» и проводило допросы «ненапористо».

На новом допросе следователь интересовался связью юрлиц из группы «Додо пиццы» с холдинговой компанией организации. По словам Овчинникова, ответы на все вопросы находятся в открытом доступе — например, в его личном блоге или выписке из ЕГРЮЛ.

Дело о наркотиках в «Додо пицце» началось в январе 2018 года, когда Овчинников рассказал о первых просьбах полиции прийти на допрос. Следствие интересовалось двумя инцидентами в пиццерии в Медведкове, открытой по франшизе. Сотрудники заведения находили там «закладки» с наркотиками и вызывали полицию.

В феврале Овчинников сообщил о прекращении допросов. По его словам, в УВД по СВАО тогда заявили, что все вызовы были недоразумением.

Источник: Федор Овчинников