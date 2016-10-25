Личный опытЯ вернулся в офис
Копирайтер, дизайнер, веб-разработчик и PR-менеджер — о том, почему променяли фриланс дома в тапочках на корпоративный кофе
Уход из офиса на фриланс — привычная история. У фрилансеров есть возможность вставать попозже, путешествовать не только во время отпуска, выбирать, какую работу делать и с кем сотрудничать. Но многие отказываются от гибкого графика и разнообразных проектов, чтобы продолжить работу в офисе, а значит, неизбежно рано вставать, тратить время на дорогу и даже соблюдать дресс-код. Почему? Об этом мы спросили у бывших фрилансеров, которые сейчас работают в штате компаний.
Петр, дизайнер
Москва
Я родился и живу в Москве. Когда в 2002 году окончил школу, в доме появился первый компьютер, а у меня появилось много времени. Необходимость искать постоянную работу привела меня в оперативную полиграфию, а затем в рекламное агентство. Там я быстро понял, что создавать хорошие продукты интереснее, чем рекламировать плохие, и переключился на дизайн сайтов.
С тех пор прошло больше десяти лет. За это время я успел поработать над сайтами для юридических компаний, поп-певиц, магазинов сантехники, инжиниринговых компаний, интернет-магазинов, над автомобильным порталом, большим порталом недвижимости и даже электронными учебниками для планшетных компьютеров. Сейчас я тружусь в Студии Артемия Лебедева и почти каждый день узнаю что-то новое.
Фрилансером я становился каждый раз, когда увольнялся с работы в офисе. Это было скорее вынужденное решение. Процесс поиска работы обычно затягивался, а на это время нужны были деньги. Искать заказы не приходилось. Узнав о моем освобождении от «офисного рабства», друзья звонили и предлагали заняться чем-нибудь — визиткой, логотипом или сайтом. Часто бывшие коллеги предлагали поучаствовать во фриланс-проекте. Это когда все исполнители — менеджер, верстальщик, программист и дизайнер — независимые фрилансеры. В общем, это было время, когда дизайнеров было еще немного, а спрос на дизайн рос очень быстро. Я не искал работу, она сама меня находила.
Трудность была в том, что я не из тех людей, кто может легко работать дома, где под рукой интересный фильм, сериал, книга, игра и телефон, на который звонят друзья и предлагают встретиться. В моей семье никто никогда не работал дома. Дом был только для отдыха, и в этой парадигме меня воспитали. В итоге я работал пару дней в неделю и ничего не успевал. Заработанных денег хватало только на существование.
Работа в офисе совсем по-другому устроена. Смена обстановки позволяет легко переключиться с домашних забот на рабочие, а общение с коллегами способствует обмену опытом. Для меня это было важным условием продуктивности. К тому же в компании всегда были люди, которые делают работу, которую ты делать не хочешь или не умеешь. Менеджеры, например, которые общаются с заказчиком. Или старшие дизайнеры, которые расставляют приоритеты и подсказывают верное направление.
Единственным недостатком работы в офисе для меня всегда была дорога до него. Это время всегда хотелось пустить на какое-нибудь дело — собственный проект, например. Но с появлением мобильных устройств и этой проблемы не стало. Сейчас по пути в офис я прочитываю с айпада пару интересных статей и пролистываю несколько десятков заголовков. Для меня это уже как ритуал. Информационный шлюз между работой и домом.
Работа в офисе всегда приносила значительно больше денег. И не только потому, что моя продуктивность в офисе выше, чем дома. Примерно треть моих работ на фрилансе оставалась неоплаченной. Просто заказчик пропадал, и все. Я никогда не заключал никаких договоров, все держалось на честном слове. Бывало, что работу не оплачивали даже знакомые, которые выступали в роли посредников между мной и заказчиком. Разводя руками, они говорили: «Ну как я тебе заплачу, если мне заказчик не заплатил?»
Когда-нибудь я планирую вернуться к фрилансу, потому что очень хочу жить на природе. Но когда это произойдет, не знаю даже примерно.
Узнав о моем освобождении от «офисного рабства», друзья звонили и предлагали заняться чем-нибудь — визиткой, логотипом или сайтом
Анастасия, банковский специалист
Москва
Я из Ставрополя, на третьем курсе я начала работать помощником адвоката. Мне очень нравилась моя работа, но спустя два года наступил ступор: мне не давали серьезной работы и приходилось довольствоваться малым, получая гроши. В какой-то момент все осточертело. Я решила бросить работу, не имея на тот момент каких-либо альтернатив.
В интернете я увидела сайт об удаленной работе, там предлагали пройти курс обучения, и я решилась. Не знаю, что именно подтолкнуло меня на такой шаг, но я оплатила и месяц училась зарабатывать удаленно. Чуть позже я стала брать заказы на написание статей и работ для студентов. Еще нравился видеомонтаж и фотошоп, но освоить его профессионально не вышло. Тогда я, сидя дома, зарабатывала 20 тысяч рублей — больше, чем получалось на офлайн-работе. Но что-то меня угнетало.
Тогда я решила выйти из зоны комфорта и в сентябре переехала в Москву. В Москве на такие деньги без своей квартиры не проживешь, это тебе не провинциальный городок. Стало понятно, что нужно искать офлайн-работу. Да, это снова скучная работа в офисе. Я пыталась найти что-то близкое к тому, чем занималась на фрилансе, но за месяц поисков ничего не нашла.
Недавно устроилась в банк специалистом по взысканию. Зарплата в два раза больше, чем на фрилансе. Но фриланс оставлять не собираюсь: надеюсь, что работа в банке — это лишь промежуточный этап моей жизни. Перестроиться на график с 09:00 до 21:00 было очень сложно. Я люблю делать то, что хочу, и тогда, когда захочу. И мне сейчас тяжело до безумия. Я понимаю, почему у людей частые депрессии и недовольство жизнью. Людей загоняют в рамки, а многие так жить не могут, они просто существуют.
На удаленке можно зарабатывать столько же, сколько и на офлайн-работе. Просто нужен опыт. В офлайн-работе я вижу лишь одни минусы. Я понимаю, что у меня стабильная заработная плата и мне не нужно волноваться, но стоит ли это моей свободы...
Елена, копирайтер
Тула
Я из Тулы, всю жизнь живу здесь. Фрилансить я стала почти сразу, как пришла в копирайтинг. Получалось так, то с 09:00 до 18:00 я писала тексты в офисе, а после 18:00 — дома. Я стала задумываться о том, чтобы полностью уйти на фриланс, но не было нужного опыта и клиентской базы.
В конце 2013 года мне повезло — меня сократили. И я начала делать первые серьезные шаги на пару с моим лучшим другом. Мы рассылали коммерческие предложения SEO-студиям, предлагали услуги по написанию текстов. Через пару месяцев сделали себе сайт, который быстро вошел в топ «Яндекса» и Google по поисковым запросам. Почти сразу пошли заказы.
У меня тогда не было какого-то строгого графика. Я могла приступить к работе в восемь утра, а могла и в два часа дня. Все это продолжалось до 18–19 вечера, но я всегда оставалась на связи как минимум до полуночи, чтобы оперативно реагировать на форс-мажоры. Работы всегда хватало, так же как и денег.
Мы почти сразу стали зарабатывать суммы, сравнимые со средней зарплатой офисного планктона в Туле. А через полгода работы студия приносила уже около 100 тысяч дохода в месяц. Возвращаться в офис при таких условиях было, мягко говоря, невыгодно и глупо. Но потом деловые отношения с партнером по студии сошли на нет, и я ничего не могла с этим сделать. Мне пришлось оставить свой пост.
Сейчас я снова тружусь в офисе. Я работаю с внештатными копирайтерами, курирую их работу, иногда пишу сама. Конечно, после свободного домашнего графика снова привыкать к офису было невыносимо трудно. Мне до сих пор тяжело отодрать себя с кровати в шесть утра, загрузиться в транспорт и принести бренное тело на работу. Тяжело привыкается к пресловутому open space, но другого выхода у меня нет. Во всяком случае, пока. Я слишком долго не работала в профессии, мне нужно заново влиться в копирайтинг, вспомнить все нюансы. Сделать это сейчас я могу только в офисе.
У офиса и фриланса есть и плюсы и минусы. Фриланс не всегда похож на праздник, а офис — это не только уныние и серость. В плюсах у офиса — стабильность, соцпакет (хотя бы минимальный), строгий распорядок дня. Не надо постоянно думать, где искать заказчиков, так как это головная боль работодателя. Вы всегда знаете, сколько денег и когда получите в этом и всех последующих месяцах, а это уже неплохо. Ну и плюс ежедневное общение с коллегами в курилке и в столовой.
Фрилансер таких плюшек лишен. Он если не постоянно, то очень часто в поиске заказчиков, потому что их либо дефицит, либо они платят слишком мало, а хочется большего. И даже когда новый клиент находится, это всегда риск, потому что не каждый готов работать по предоплате, а если фрилансер соглашается на постоплату, он должен понимать, что могут и кинуть. Эту дилемму решает договор и работа через юридическое лицо, но не каждый в состоянии сделать ИП.
Зато фрилансер может работать в халате и тапках, даже не вставая с кровати. И никто об этом не узнает. Можно в любой момент выключить компьютер и пойти гулять, например. Или вообще в отпуск. А еще фрилансер волен сам выбирать проекты и даже клиентов. Не нравится, как я пишу? До свидания! Не хочется писать про кабели или гипоаллергенные протезы? В чем проблема? Не будем! Но для этого, конечно, надо сначала выйти на определенный уровень, что получается далеко не сразу и не у всех. Чаще всего фрилансер берется за любые заказы, потому что кушать все-таки хочется каждый день.
Так что я не могу сказать твердо, где лучше — в офисе или на фрилансе. И там, и там есть свои плюсы и минусы, и, чтобы окончательно что-то выбрать, надо попробовать и то и другое, посмотреть, что получается легче и лучше. Я свой выбор на сегодня сделала, но точно знаю, что, когда обстоятельства сложатся подходящим образом, я выберу фриланс.
У офиса и фриланса есть и плюсы и минусы. Фриланс не всегда похож на праздник, а офис — это не только уныние и серость
Евгений, веб-разработчик
Белгород
У меня ветеринарное образование, по профессии я работал два года, но потом понял, что это все-таки не мое. Поскольку еще в студенчестве я увлекся IT, то решил, что нужно работать в этой сфере. Мой друг, работавший в то время в сфере веб-разработок, посоветовал попробовать создавать сайты и зарабатывать на них.
Дело было в 2011-м или 2012 году, и заработать в интернете было гораздо проще, чем сейчас. Конечно, получаться стало далеко не сразу, потому что создать сайт и создать хороший сайт, а потом еще и монетизировать его — это совершенно разные вещи. Тем не менее спустя какое-то время у меня начало что-то получаться. Поскольку я создавал сайты не для клиентов, а под конкретные виды заработка (контекстная, баннерная реклама и так далее), мне не нужно было заниматься поиском клиентов. Я просто смотрел, какая партнерская программа хорошо платит и за что именно, выбирал наиболее подходящую под этот вид рекламы тематику и делал под нее сайт. Заработок, конечно, не был фиксированным, но 50–60 тысяч рублей — это в несколько раз больше, чем я зарабатывал до того, работая по профессии.
Четкого распорядка дня у меня не было: если появлялась какая-то новая идея, я загорался ею и мог работать по 12–14 часов в сутки на протяжении недели, пока не была проделана основная часть работы по новому сайту. Или же, наоборот, мог устроить себе перерыв и в течение, скажем, недели не делать вообще ничего. Сайты продолжали работать, и заработок с них шел все равно.
Главный плюс фриланса в том, что ты сам решаешь, как потратить свое время, и тебе не нужно тратить время на то, чтобы добраться до рабочего места. Главный минус — работать все-таки удобнее в офисе. Никакие переговоры по скайпу этого не заменят. О каком-то карьерном росте на фрилансе тоже мечтать не приходится.
В 2014 году я решил перебраться из Белгорода в Москву, где некоторое время продолжал заниматься сайтами, подумывая о том, чтобы найти работу в этой сфере в офисе. В это же время в этой сфере многое поменялось и работать в одиночку стало очень сложно. Передо мной встал выбор: или перестраиваться, или идти в офис. Я предпочел второй вариант. Я решил попробовать найти работу в сфере создания игр.
Эта задача оказалась очень сложной, поскольку у меня совсем не было нужных навыков. На собеседованиях меня часто спрашивали, почему я решил уйти из фриланса и снова работать в офисе. У работодателей возникали опасения, что я отвык от офисной жизни и не смогу эффективно работать. И вообще, работодатели с большой опаской смотрят на людей, идущих в офис после длительной работы на фрилансе. Чтобы снова привыкнуть к такому темпу и получить «офисный» стаж, я устроился оператором баз данных на проект сроком на полгода в одну московскую компанию, занимающуюся маркетинговыми исследованиями.
Спустя полгода я понял, что у меня по-прежнему не хватает навыков для трудоустройства в GameDev. Тогда я решил попасть в индустрию уже проверенным способом, начав с фриланса. Это позволило мне составить начальное портфолио. Фрилансом я занимался полгода, а потом узнал, что в моем родном городе только что появилась инди-студия, которая начала разрабатывать мобильные игры. Связался с ее директором, и мне предложили работу.
Уже четвертый месяц я работаю гейм-дизайнером в этой студии, и не жалею о принятом решении, хотя мне и пришлось вернуться из Москвы в Белгород. Если нам удастся выйти на какой-то серьезный уровень и превратить нашу инди-студию в крупную компанию, то у меня будет ощущение, что я сделал что-то важное в своей жизни, и никакой фриланс не может этого дать.
На собеседованиях меня часто спрашивали, почему я решил уйти из фриланса и снова работать в офисе. У работодателей возникали опасения, что я отвык от офисной жизни и не смогу эффективно работать
Алиса, логист
Москва
Я работаю примерно с 16 лет, начинала промоутером и моделью на выставках, с 18 лет работала продавцом-консультантом в бельевом магазине, когда не смогла совмещать работу с учебой, перешла на парт-тайм. Пока писала диплом, была администратором, а затем финансовым консультантом в школе английского языка — сидела в кабинете, мучилась с 1С. На самом деле условия были довольно приятные: свой кабинет, практически отсутствие дресс-кода, средняя зарплата, небольшой коллектив, корпоративные плюсы. Все хорошо, только работа была нервная и выматывающая. В какой-то момент надоело, опротивело, так что я плюнула и ушла. Пару недель я отсыпалась и отдыхала, а затем начала поиски вариантов работы из дома.
Больше полугода питалась копирайтингом, SMM и подработками на всяких выставках. Заказы находила в профильных сообществах во «ВКонтакте», но зарабатывать соразмерно с офисом я не могла. Для меня фриланс был чем-то вроде отдыха от офисной среды. Если находились заказы, я старалась разбираться с ними в кратчайшие сроки, чтобы освободить себе больше свободного времени. Так что понятия «рабочий день» у меня не было. Это могла быть рабочая ночь или рабочие сутки. Больше всего мне нравилось заниматься ведением сообществ во «ВКонтакте» и на Facebook. Платили мало, но нигде не требовалось создавать свой контент, так что меня устраивало.
Сейчас я логист в компании по ремонту газонефтетрубопроводов. Вернулась в офис потому, что я довольно ленива и мне не хватает самодисциплины. Фриланс суров: нужно бороться за заказы, делать все быстро и качественно, доказывать, что именно ты хочешь и можешь сделать все в лучшем виде. В работе из дома есть своя тяжесть. Рядом книжный шкаф, кровать, холодильник, а в интернете столько фильмов и сериалов — это отвлекает. В общем, вернулась в корпоративную среду и работаю спокойно и без отвлекающих факторов уже три года.
Самое сложное — приехать вовремя на работу. Я живу в 20 минутах езды на машине, но в силу различных причин — начиная от мигрени до выбора одежды утром — я частенько опаздываю. Меня спасает то, что я хороший специалист, так что, кроме небольших задержек, ко мне нет претензий.
Кроме изменения режима, почти ничего не поменялось, я одеваюсь во что хочу, работаю, когда есть заказы на перевозку, успеваю поделать свои дела. Сейчас в офисе я получаю в три раза больше, чем тогда во фрилансе.
Я не жалею о своем возвращении в офис, учитывая все мои проблемы с дисциплиной, мне проще все же дотащить себя вовремя до рабочего места, чем заставить работать из дома. И, конечно, подкупают приятные корпоративные бонусы в виде страховки, праздников да даже того же кофе.
Егор, PR-менеджер
Москва, имя изменено
Я занимаюсь связями с общественностью около десяти лет, также профессионально занимаюсь музыкой с 15–16 лет, если считать с первого оплачиваемого выступления. Я бы вообще не назвал себя фрилансером в чистом виде, но проектная работа мне нравилась. Есть люди, которые становятся фрилансерами, потому что им не хочется работать офисе, или им кажется, что работать в агентстве — зло, либо они не готовы работать на условного начальника, потому что им кажется, что все эти начальники не умнее и не талантливее их самих. У меня этот переход прошел довольно органично. Пресс-службу на моей первой работе расформировали и офис переехал в другое здание, я не хотел работать в сфере политического пиара, а меня как раз позвали делать фестиваль анимации. Команда мне понравилась, и мы приступили к работе, облегчалось, конечно, все тем, что работать нужно было на соседней улице от дома, где я тогда жил.
Заказы я искал по-разному, но приходили они в основном либо от бывших коллег, либо от друзей. Рабочий день я строил исходя из объема работы и сферы проекта, которым занимался: иногда нужно было вставать рано утром, чтобы связаться или встретиться с определенным человеком, иногда ночью, как когда я делал региональную рекламную кампанию для одного международного бренда на восемь городов, в число которых входил Владивосток.
Зарабатывать всегда получалось довольно неплохо, поскольку фриланс у меня включал сразу много направлений, были видео- и фотосъемки, сочинение аранжировок, в принципе, в этом списке нету разве что стрельбы из лука. Я зарабатывал на фрилансе 70–140 тысяч рублей, но точно посчитать сложно, потому что своей бухгалтерией я особо никогда не занимался.
Мне нравится разнообразие, а социализация — мой конек, поэтому сейчас я работаю в офисе. Образ жизни остался такой же, как и был: я могу выпить бокал вина за обедом во вторник, как делал это и раньше, не могу встретиться с друзьями иногда, но и они работают, поэтому мы подстраиваемся друг под друга.
Сумма, которую я получаю в офисе, стабильна, это и является главным отличием работы на фрилансе от работы в офисе. Вначале фриланс никак не был сопоставим с зарплатой в офисе, но впоследствии с приобретением навыков (в том числе по выбиванию денег из заказчика) гонорары частенько стали перекрывать мой стабильный заработок. Но я не жалею. Я считаю, что работать фрилансером хорошо не во всех сферах, в моей точно нет.
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