Мне сейчас 33 года. Самые ранние воспоминания о трансгендерности у меня связаны с начальными классами школы. Переломный момент настал в 27 лет. Мне совершенно случайно попалась на глаза адекватная информация о транссексуализме. Я очень долго думала и решалась. Сперва казалось, что это бессмысленно и нереально. Но в итоге в 30 лет я начала переход. Моя мама была в шоке, но теперь относится нейтрально. Ей все равно, что я делаю, но принципиально называет меня мужским именем. Я не обижаюсь. С отцом я общаюсь только по телефону, он ничего не знает. Почти все друзья приняли хорошо — это было очень удивительно и приятно.

Окружающим я об этом не рассказываю, но если спрашивают прямо в лоб, то отвечаю честно. Проблем с документами у меня почему-то не возникало. Возможно, потому что нигде их не показываю, кроме магазинов, когда сигареты покупаю. А еще я совершила небольшую хитрость — поменяла паспорт полтора года назад, сославшись на то, что он порвался. Теперь в паспорте у меня другая фотография, более-менее андрогинная.

У меня было много работ за период перехода. Когда я его начала, то работала в небольшой мебельной компании. Как-то раз у нас с генеральным директором вышел разговор про транссексуализм. Он удивился, что я много знаю по этой теме и спросил прямо: «Ты пол собираешься менять?» Я призналась, что да. Но это никак не повлияло на наши отношения с руководством, кроме периодических подколов: «Настюха, иди фуру разгрузи!» Настюха шла и разгружала.

Потом я работала в строительной компании. Вот оттуда меня уволили за транссексуальность. К тому времени моя внешность сильно изменилась, и было уже сложно изображать обычного парня. Да мне и не хотелось. Все коллеги относились доброжелательно, но вот генеральный директор оказался трансофобом. До него откуда-то дошло, что я меняю пол, и меня уволили одним днем. Официально из-за реструктуризации отдела маркетинга. Коллеги защищали меня и просили не увольнять, но директор был непреклонен.

После этого я заранее предупреждала работодателя, что «у меня необычная внешность» или «я похож на девушку». Резюме у меня с мужским именем. Никто никогда не говорил мне в лицо, что имеет что-то против моей внешности, но люди обычно склонны лицемерить — возможно, иногда мне отказывали именно из-за так называемых странностей.

В принципе, я готова открыться, но только когда чуйка позволяет это. Сейчас я работаю на женщину, которая содержит интернет-бутики. Вот ей я прямым текстом сказала, что меняю пол, а она уточнила, как ко мне следует обращаться. Теперь для нее я только Настя. С ней я хожу на выставки и презентации только как девушка, для ее партнеров и коллег я тоже Настя. Вот бы все работодатели были такими! Вообще, все зависит от работодателя и атмосферы в коллективе. Обычно в сфере IT и fashion люди довольно открытые и толерантные.

Сейчас развивается «Биржа труда для трансгендеров». Там сперва находят толерантных работодателей, а потом публикуют их вакансии. Но большинство из нас (особенно после перехода) боится освещать свое прошлое и старается избегать знакомств с явными трансгендерами, поэтому помощи в трудоустройстве ждать не приходится.