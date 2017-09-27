На меня оформлены четыре кредита, я должен банкам в общей сложности около 300 тысяч рублей. Недавно я женился. Чтобы не вешать все расходы на родителей, мы взяли еще один кредит на невесту — еще на 100 тысяч. То есть банкам мы оба должны уже 400 тысяч рублей.

До какого-то момента брать кредит было страшно. Мне всегда казалось, что это крайний шаг, когда достать деньги нет никакой возможности. Тогда ты идешь в банк, подписываешь документы и обрекаешь себя на кабалу. Но потом мой доход стал более стабильным. Плюс часто подворачивались какие-то сторонние проекты, благодаря которым ежемесячный доход увеличивался в два раза. Так что однажды я оформил кредитную карту.

Это была кредитка с небольшим лимитом и беспроцентным периодом в 100 дней. Так что за первые полтора года использования я ни разу не платил свыше того, что потратил. Всегда вносил нужную сумму вовремя и не знал проблем. А потом сторонние проекты закончились, я очень потратился на подарки и поездки к родственникам на Дальний Восток, на которые я брал кредит наличными (закрыл его год назад). В общем, я перестал быть расчетливым и стал надеяться, что когда-то все долги все равно закроются.

Еще одну кредитную карту я завел, чтобы заняться небольшим бизнесом. Вложений требовалось немного, так что я посчитал, что выплачу долг через пару месяцев. Как больно я ошибался — бизнес не взлетел. Спасло меня то, что я не увольнялся с постоянной работы, которая отнимала всего около пяти часов в день. Зарплата позволяла выплачивать минимальные ежемесячные платежи и оставлять себе значительную часть дохода. Кстати, для ведения бизнеса я купил в кредит макбук (привет всем стартаперам!), а недавно поменял айфон. Тоже в кредит.

Звучит все это так себе, понимаю. Будто я сумасшедший, который набрал кредитов в надежде когда-нибудь их вернуть. Вообще-то так и есть, но при этом я не перебиваюсь с хлеба на воду. Совсем недавно мы с женой переехали в Москву, стали зарабатывать больше. Хотя и траты увеличились, конечно: аренда, транспорт, продукты и еда в заведениях — все стоит дороже. Но что в Москве, что в своем сибирском городке мы не затягиваем пояса и не отказываем себе в развлечениях и путешествиях. И в этом очень помогает планирование.

Никакие программы для планирования финансов мы не используем. Сложно заставить себя вести учет постоянно. Но как только на карту приходит зарплата, я первым делом перевожу нужную сумму на кредитные и накопительные счета. Так я ограничиваю свободную сумму, которую можно потратить на что-то другое. Ну и никакое приложение не поможет самого себя контролировать. А расчеты можно и на бумажке посчитать.

У меня есть план закрытия всех кредитов. И если с кредитами на айфон и макбук все понятно — ты точно знаешь, когда все это закончится, — то с кредитными картами все сложнее. Можно бесконечно платить минимальные суммы и никогда не закрыть долг. Так что я суммировал долги и разделил сумму на 12 месяцев. Получившиеся числа округлил на пару тысяч в большую сторону, чтобы закрыть долги чуть раньше. Выходит 35 тысяч в месяц на погашение кредитов. Кроме того, я откладываю 10 % своего дохода на старость и еще 10 % — на поездку в Париж.

Таким образом, около 70 % ежемесячного дохода нашей семьи уходит на погашение кредитов, сбережения, аренду и другие ежемесячные платежи. А остальные 30 % мы тратим на походы в кафе, одежду и прочие радости жизни. В выходные ходим в кино, завтракаем дома, а обедаем и ужинаем на каком-нибудь гастрофестивале или в кафе. Вообще выходные — самое затратное в плане финансов время. За два дня можем спустить до 5 тысяч рублей.

Сейчас я уже подумываю, на что буду тратить деньги, которые освободятся после закрытия всех долгов в июле следующего года. Думаю освоить долгосрочное инвестирование в ценные бумаги.