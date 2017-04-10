Личный опытЯ работаю на круизном лайнере
Помощник капитана, сомелье, техник театра, танцовщик и ассистентка официанта рассказали The Village о работе на больших теплоходах
The Village попросил пятерых людей с опытом работы на круизных лайнерах рассказать про устройство корабля и пассажирской службы, про иерархию персонала, интернациональный коллектив, зарплату, развлечения и другие подробности этого необычного вида трудоустройства.
Ангелина
работала ассистентом официанта 6 месяцев
Как попала на лайнер
Я всегда очень хотела путешествовать, но, к сожалению, моя семья не могла этого позволить. Институт я совмещала с работой, но путешествия все равно оставались для меня мечтой. Тогда я стала искать программы работы за границей и увидела объявление о работе на американских круизных лайнерах. Связалась с агентством Petropol, прошла собеседование по скайпу. У меня был опыт в сервисе, и мне потребовалось меньше времени на подготовку, чем людям без опыта. Собеседование длилось около 20 минут, меня спрашивали, например, какие я знаю сорта винограда или как подается белое вино. Через месяц я получила контракт и счастливая прошла медобследование, получила визу и оформила другие документы. С момента обращения в агентство до отъезда прошло шесть месяцев.
Особенности работы
Я работала на лайнере Navigator of the Seas с января по август прошлого года — это лайнер средних размеров с 15 палубами для 3–4 тысяч гостей и 1,5 тысячи работников. Первые три месяца мы ходили в Карибском море — были на Гаити, Ямайке, Багамах. Вторые три месяца мы были в Европе и заходили в Санкт-Петербург. Я была на экскурсии на самом большом лайнере в мире Harmony of the Seas. Ребята, которые на нем работают, говорили, что добираются до работы 20 минут; на нашем лайнере это занимало всего пять.
Работа в ресторанах — ежедневная, без выходных, тяжелая, порой даже грязная. В компании Royal Caribbean ассистенты официанта в первой половине дня работают в большом бесплатном буфете — Windjammer. Четыре часа подряд без перерывов нужно убирать со столов, стоять на станции напитков, пополнять тарелки и приносить гостям приборы. Во второй половине дня работа проходит в большом ресторане — Dining Room. Нужно все время подавать необходимое и убирать ненужное со столов гостей. И делать это очень быстро. После первого ужина приходится начинать заново, потому что есть еще второй поток гостей. Получается примерно десять часов рабочего времени в день.
Первые две недели работать в таком темпе тяжело, но человек же ко всему привыкает. Через некоторое время у всех остаются силы после работы заходить в Сrew Bar, доступ в который есть только у работников. Там часто устраивают вечеринки с бесплатным пивом и громкой музыкой, так что можно повеселиться. Гостевыми барами нам пользоваться нельзя, так же как и бассейном, солярием, клубами, игровыми автоматами, лифтами. Иногда для работников открывают доступ на несколько часов в какую-то из этих зон.
Жизнь в море
Во время круиза мы жили на нулевом или минус первом деке, то есть на уровне моря или даже ниже. Это была маленькая каюта с двухъярусной кроватью, телевизором, телефоном, холодильником, столом, шкафом и уборной. Питание на борту в Crew Mess (столовая команды. — Прим. ред.) бесплатное, кормят без изысков — через месяц одно и то же надоедает. Есть столовая Staff Mess для позиций повыше — нас пускали туда в определенные часы. Небольшое преимущество в работе ассистента официанта в том, что иногда получалось брать еду из ресторана.
Необходимые вещи для ассистента официанта на борту — это черные носки (чем больше, тем лучше, потому что во время работы можно носить только их), черные нитки и иголка, закрытая обувь, шорты, пара футболок и купальник. Много одежды брать не имеет смысла, потому что за полгода все равно накупишь всего — моя соседка уезжала с тремя чемоданами.
Иногда удавалось выйти в порт и немного погулять. Времени было мало, но зато я первый раз искупалась в море! Те, кто работают достаточно давно, предпочитают просто поспать в каюте, ведь главная цель для всех — не путешествия, а заработок. Когда говоришь, что приехал сюда посмотреть мир, то начинают смеяться.
Во время моего контракта зарплату рассчитывали с учетом рейтинга, который ставили гости после каждого круиза. С чаевыми выходило 2 тысячи долларов в месяц. Сейчас систему поменяли, и ассистент официанта получает в среднем 1,2 тысячи долларов. После первого контракта я хотела вернуться на корабль снова. Но прошло два месяца и я отказалась от этой идеи: от такой работы болело все — руки, ноги, спина. Я решила, что здоровье важнее. Несмотря на это, я скучаю по тому времени и коллегам. И если вернусь обратно, то точно не ассистентом официанта.
Александр
2 года работает старшим техником театра
Особенности работы
Я работаю уже два года, и за это время меня повысили до старшего техника театра. Обязанностей очень много: я должен составлять графики своих подчиненных, проводить всевозможные шоу в театре и на катке, организовывать ремонтные работы, помогать на стене скалолазания, следить за чистотой в театре. Список можно продолжать.
В нашей команде работают индус, два филиппинца, четыре американца, один венгр, два англичанина, один литовец, один канадец и я. У всех разный опыт работы и разный менталитет. Кто-то работает с компанией уже 15 лет, а кто-то начал свой первый контракт.
Для каждой позиции есть свои привилегии. Я, например, имею право сидеть в барах с гостями, а мои подчиненные нет. Многие в нашем департаменте могут пользоваться фитнес-центром для гостей. А в бассейн мы можем заходить, только если там плавает не больше пяти человек.
Моя работа занимает около семи часов, но рабочий день может длиться с восьми утра до десяти вечера. Он начинается с какого-нибудь мероприятия в театре — танцевального класса, 3D-фильма или лекции. К его началу все — музыка, свет, стулья, декорации — должно быть готово. После небольшого обеденного перерыва начинается ледовое шоу на катке. Там нужна помощь с доставкой декораций. После ужина гости собираются на вечерние шоу. Где-то мне нужно быть просто наготове, а где-то выполнять особые задания — выйти на сцену и подать жонглеру мачете или поучаствовать в шутке комедианта. После окончания шоу нужно все убрать и закрыть театр. Двух одинаковых дней работы у меня еще не было, это всегда разные мероприятия и разные задачи.
Я подписал контракт о том, что не имею права разглашать цифры своей зарплаты. Но могу смело сказать, что это больше, чем я зарабатывал на двух работах одновременно. С первой зарплаты на нынешнем контракте я купил себе новый айфон. Помимо этого, у нас есть огромное количество скидок во многих магазинах и заведениях для туристов.
Жизнь в море
Я живу в двухместной каюте с тихим и спокойным филиппинцем. В каюте есть иллюминатор, и хотя помещение небольшое, сделано все удобно. Еда на каждом лайнере отличается. Есть стандартный набор — овощи, булочки, соки, но где-то могут подавать мясо кенгуру с овощами, мидии с картошкой, фрукты в шоколаде.
На своем первом лайнере я посетил Бермуды, Багамы, Канаду, Ямайку и США. На втором — Австралию, Новую Зеландию и Гавайи. Мы пересекали экватор и даже интернациональную временную линию — 8 апреля 2016 года длилось 48 часов! На третьем лайнере мы были в Сингапуре, Таиланде и Малайзии. В общем, кругосветное путешествие. Почти все порты я посещал не раз и посмотрел все, что хотел: на Аляске покатался на хаски и полетал на вертолете, в Сиднее прыгнул с парашютом, во Флориде посетил космический центр NASA, в Тасмании побывал в заповеднике кенгуру. В том же Сиднее за два контракта я провел суммарно 20 дней. Может быть, когда-нибудь напишу путеводитель. Последние пять месяцев мы плаваем по одному маршруту и я почти перестал выходить на берег. Как-то провел на корабле три месяца и не почувствовал разницы.
Наши гости (а именно так их разрешено называть) — довольно интересные люди. Есть те, которые всей семьей проводят так отпуск. Бывают те, кто остаются на несколько круизов, чтобы посмотреть мир. Бывают путешествующие почти беспрерывно годами. Есть пожилые люди, которым их дети покупают круизы вместо дома престарелых. Зачастую в Америке это выгоднее и дешевле, к тому же тут лучше условия. Я знаком с небольшим количеством гостей, так как редко контактирую с ними напрямую.
Я собираюсь работать на лайнерах еще несколько лет. Это ведь так здорово — знакомиться с новыми людьми и бывать в таких местах, где еще не бывал: я, например, никогда не думал, что окажусь на Бора-Бора! И сколько стран еще впереди.
Сергей
9 лет работал танцовщиком
Как попал на лайнер
Высшая точка для артиста балета — это работа за границей. При таком раскладе можно набраться танцевального опыта, получать стабильную зарплату в валюте и посмотреть мир. До того как отправиться на лайнер, я работал в коллективе Надежды Кадышевой. К нам на репетиции заглянул агент, который предложил пройти отбор в американскую круизную компанию премиум-класса Celebrity Cruises. И меня, и мою жену утвердили.
Контракты обычно длятся семь месяцев (полгода на лайнере и месяц тренировок на базе компании в США), перерывы между ними около двух месяцев: нам надо заземляться.
Особенности работы
Первоначальная ставка танцовщика составляет в среднем 2 тысячи долларов в месяц и с каждым последующим контрактом увеличивается на 150 долларов. Потолка нет. Я отработал 11 контрактов, то есть примерно девять лет. Меня возненавидят за такие слова, но это шикарная работа. Мы просыпались, когда хотели, занимались своими делами, завтракали и обедали, где хотели. Если мы были в порту, старались долго не спать и после провода гостей в город сваливали на пляж. Каждый вечер начинался с двухчасового генерального прогона, а продолжался двумя шоу. После этого мы тоже были предоставлены сами себе. У нас в репертуаре было три постановки с миксами на известные темы — мюзиклы Бродвея, рок-н-ролл, Cirque du Soleil. В постановке участвовали 11 танцовщиков и пять певцов.
Поскольку все танцовщики презентабельно выглядят, нас еще привлекали к проводам гостей в городе: когда корабль заходил в порт, ставился большой шатер с лаундж-зоной, а мы в корабельной униформе стояли для антуража. Обычно компания устраивала недельные круизы, потому что это выгодно — в таком коротком путешествии люди, как правило, не считают денег. Мы проводили примерно четыре дня в порту и три в море.
Компания регулирует практически каждый шаг, стараясь максимально себя обезопасить. Проводится много тренингов, посвященных тому, что можно и чего нельзя. В своде правил, например, прописано допустимое содержание алкоголя в крови в нерабочее время — 0,8 промилле. На тренингах предупреждают: «Если вы перебрали и чувствуете себя не очень, спокойно идите в свою комнату и ложитесь спать». Любая драка на борту — и участников сажают в каталажку, а в ближайшем порту выдают билеты на руки и отправляют домой.
Существует система предупреждений. Если человек набрал три warning за какие-то провинности, то ему тоже говорят «до свидания». Это обязательно аукнется на последующих контрактах — например, могут снять надбавку или вовсе дать бан на несколько лет. Если человека уличили в употреблении наркотиков, то домой не отправляют, а отдают в полицию. Может повезти, и ближайшим портом окажется Амстердам, но не дай бог оказаться в латиноамериканских странах: там с корабля можно сразу угодить в тюрьму. На моем веку таких ситуаций не было, но на тренингах любят этим постращать. Проговаривается про запрет сексуальных контактов с пассажирами. Это большой риск для компании: гость может заявить о сексе не по обоюдному согласию.
Когда я начинал работать, компания была нацелена на аудиторию гостей от 45 лет и выше. Иногда были люди, которых отправляли буквально в последнее плавание (специально для таких случаев на борту держат холодильную камеру). Но потом компания переориентировалась на modern luxury — стала делать современные лаундж-зоны, проводить дискотеки в наушниках на открытых пространствах, привлекать 30-летних и семьи с детьми.
Светлана
10 лет работала барменом и сомелье
Как попала на лайнер
На последнем курсе университета я подрабатывала барменом в гостинице. Там ребята рассказывали про работу на круизных лайнерах, помню, меня это очень зацепило. В агентстве тогда набирали персонал на лайнеры Queen Elizabeth 2 и Queen Mary 2 компании Cunard Line, патронессами которых являются сама английская королева и Камилла Паркер-Боулз. Ребята, которые проходили собеседование вместе со мной, уезжали через месяц-полтора, а мою фамилию записали неправильно, в итоге я попала на Queen Mary 2 только через три года. Все это время я работала в бухгалтерской конторе и продолжала надеяться. Мне очень хотелось уехать от питерской зимы и заработать на квартиру.
Я начала работать на лайнере в качестве бар-официанта. Следующие восемь лет я провела на новом лайнере компании Queen Victoria — сначала была барменом, а потом, когда решила, что знаю все про алкоголь, — сомелье. На корабле была возможность окончить курсы Wine and Spirit Education Trust за смешную цену. Помимо этого, для нас проводились тренинги и повышение квалификации.
Особенности работы
На каждого сомелье приходится примерно по 60 гостей. Так как гости в основном англичане и американцы, у них своя культура пития вина. Они часто просят порекомендовать вино к определенному блюду, его нужно должным образом отсервировать, поэтому почти каждый ужин приходится много бегать. На момент моего последнего контракта год назад в винном листе было 240 позиций — нужно было знать их все и уметь описать. Один из моих любимых моментов в работе — это дегустации. Когда мы были в Южной Африке, Австралии, Аргентине и Мексике, нам организовывали поездки на виноградники.
На лайнере очень строгая иерархия и куча правил, а также нулевая терпимость к наркотикам и насилию, будь то сексуальное, религиозное или расовое. Плюс очень строгие требования к стандартам чистоты — там буквально можно есть с пола. Не все ребята выдерживают такой формат работы и соблюдение всех правил, но мне было комфортно. Да, с меня строго спрашивают, но я знаю, что я в надежной компании. Была ситуация, когда мне срочно потребовалась операция, а до дома я бы просто не долетела, тогда компания оплатила операцию, пребывание в госпитале в Америке и транспортировку домой. Строгие правила нужны, чтобы такой сложный организм — тысяча человек экипажа из 50 стран — действовал как часы.
Когда работаешь ежедневно на протяжении шести месяцев, компания заботится о твоем досуге. Для экипажа есть интернет-класс, библиотека, спорт-зал, бар, открытая палуба, где можно загорать. Несколько раз в неделю устраивают тематические вечеринки, во многих портах проводят туры для экипажа по главным достопримечательностям.
Жизнь в море
Экипаж расселяют по департаментам, в двухместные каюты стараются селить представителей одной национальности. Если образовываются пары, то им идут навстречу и селят вместе. Романтические отношения с гостями строго запрещены, это грозит немедленным увольнением, а вот внутри коллектива — пожалуйста. Я так и встретила своего мужа: он с Маврикия, мы в одно время перешли на должность сомелье.
Чем мне нравилась моя работа, так это тем, что сегодня можно было проснуться в Италии, завтра — во Франции, а через неделю — в Америке. Почти всегда был шанс выйти в порту, сходить по магазинам или просто посидеть в кафе, послушать шум города и посмотреть на людей. Я очень скучаю по своей работе, но уже туда не вернусь. У меня двое детей и налаженная жизнь на земле: мужа я встретила и квартиру все-таки купила.
Евгений
(по просьбе героя имя изменено)
около 10 лет работает помощником капитана
Как попал на лайнер
Я много лет мечтал работать на круизном лайнере, но не знал, как это сделать. В начале 2000-х безуспешно ходил по крюинговым агентствам (это аналоги рекрутинговых в морской среде) — щеголял удостоверением квалификации и работой на пассажирском ледоколе в Арктике, но такой опыт был нигде не нужен. Помогли добрые люди: на первый контракт меня взял знакомый капитан, а через несколько лет я самостоятельно устроился в большую круизную компанию вторым помощником капитана. Одно время работал на лайнере, который тогда был самым большим в мире. Следующее судно той серии оказалось на один дюйм длиннее.
Особенности работы
Карьерный рост на круизных лайнерах специфический — очень медленный для морской индустрии. После второго помощника можно стать первым, потом Сheaf Oficcer Safety (старшим помощником капитана, отвечающим за безопасность), Staff Captain (дублером капитана), а потом капитаном. Капитан управляет судном в наиболее критичные периоды — такие, как вход и выход из порта, швартовка к причалу, проход узких мест. Остальное время он работает не на мостике, у него масса других обязанностей. Эту работу можно сравнить с должностью мэра небольшого городка.
Все члены экипажа разделены на категории в зависимости от ранга. От этого зависят привилегии. Мне можно, например, купаться в пассажирском бассейне, хотя есть места, куда мне нельзя ходить, — например, в некоторые камерные рестораны или казино. На лайнерах есть каток, днем или вечером там выступают фигуристы, а ночью канадцы из экипажа любят поиграть в хоккей. Меня тоже звали как-то.
Основная моя обязанность — несение вахты. В это время я отвечаю за безопасность судна. Вахта длится четыре часа через восемь. Выходных не бывает вообще. Можно автоматически задать линию пути, по которому пройдет судно, но моряки не очень любят этим пользоваться: погодные условия и морской трафик все же требуют живого присутствия человека. На круизных судах стараются избежать риска и перестраховаться трижды, иначе последствия могут быть катастрофическими. Думаю, все помнят Costa Concordia. Опасных ситуаций бывает довольно много, как правило, это связано со сложными погодными условиями.
Я работал с хорватами, немцами, украинцами, шведами и англичанами. Отношения в комсоставе профессиональные. Хотя бывают и неприятные моменты — например, когда подставляют коллеги. Каждый может ошибиться, а этим могут воспользоваться, чтобы подсидеть. Конечно, мы живые люди и после работы ходим в Сrew Bar, но стараемся не злоупотреблять. На каждой бутылке спиртного в мире написано Don't Drink and Drive. А это именно про меня, ведь я сижу за рулем большого транспортного средства.
Жизнь в море
Основная жизнь пассажирской службы проходит на судне, домой люди заезжают на пару месяцев, чтобы отдохнуть. Я как-то спрашивал у рядовых филиппинцев, не скучают ли они по дому, некоторые говорят: «А что нам дома делать? Семья ждет только мои деньги». Я четыре месяца провожу в рейсе, и только два дома. Семью я завел уже после того, как начал работать в море. Дети подолгу не видят отца, конечно, это накладывает свой отпечаток. Но мы стараемся с этим как-то жить.
На сайтах круизных компаний работа нередко преподносится как бесплатная возможность посмотреть мир — многие клюют на это. Но я уже насмотрелся. Я редко выхожу куда-то в порту, к тому же в это время мне есть чем заняться — например, проверить спасательные шлюпки. На моем крайнем контракте был один член экипажа из Гондураса, который вышел в город в США и больше на судно не вернулся.
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