Про работу следователем

Пока я учился на юриста в Томске, работа следователя казалась мне романтичной: представлялось, что я смогу бороться за права людей, наказывать коррупционеров и прочих негодяев. Во время учебы я был общественным помощником следователя — это неоплачиваемая, но вполне официальная должность. Параллельно играл в нескольких панк-хардкор-группах в Томске. Вот такое сочетание.

Окончив университет в 2012-м, я подал документы в Следственный комитет, чтобы трудоустроиться на должность следователя. Документы рассматривали года три. За это время у меня изменились приоритеты. Началась своя жизнь: в 2014 году я уехал в Петербург, сменил несколько работ, мы с девочкой по имени Вика начали свое дело по производству соевого молока. И тут, как гром среди ясного неба, пришла новость, что я принят на должность следователя.

Я решил попробовать. Год и три месяца служил за Уралом военным следователем — расследовал преступления в армии. Но понял, что это не мое. Работа в правоохранительных органах, по моим ощущениям, мало связана с прямой пользой обществу. Правоохранительная система в России существует как будто сама для себя: задача любого должностного лица — оставаться в своем кресле как можно дольше. Впрочем, хорошие дела в моей практике тоже были. Например, я занимался делом бойца, которого систематически избивал его командир. Об этом мы узнали от девушки потерпевшего. По фабуле дело простое, но фактически оказалось сложным: я полгода над ним работал, была масса препон. Мне нравилось заниматься этим делом: я чувствовал, что защищаю человека. Закончилось все, правда, тем, что командира оштрафовали на 120 тысяч рублей — он продолжил служить, его даже не уволили из армии. Кажется, пока я расследовал это дело, потратил больше денег на командировки и был лишен премии на большую сумму.

А потом я перестал чувствовать отдачу. Мне не удалось наладить контакт с руководством. Я ощущал себя не на своем месте. Начал злоупотреблять алкоголем, поправился на 15 килограмм, так как сидел по 12–14 часов перед компьютером и набирал документы. Испортил зрение. Решил, что все это не для меня: лучше буду заниматься бизнесом в Петербурге.

Меня никто не гнал, увольнялся я по собственному желанию. Наоборот, руководитель тормозил мои рапорты на увольнение, пытался уговорить остаться. После того как я все-таки уволился, слышал, что следователя, назначенного на мою должность, якобы пугали: если он будет плохо работать, его тоже уволят, как и этого негодяя (то есть меня).

Родители, конечно, очень переживали, это был драматичный момент. Работа в Следственном комитете отличается стабильностью: постоянная зарплата, кроме того, у военнослужащих масса бонусов — например, военная ипотека. Родители, конечно же, хотят, чтобы я был финансово стабильным и независимым. После увольнения я два месяца практически не выходил с ними на связь. Все-таки я уже взрослый мальчик и сделал свой выбор: хочу заниматься тем, что приносит удовольствие мне и пользу людям.

Я не жалею, что у меня есть опыт работы в следственных органах. Возможно, в перспективе я мог бы продолжить работать юристом: если бы у меня было свободное время, пошел бы в адвокатуру или правозащитную организацию. Мне интересно уголовное производство. Есть ощущение, что у нас регулярно нарушаются права граждан, и было бы круто их защищать.