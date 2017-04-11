Проблемы с законом

Обратная сторона работы в Китае — бесконечные вечеринки. Местные клубы платят девушкам-моделям за присутствие, а парням бесплатно наливают. Тебе доступно все: от водки до дорогого виски. И всегда найдутся люди, готовые угостить MDMA или кокаином. А потом пригласить на афтепати с оргиями в бассейне.

Крышу от этого сносит быстро. Я видел девочек, которые приезжали скромницами и буквально через пару месяцев начали ходить по рукам богатых китайцев и арабов. Хотя далеко не все такие. Кто-то изначально нацелен на карьеру и не тусуется. Потому что вечеринки заканчиваются в три-четыре утра, а кастинги начинаются в 10. Ты просто не успеешь выспаться и привести себя в форму. Я же зачастил с клубами, сильно похудел и забил на работу. Для модели все это равносильно профессиональной смерти. Когда ты пропускаешь кастинги, агенты и работодатели о тебе очень быстро забывают.

Однажды, когда я уже было собрался завязать, одна знакомая модель пригласила меня на вечеринку. Я подхожу к клубу и вижу, как несколько китайцев хватают ее за волосы и бьют по лицу. Стоящие рядом иностранцы наблюдают, но ничего не делают. Я вмешался, начал разнимать драку, в итоге переключились на меня. Избили жестоко. Я получил многочисленные гематомы, сильные ушибы ребер, сотрясение. Если бы не вовремя приехавшие полицейские, все бы закончилось намного хуже.

Уже в участке я выяснил причины драки: сын крупного чиновника по пьяни подарил знакомой айфон, а протрезвев, обвинил ее в воровстве и решил проучить. На следующий день этот парень написал заявление, и полиция возбудила уголовное дело о краже. Мое избиение их не заинтересовало. Никого из участников драки даже не задержали. Через три дня меня из участка доставили в изолятор временного содержания. Перевозили как опасного террориста — с руками и ногами, закованными в наручники. На допросе сказали, что, если моя причастность к краже не подтвердится, меня отпустит завтра же. И это «завтра» растянулось почти на полтора месяца.

Сотрудники СИЗО выдали мне два комплекта трусов, трико, спортивную куртку со сломанным бегунком, рулон туалетной бумаги, мыло, зубную щетку с тюбиком пасты и отвели в камеру. Она была рассчитана на 18 заключенных, но по факту в ней находилось человек 30 — в основном китайцы и пакистанцы с неграми, задержанные за торговлю наркотиками. Свободных коек в камере не было. Первые пару дней я овощем провалялся на кафельном полу, кашляя кровью. Из-за сотрясения мозга кружилась голова, никакой медицинской помощи мне не оказали.

Через три недели в изолятор приехал российский консул. Он сразу сказал, что пока не сойдут следы побоев, меня не выпустят. Чтобы я, не дай бог, не написал встречное заявление на зачинщиков драки. Так и произошло. Прошло две недели, и с меня сняли подозрения. Девочке в итоге дали полгода за кражу.