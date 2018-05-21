Роскомнадзор ограничил доступ к 80 VPN-сервисам и прокси, которые создали специально для обхода блокировок Telegram. При этом часть сервисов разблокировали после того, как они перестали помогать мессенджеру.

10 VPN-сервисов разблокировал РКН

за отказ помогать Telegram

В то же время борьба Роскомнадзора с Telegram привела к резкому росту продаж зарубежных VPN-сервисов, пишет «Коммерсантъ». Так, американская TorGuard VPN сообщила изданию, что с начала апреля число ее платных подписок из России увеличилось на 1 000 %. В результате страна стала для компании вторым из самых быстрорастущих рынков после США.

Некоторые российские IT-компании начали приобретать серверы за рубежом, чтобы организовать на них собственные VPN, которые позволят справиться с перебоями в работе облачных сервисов для программной разработки.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: «Коммерсантъ»