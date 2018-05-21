Компания X5 Retail Group может полностью закрыть сеть магазинов «Перекресток экспресс», если до конца года не найдет покупателей для нее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ретейлер, которому также принадлежат сети «Пятерочка» и «Карусель», объявил о продаже «Перекрестков экспресс» в октябре, после чего начал продавать магазины сети с низкой рентабельностью. По данным «Infoline-аналитики», за семь месяцев количество торговых точек уменьшилось в полтора раза — с 170 до 116 магазинов.

«Идет активная оптимизация сети, в ходе которой закрываются неэффективные магазины, продолжается поиск покупателя на оставшиеся активы», — заявили изданию представители X5.

В декабре компания планирует повторно выставить на продажу сокращенную сеть. Однако эксперты сомневаются в том, что «Экспрессы» удастся продать. Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев объясняет отсутствие покупателей низкой доходностью формата с малой площадью, на которой не разместить большой ассортимент.

Федеральные ретейлеры подобный формат не развивают, а региональным и специализированным сетям проще занять площади, освободившиеся после закрытия «Экспрессов», пояснил изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Источник: «Коммерсантъ»