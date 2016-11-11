Специализация

тонирование автомобилей

Заработок

80 000 рублей в месяц

Сейчас мне 18 лет, я ушел из школы после девятого класса и сейчас учусь в колледже в Санкт-Петербурге. Зарабатывать я начал в 14 лет, это получилось случайно: родители давали в школу немного денег, и мне не хватало. Тогда я стал раздавать листовки (нашел работу, обзванивая вакансии на «Авито»).

Тогда же помню, как купил пачку шипучек в магазине и принес в школу, одноклассники начали просить поделиться. Тогда я предложил платить мне пять рублей за штуку, и у меня сразу разобрали всю пачку за 100 рублей. На следующий день я повторил, и ко мне выстроилась очередь. Спустя месяц торговли об этом узнали учителя и запретили это делать, но я проигнорировал запрет и начал продавать втихую. Потом я решил продавать чехлы на телефон. Первый продал тоже в школе за 200 рублей. Ну а потом вспомнил про «Авито», выставил объявление — пошли звонки и продажи. Так в 15 лет я зарабатывал примерно 15 тысяч рублей в месяц.

Я хотел найти свою нишу, начал думать, что бы это могло быть, и придумал. Вспомнил, как в 12 лет у меня была игрушечная машинка, и я просил маму распечатать наклейки, чтобы приклеить их на машинку с помощью клея ПВА. В общем, стал продавать пленки на автомобили. Все пошло неудачно, было мало звонков, и я забил. А потом случайно познакомился с мужиком, который занимается тонированием автомобилей, мне пришла идея о подгоне клиентов. Какое-то время я работал посредником, копил деньги, чтобы открыть свой автобокс. Я договорился с владельцем автомойки о почасовой оплате аренды бокса, а все деньги потратил на оборудование и материалы. Но вскоре тот поднял цену аренды, и мне пришлось съехать. Сейчас я нашел место, где мы работаем на партнерских условиях — я отдаю 10 % от прибыли.

В 17 лет я нанял своего первого сотрудника, было безумно страшно, потому что он старше меня на 30 лет. Тогда я имел с этого дела 30 тысяч рублей, а потом знакомый предложил развивать дело вместе. Мы достигли оборота в 350 тысяч рублей в месяц, большую часть вкладываем в развитие. А я зарабатываю в среднем 80 тысяч рублей в месяц.

Сначала мои родители в меня не верили, говорили: «Влад, херней какой-то занимаешься, лучше учись». Я не послушал и продолжал работать. Друзья начали завидовать, когда у меня появлялись деньги, которые я заработал сам. Из-за этого мне пришлось прервать с ними дружбу. И сейчас я дружу только с теми, кто мыслит так же, как я. После колледжа никуда не хочу идти, ни в какой универ. Я понимаю, что буду забивать на универ, как это делаю сейчас с колледжем.