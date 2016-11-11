Личный опыт«В 17 лет я нанял своего первого сотрудника»: На чем зарабатывают школьники
Подростки-предприниматели, которые иногда зарабатывают больше родителей
Основатель «Связного» Максим Ноготков заработал свой первый миллион долларов в 20 лет, Андрей Романенко, владелец сервиса оплаты услуг Qiwi, придумал свой первый бизнес в 10-м классе, а Павел Дуров и Вячеслав Мирилашвили из «ВКонтакте», будучи студентами, заняли 30 тысяч долларов у родителей и вернули их через год.
The Village нашел четырех подростков, которые в свои 16–18 лет зарабатывают деньги и практически не зависят от родителей. Спросили у них, чем они занимаются, как к этому относятся учителя и куда они тратят свои деньги.
Михаил Фоменко
Новосибирск
Специализация
хостинг
Заработок
80 000 рублей в месяц
Я живу в Новосибирске, учусь в 10-м классе. Занимаюсь хостингами для сайтов, онлайн-игр и других целей. Например, одна из задач — поддерживать работоспособность игрового сервера в игре Minecraft и рекламировать его. Игроки могут зайти и играть бесплатно, однако можно купить дополнительные возможности для игры — это и есть заработок. Часть денег уходит на рекламу и на оборудование, а часть я трачу на себя.
Поначалу это было моим хобби и приносило 500 рублей в месяц, потом 2 тысячи, но выше 10 тысяч рублей не поднимался. Потом, когда я уже многому научился, решил вкладывать в это больше времени и вышел на доход 80 тысяч рублей в месяц.
Родители знают о моей работе и реагируют спокойно. Друзья относятся хорошо, а одноклассники неоднозначно — кто-то не верит, а кто-то активно интересуется.
Деньги трачу на разные нужды, например освободил родителей от оплаты обедов в школе и расходов на транспорт, сам покупаю себе нужную технику и одежду. Также вкладываю деньги в другие свои проекты. Особых планов после школы у меня нет, поступлю в университет, выучусь, а там уже будет ясно.
Сагын Марасулов
Новосибирская область
Специализация
соцсети (Instagram)
Заработок
15 000 рублей в месяц
Мне сейчас 16 лет, я живу в селе с населением 5 тысяч человек в Новосибирской области, учусь в 11-м классе. Сейчас зарабатываю около 10–15 тысяч рублей в месяц.
Первые деньги я начал получать пару месяцев назад. Узнал, как можно получать деньги, раскручивая инстаграм, через одно видео в YouTube. Тогда создал паблик, посвященный «Ауди», начал с массфолловинга (массовая подписка на пользователей с целью получить новых подписчиков. — Прим. ред.), набрал первых подписчиков. Потом купил рекламу за тысячу рублей, и это принесло где-то 300 новых людей. Постепенно я набрал 10 тысяч подписчиков, а потом решил продать паблик за небольшие деньги, но нарвался на мошенника. Пришлось начинать с нуля, сейчас я развиваю сетку пабликов и продаю через них одежду, накручивая цену. Я не закупаю одежду, а просто выставляю товар (которого у меня нет, но я знаю, где купить) и ставлю наценку в 500 рублей. Отправляет товар поставщик, которому я говорю нужный адрес.
Мои родители не знают, чем я занимаюсь. Они думают, что я просто весь день сижу в телефоне. Я не афиширую это, потому что не хочу сглазить успех. Заработанные деньги я трачу на себя, но планирую больше вкладывать в рекламу аккаунтов. После школы хочу поступить вуз и открыть бизнес, но пока не знаю, какой.
Владислав Гайворонский
Санкт-Петербург
Специализация
тонирование автомобилей
Заработок
80 000 рублей в месяц
Сейчас мне 18 лет, я ушел из школы после девятого класса и сейчас учусь в колледже в Санкт-Петербурге. Зарабатывать я начал в 14 лет, это получилось случайно: родители давали в школу немного денег, и мне не хватало. Тогда я стал раздавать листовки (нашел работу, обзванивая вакансии на «Авито»).
Тогда же помню, как купил пачку шипучек в магазине и принес в школу, одноклассники начали просить поделиться. Тогда я предложил платить мне пять рублей за штуку, и у меня сразу разобрали всю пачку за 100 рублей. На следующий день я повторил, и ко мне выстроилась очередь. Спустя месяц торговли об этом узнали учителя и запретили это делать, но я проигнорировал запрет и начал продавать втихую. Потом я решил продавать чехлы на телефон. Первый продал тоже в школе за 200 рублей. Ну а потом вспомнил про «Авито», выставил объявление — пошли звонки и продажи. Так в 15 лет я зарабатывал примерно 15 тысяч рублей в месяц.
Я хотел найти свою нишу, начал думать, что бы это могло быть, и придумал. Вспомнил, как в 12 лет у меня была игрушечная машинка, и я просил маму распечатать наклейки, чтобы приклеить их на машинку с помощью клея ПВА. В общем, стал продавать пленки на автомобили. Все пошло неудачно, было мало звонков, и я забил. А потом случайно познакомился с мужиком, который занимается тонированием автомобилей, мне пришла идея о подгоне клиентов. Какое-то время я работал посредником, копил деньги, чтобы открыть свой автобокс. Я договорился с владельцем автомойки о почасовой оплате аренды бокса, а все деньги потратил на оборудование и материалы. Но вскоре тот поднял цену аренды, и мне пришлось съехать. Сейчас я нашел место, где мы работаем на партнерских условиях — я отдаю 10 % от прибыли.
В 17 лет я нанял своего первого сотрудника, было безумно страшно, потому что он старше меня на 30 лет. Тогда я имел с этого дела 30 тысяч рублей, а потом знакомый предложил развивать дело вместе. Мы достигли оборота в 350 тысяч рублей в месяц, большую часть вкладываем в развитие. А я зарабатываю в среднем 80 тысяч рублей в месяц.
Сначала мои родители в меня не верили, говорили: «Влад, херней какой-то занимаешься, лучше учись». Я не послушал и продолжал работать. Друзья начали завидовать, когда у меня появлялись деньги, которые я заработал сам. Из-за этого мне пришлось прервать с ними дружбу. И сейчас я дружу только с теми, кто мыслит так же, как я. После колледжа никуда не хочу идти, ни в какой универ. Я понимаю, что буду забивать на универ, как это делаю сейчас с колледжем.
Далер Артеменков
Тверская область
Специализация
соцсети (Instagram)
Заработок
50 000 рублей в месяц
Я учусь в 11-м классе в очень маленьком городе Торопец. Мой доход — 40–60 тысяч рублей. Школа сильно мешает, на самом деле. Я пытался перевестись на экстернат четыре раза, но получал отказ. «Наша школа не может предоставить такую форму обучения», — говорили мне.
Зарабатывать я начал с января этого года. Тогда я познакомился с двумя парнями 23–26 лет, они подкинули мне серую тему. Я клеил объявления на подъезды, а потом ходил по домам и прочищал трубы каустической содой. Это было весело: в школу я носил два телефона, на второй принимал заказы. Тогда вообще хватался за все, что мог: помню, как два дня проработал на стройке в дождь, прогуливая школу.
Потом в семье произошли кардинальные изменения, мы продали недвижимость и переехали в Сочи. Тогда я уже много общался с начинающими бизнесменами и понял, что окружение решает: если вокруг вас дегенераты — вы дегенерат. А мои проекты сделаны мной, но старт и знания всегда давали другие люди.
В середине июня я узнал о коммерческих инстаграм-аккаунтах. Чтобы войти в этот бизнес, нужно было 200 тысяч рублей. Я начал искать инвестиции, и тут мне помогла мама (поскольку мы продали недвижимость, деньги были). Я четыре дня доказывал им, почему это работает. В итоге договорился взять эту сумму на год.
Купил паблик и сейчас четвертый месяц успешно отбиваю денежку. Родители очень хорошо к этому относятся, но все равно говорят, что это не вечно и скоро закончится. Я согласен с ними, но это не помешает мне начать что-то новое. Друзья сначала были удивлены, но никакого сумасшедшего бума в общении не было. А в школе меня называют бизнесменом в шутку. Все знают, что я живу отдельно от мамы (решил переехать обратно в Торопец), сам покупаю еду и одежду, но я не кричу о своей работе на каждом шагу, поэтому в целом все как раньше. Общаюсь со сверстниками-предпринимателями, с которыми мы сделали свое сообщество.
Марина Леонидовна
мама Далера
Сейчас мы с сыном живем раздельно: я в Сочи, а он вернулся назад к бабушке. Далер был обычным школьником, всегда хорошо учился, хотел поступать на журфак. Но год назад мы потеряли отца, и Далера как осенило, что поддержки ждать неоткуда и что надо самому что-то делать. Он много говорил мне, что хочет заниматься своим любимым делом — рекламным бизнесом. Все не было возможности, но, когда появились деньги, я рискнула.
Если честно, я горжусь своим мальчиком. Я вижу, какая молодежь бывает, но он у меня порядочный и, если сказал, что будет этим заниматься, то будет. Он целый месяц посвящал меня в то, что будет делать, и я увидела, что это реально может работать. Естественно, я готова к тому, что эти деньги могут и не вернуться. Но думаю, если Далер будет стараться, все будет хорошо.
обложка: Александр Рюмин/ ТАСС
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