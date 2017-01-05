Личный опытКак провалить все собеседования, путешествовать недорого и вовсе отказаться от денег
10 захватывающих историй об отношениях с деньгами
Как канадец экономит 10 тысяч долларов, живя в Москве
После падения рубля многие экспаты покинули Москву: их зарплата в местной валюте перестала быть такой привлекательной. Но те люди, которые имеют источник валютного дохода, стали чувствовать себя в столице иначе — продукты и развлечения стали намного доступнее в пересчете на доллары и евро. Канадец Макс Томпсон получил стипендию для учебы в Москве, на которую он мог бы с шиком жить в столице. Но вместо этого он решил экономить, чтобы вернуться домой с деньгами.
Как москвич живет в трейлере вместо квартиры
Чтобы накопить на квартиру в Москве, придется работать не меньше 15 лет, получая среднюю зарплату в 8 362 доллара в год. Цены на жилье стартуют от 4,9 миллиона рублей в Южном Бирюлеве и доходят до 30 миллионов на Арбате.
The Village встретился с Антоном Минаковым, который два года назад решил, что не будет больше снимать квартиру, а купит вместо этого трейлер и будет жить в нем.
Как сходить на 80 собеседований и не найти работу
Весной общее число вакансий в столице выросло на 20 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но число претендентов на одну вакансию намного выше, чем раньше: сейчас на каждую приходится более десяти соискателей.
И хотя в продажах ситуация традиционно лучше (здесь на вакансию приходится 3,8 кандидата), занять должность сейлз-менеджера оказывается не так просто. Москвичка Юлия за последние два месяца безрезультатно сходила на десятки собеседований. Она рассказала The Village о том, чего от нее хотели работодатели и почему отказывались брать на работу.
Как потерять все деньги на бирже
Компании, помогающие клиентам начать биржевую торговлю в интернете, обещают быстрый заработок без хлопот. Но далеко не всем с ними удается заработать. Причиной неудач иногда становится неопытность трейдеров, а иногда — довольно странные действия брокеров, которые предоставляют доступ к бирже. Молодой IT-специалист рассказал The Village о том, как потерял все сбережения и влез в долги, доверившись компании, зарегистрированной в Белизе.
Как прожить почти без денег
The Village познакомился с жительницей Петербурга, у которой получается полноценно жить, практически не используя деньги. Она рассказала нам о том, как это возможно.
Как путешествовать много и недорого
В последние годы из-за падения рубля число выезжающих за границу российских туристов сократилось. Многие из тех, кто продолжил ездить за рубеж, были вынуждены пересмотреть свой бюджет. The Village поговорил с путешественником, который за последние два года посетил полтора десятка стран, не считая командировок и поездок к родителям, и узнал о том, как он экономит в путешествиях.
Как живут победители лотерей и конкурсов
Конкурсы и лотереи, где на кону стоят крупные выигрыши, проводят многие известные компании. Однако считается, что побеждают в них подставные лица либо призы не выдаются совсем. The Village нашел победителей конкурсов и лотерей, которые стали обладателями автомобилей, недвижимости, получили крупную сумму или возможность поехать в путешествие, и узнал, как им удалось выиграть, изменило ли их такое везение и испытали ли они на себе зависть знакомых.
Каково фрилансерам возвращаться в офис
Уход из офиса на фриланс — привычная история. У фрилансеров есть возможность вставать попозже, путешествовать не только во время отпуска, выбирать, какую работу делать и с кем сотрудничать. Но многие отказываются от гибкого графика и разнообразных проектов, чтобы продолжить работу в офисе, а значит, неизбежно рано вставать, тратить время на дорогу и даже соблюдать дресс-код. Почему? Об этом мы спросили бывших фрилансеров, которые сейчас работают в штате компаний.
Кем и как работают трансгендеры
Закон не устанавливает, что обращаться к человеку нужно «он» или «она», а также не регламентирует внешний вид сотрудника. Несмотря на это, принять на работу человека с нарушением гендерной идентичности соглашаются не все работодатели. Но даже если оффер получен, проблемы не заканчиваются. Трансгендеры оказываются под пристальным вниманием коллектива. Многие не выдерживают и увольняются. The Village спросил у пятерых трансгендеров, с чем им приходится сталкиваться при поиске работы и каждый день после, и попросил прокомментировать ситуацию HR-специалиста и правозащитника.
На чем зарабатывают школьники
The Village нашел четырех подростков, которые в свои 16–18 лет зарабатывают деньги и практически не зависят от родителей. Спросили у них, чем они занимаются, как к этому относятся учителя и на что они тратят свои деньги.
иллюстрации: обложка, 1 - Олеся Щукина, 2 - Тая Стрижакова
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