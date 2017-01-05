Весной общее число вакансий в столице выросло на 20 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но число претендентов на одну вакансию намного выше, чем раньше: сейчас на каждую приходится более десяти соискателей.

И хотя в продажах ситуация традиционно лучше (здесь на вакансию приходится 3,8 кандидата), занять должность сейлз-менеджера оказывается не так просто. Москвичка Юлия за последние два месяца безрезультатно сходила на десятки собеседований. Она рассказала The Village о том, чего от нее хотели работодатели и почему отказывались брать на работу.