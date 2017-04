Ангелина работала ассистентом официанта 6 месяцев

Как попала на лайнер

Я всегда очень хотела путешествовать, но, к сожалению, моя семья не могла этого позволить. Институт я совмещала с работой, но путешествия все равно оставались для меня мечтой. Тогда я стала искать программы работы за границей и увидела объявление о работе на американских круизных лайнерах. Связалась с агентством Petropol, прошла собеседование по скайпу. У меня был опыт в сервисе, и мне потребовалось меньше времени на подготовку, чем людям без опыта. Собеседование длилось около 20 минут, меня спрашивали, например, какие я знаю сорта винограда или как подается белое вино. Через месяц я получила контракт и счастливая прошла медобследование, получила визу и оформила другие документы. С момента обращения в агентство до отъезда прошло шесть месяцев.

Особенности работы

Я работала на лайнере Navigator of the Seas с января по август прошлого года — это лайнер средних размеров с 15 палубами для 3–4 тысяч гостей и 1,5 тысячи работников. Первые три месяца мы ходили в Карибском море — были на Гаити, Ямайке, Багамах. Вторые три месяца мы были в Европе и заходили в Санкт-Петербург. Я была на экскурсии на самом большом лайнере в мире Harmony of the Seas. Ребята, которые на нем работают, говорили, что добираются до работы 20 минут; на нашем лайнере это занимало всего пять.

Работа в ресторанах — ежедневная, без выходных, тяжелая, порой даже грязная. В компании Royal Caribbean ассистенты официанта в первой половине дня работают в большом бесплатном буфете — Windjammer. Четыре часа подряд без перерывов нужно убирать со столов, стоять на станции напитков, пополнять тарелки и приносить гостям приборы. Во второй половине дня работа проходит в большом ресторане — Dining Room. Нужно все время подавать необходимое и убирать ненужное со столов гостей. И делать это очень быстро. После первого ужина приходится начинать заново, потому что есть еще второй поток гостей. Получается примерно десять часов рабочего времени в день.

Первые две недели работать в таком темпе тяжело, но человек же ко всему привыкает. Через некоторое время у всех остаются силы после работы заходить в Сrew Bar, доступ в который есть только у работников. Там часто устраивают вечеринки с бесплатным пивом и громкой музыкой, так что можно повеселиться. Гостевыми барами нам пользоваться нельзя, так же как и бассейном, солярием, клубами, игровыми автоматами, лифтами. Иногда для работников открывают доступ на несколько часов в какую-то из этих зон.

Жизнь в море

Во время круиза мы жили на нулевом или минус первом деке, то есть на уровне моря или даже ниже. Это была маленькая каюта с двухъярусной кроватью, телевизором, телефоном, холодильником, столом, шкафом и уборной. Питание на борту в Crew Mess (столовая команды. — Прим. ред.) бесплатное, кормят без изысков — через месяц одно и то же надоедает. Есть столовая Staff Mess для позиций повыше — нас пускали туда в определенные часы. Небольшое преимущество в работе ассистента официанта в том, что иногда получалось брать еду из ресторана.

Необходимые вещи для ассистента официанта на борту — это черные носки (чем больше, тем лучше, потому что во время работы можно носить только их), черные нитки и иголка, закрытая обувь, шорты, пара футболок и купальник. Много одежды брать не имеет смысла, потому что за полгода все равно накупишь всего — моя соседка уезжала с тремя чемоданами.

Иногда удавалось выйти в порт и немного погулять. Времени было мало, но зато я первый раз искупалась в море! Те, кто работают достаточно давно, предпочитают просто поспать в каюте, ведь главная цель для всех — не путешествия, а заработок. Когда говоришь, что приехал сюда посмотреть мир, то начинают смеяться.

Во время моего контракта зарплату рассчитывали с учетом рейтинга, который ставили гости после каждого круиза. С чаевыми выходило 2 тысячи долларов в месяц. Сейчас систему поменяли, и ассистент официанта получает в среднем 1,2 тысячи долларов. После первого контракта я хотела вернуться на корабль снова. Но прошло два месяца и я отказалась от этой идеи: от такой работы болело все — руки, ноги, спина. Я решила, что здоровье важнее. Несмотря на это, я скучаю по тому времени и коллегам. И если вернусь обратно, то точно не ассистентом официанта.