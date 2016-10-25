Анастасия, банковский специалист

Москва

Я из Ставрополя, на третьем курсе я начала работать помощником адвоката. Мне очень нравилась моя работа, но спустя два года наступил ступор: мне не давали серьезной работы и приходилось довольствоваться малым, получая гроши. В какой-то момент все осточертело. Я решила бросить работу, не имея на тот момент каких-либо альтернатив.

В интернете я увидела сайт об удаленной работе, там предлагали пройти курс обучения, и я решилась. Не знаю, что именно подтолкнуло меня на такой шаг, но я оплатила и месяц училась зарабатывать удаленно. Чуть позже я стала брать заказы на написание статей и работ для студентов. Еще нравился видеомонтаж и фотошоп, но освоить его профессионально не вышло. Тогда я, сидя дома, зарабатывала 20 тысяч рублей — больше, чем получалось на офлайн-работе. Но что-то меня угнетало.

Тогда я решила выйти из зоны комфорта и в сентябре переехала в Москву. В Москве на такие деньги без своей квартиры не проживешь, это тебе не провинциальный городок. Стало понятно, что нужно искать офлайн-работу. Да, это снова скучная работа в офисе. Я пыталась найти что-то близкое к тому, чем занималась на фрилансе, но за месяц поисков ничего не нашла.

Недавно устроилась в банк специалистом по взысканию. Зарплата в два раза больше, чем на фрилансе. Но фриланс оставлять не собираюсь: надеюсь, что работа в банке — это лишь промежуточный этап моей жизни. Перестроиться на график с 09:00 до 21:00 было очень сложно. Я люблю делать то, что хочу, и тогда, когда захочу. И мне сейчас тяжело до безумия. Я понимаю, почему у людей частые депрессии и недовольство жизнью. Людей загоняют в рамки, а многие так жить не могут, они просто существуют.

На удаленке можно зарабатывать столько же, сколько и на офлайн-работе. Просто нужен опыт. В офлайн-работе я вижу лишь одни минусы. Я понимаю, что у меня стабильная заработная плата и мне не нужно волноваться, но стоит ли это моей свободы...

Елена, копирайтер

Тула

Я из Тулы, всю жизнь живу здесь. Фрилансить я стала почти сразу, как пришла в копирайтинг. Получалось так, то с 09:00 до 18:00 я писала тексты в офисе, а после 18:00 — дома. Я стала задумываться о том, чтобы полностью уйти на фриланс, но не было нужного опыта и клиентской базы.

В конце 2013 года мне повезло — меня сократили. И я начала делать первые серьезные шаги на пару с моим лучшим другом. Мы рассылали коммерческие предложения SEO-студиям, предлагали услуги по написанию текстов. Через пару месяцев сделали себе сайт, который быстро вошел в топ «Яндекса» и Google по поисковым запросам. Почти сразу пошли заказы.

У меня тогда не было какого-то строгого графика. Я могла приступить к работе в восемь утра, а могла и в два часа дня. Все это продолжалось до 18–19 вечера, но я всегда оставалась на связи как минимум до полуночи, чтобы оперативно реагировать на форс-мажоры. Работы всегда хватало, так же как и денег.

Мы почти сразу стали зарабатывать суммы, сравнимые со средней зарплатой офисного планктона в Туле. А через полгода работы студия приносила уже около 100 тысяч дохода в месяц. Возвращаться в офис при таких условиях было, мягко говоря, невыгодно и глупо. Но потом деловые отношения с партнером по студии сошли на нет, и я ничего не могла с этим сделать. Мне пришлось оставить свой пост.

Сейчас я снова тружусь в офисе. Я работаю с внештатными копирайтерами, курирую их работу, иногда пишу сама. Конечно, после свободного домашнего графика снова привыкать к офису было невыносимо трудно. Мне до сих пор тяжело отодрать себя с кровати в шесть утра, загрузиться в транспорт и принести бренное тело на работу. Тяжело привыкается к пресловутому open space, но другого выхода у меня нет. Во всяком случае, пока. Я слишком долго не работала в профессии, мне нужно заново влиться в копирайтинг, вспомнить все нюансы. Сделать это сейчас я могу только в офисе.

У офиса и фриланса есть и плюсы и минусы. Фриланс не всегда похож на праздник, а офис — это не только уныние и серость. В плюсах у офиса — стабильность, соцпакет (хотя бы минимальный), строгий распорядок дня. Не надо постоянно думать, где искать заказчиков, так как это головная боль работодателя. Вы всегда знаете, сколько денег и когда получите в этом и всех последующих месяцах, а это уже неплохо. Ну и плюс ежедневное общение с коллегами в курилке и в столовой.

Фрилансер таких плюшек лишен. Он если не постоянно, то очень часто в поиске заказчиков, потому что их либо дефицит, либо они платят слишком мало, а хочется большего. И даже когда новый клиент находится, это всегда риск, потому что не каждый готов работать по предоплате, а если фрилансер соглашается на постоплату, он должен понимать, что могут и кинуть. Эту дилемму решает договор и работа через юридическое лицо, но не каждый в состоянии сделать ИП.

Зато фрилансер может работать в халате и тапках, даже не вставая с кровати. И никто об этом не узнает. Можно в любой момент выключить компьютер и пойти гулять, например. Или вообще в отпуск. А еще фрилансер волен сам выбирать проекты и даже клиентов. Не нравится, как я пишу? До свидания! Не хочется писать про кабели или гипоаллергенные протезы? В чем проблема? Не будем! Но для этого, конечно, надо сначала выйти на определенный уровень, что получается далеко не сразу и не у всех. Чаще всего фрилансер берется за любые заказы, потому что кушать все-таки хочется каждый день.

Так что я не могу сказать твердо, где лучше — в офисе или на фрилансе. И там, и там есть свои плюсы и минусы, и, чтобы окончательно что-то выбрать, надо попробовать и то и другое, посмотреть, что получается легче и лучше. Я свой выбор на сегодня сделала, но точно знаю, что, когда обстоятельства сложатся подходящим образом, я выберу фриланс.