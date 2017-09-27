Личный опыт«Я плачу несколько кредитов и живу хорошо»
Люди, занявшие у банков значительные суммы, — о том, как они умудряются путешествовать и покупать новые гаджеты
По данным Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС, во втором полугодии 2017 года россияне стали тратить больше — во многом за счет потребительских кредитов. За семь месяцев этого года банки выдали почти 17 миллионов кредитов в общей сложности на 2,7 триллиона рублей. Довольно часто долги перед банками впоследствии заставляют затягивать пояса и отказываться от дорогостоящих поездок и покупок, но так бывает не всегда. The Village нашел людей, которые взяли несколько кредитов и регулярно их выплачивают, не отказываясь при этом от привычных удовольствий.
андрей
(имя изменено по просьбе героя)
На меня оформлены четыре кредита, я должен банкам в общей сложности около 300 тысяч рублей. Недавно я женился. Чтобы не вешать все расходы на родителей, мы взяли еще один кредит на невесту — еще на 100 тысяч. То есть банкам мы оба должны уже 400 тысяч рублей.
До какого-то момента брать кредит было страшно. Мне всегда казалось, что это крайний шаг, когда достать деньги нет никакой возможности. Тогда ты идешь в банк, подписываешь документы и обрекаешь себя на кабалу. Но потом мой доход стал более стабильным. Плюс часто подворачивались какие-то сторонние проекты, благодаря которым ежемесячный доход увеличивался в два раза. Так что однажды я оформил кредитную карту.
Это была кредитка с небольшим лимитом и беспроцентным периодом в 100 дней. Так что за первые полтора года использования я ни разу не платил свыше того, что потратил. Всегда вносил нужную сумму вовремя и не знал проблем. А потом сторонние проекты закончились, я очень потратился на подарки и поездки к родственникам на Дальний Восток, на которые я брал кредит наличными (закрыл его год назад). В общем, я перестал быть расчетливым и стал надеяться, что когда-то все долги все равно закроются.
Еще одну кредитную карту я завел, чтобы заняться небольшим бизнесом. Вложений требовалось немного, так что я посчитал, что выплачу долг через пару месяцев. Как больно я ошибался — бизнес не взлетел. Спасло меня то, что я не увольнялся с постоянной работы, которая отнимала всего около пяти часов в день. Зарплата позволяла выплачивать минимальные ежемесячные платежи и оставлять себе значительную часть дохода. Кстати, для ведения бизнеса я купил в кредит макбук (привет всем стартаперам!), а недавно поменял айфон. Тоже в кредит.
Звучит все это так себе, понимаю. Будто я сумасшедший, который набрал кредитов в надежде когда-нибудь их вернуть. Вообще-то так и есть, но при этом я не перебиваюсь с хлеба на воду. Совсем недавно мы с женой переехали в Москву, стали зарабатывать больше. Хотя и траты увеличились, конечно: аренда, транспорт, продукты и еда в заведениях — все стоит дороже. Но что в Москве, что в своем сибирском городке мы не затягиваем пояса и не отказываем себе в развлечениях и путешествиях. И в этом очень помогает планирование.
Никакие программы для планирования финансов мы не используем. Сложно заставить себя вести учет постоянно. Но как только на карту приходит зарплата, я первым делом перевожу нужную сумму на кредитные и накопительные счета. Так я ограничиваю свободную сумму, которую можно потратить на что-то другое. Ну и никакое приложение не поможет самого себя контролировать. А расчеты можно и на бумажке посчитать.
У меня есть план закрытия всех кредитов. И если с кредитами на айфон и макбук все понятно — ты точно знаешь, когда все это закончится, — то с кредитными картами все сложнее. Можно бесконечно платить минимальные суммы и никогда не закрыть долг. Так что я суммировал долги и разделил сумму на 12 месяцев. Получившиеся числа округлил на пару тысяч в большую сторону, чтобы закрыть долги чуть раньше. Выходит 35 тысяч в месяц на погашение кредитов. Кроме того, я откладываю 10 % своего дохода на старость и еще 10 % — на поездку в Париж.
Таким образом, около 70 % ежемесячного дохода нашей семьи уходит на погашение кредитов, сбережения, аренду и другие ежемесячные платежи. А остальные 30 % мы тратим на походы в кафе, одежду и прочие радости жизни. В выходные ходим в кино, завтракаем дома, а обедаем и ужинаем на каком-нибудь гастрофестивале или в кафе. Вообще выходные — самое затратное в плане финансов время. За два дня можем спустить до 5 тысяч рублей.
Сейчас я уже подумываю, на что буду тратить деньги, которые освободятся после закрытия всех долгов в июле следующего года. Думаю освоить долгосрочное инвестирование в ценные бумаги.
сергей савицкий
Мы с супругой — владельцы семейного бизнеса, юридической компании «Савицкая и партнеры». Супруга — генеральный директор и практикующий юрист, а я занимаюсь техническими вопросами и IT-сопровождением.
Сейчас у нас есть два кредита по миллиону рублей. Общая сумма ежемесячных выплат — 64 тысячи рублей. Первый кредит мы брали пять лет назад, когда возникла необходимость в переезде в новый офис. Деньги нужны были на ремонт и первые месяцы аренды. Сомнения, конечно, были. Мы пошли на риск, когда еще не было понятно, окупит ли себя это вложение. Но так как офис выгодно отличался и расположением, и оформлением, мы решили рискнуть.
Через три года мы взяли второй кредит. К тому времени у нас было несколько задолженностей по 100–150 тысяч рублей на кредитных картах. К тому же в офисе снова требовался ремонт. Мы решили собрать все в одну кучу. По расчетам выходило, что ежемесячные выплаты практически не менялись.
Эти 64 тысячи рублей для нас достаточно чувствительны, но я бы не сказал, что мы вынуждены в чем-то себя ограничивать. Этим летом, например, ездили в отпуск всей семьей. Ежедневные траты остались прежними, но пришлось отказаться от накоплений.
До окончательной выплаты первого кредита осталось меньше года. И я уже задумываюсь о том, чтобы погасить его досрочно. Сумму в 200–300 тысяч рублей накопить реально, но мы пока ничего не предпринимали.
В целом мы спокойны. Знаем, что на двоих 200 тысяч рублей заработаем в любом случае. Даже если с бизнесом что-то пойдет не так. Соответственно, 30–35 % этой цифры — не такая критичная сумма. А банк, в котором взят кредит, забрасывает нас эсэмэсками с предложениями кредитов на большие суммы. Так что в случае форс-мажора есть запасной план.
Думаю, что при грамотном планировании и представлении, что деньги берутся не из воздуха, ничего страшного в кредитах нет. Конечно, кредит надо брать не для того, чтобы в отпуск поехать, а чтобы воспользоваться возможностями для развития. Брать миллион рублей, чтобы купить машину, я бы не стал. Так можно остаться и без денег, и без машины. А когда есть конкретная цель и расчеты (хотя бы на коленке), то кредит — более простой выход, чем постоянная вынужденная экономия на качестве услуг.
Как перестать беспокоиться из-за долгов
александР серов
психолог
Вряд ли кто-либо будет спорить с тезисом, что жизнь без долгов лучше, чем жизнь с ними. Тем не менее долги случаются. И худшее, что можно начать делать в этот момент, — обвинять себя. Для начала попробуйте разобраться: как так оказалось, что вы эти кредиты взяли. Если не использовать оптику строгого стыдящего родителя, то почти наверняка окажется, что на это были причины.
Даже если эти траты не лежали в области первой необходимости (например, в тот период жизни у вас не было другого способа порадовать себя, кроме как слетать в Париж или купить новый айфон), попробуйте перестать себя ругать за это и отнестись хотя бы с пониманием, а лучше с сочувствием и нежностью. Претензии к себе за то, что уже произошло, не помогут вернуть долг, но вызовут чувство вины, из-за которого отдавать долги будет еще сложнее.
Следующим шагом проанализируйте ваш персональный или семейный бюджет и соотнесите количество доходов, расходов и долгов. Иногда проще поднапрячься, отдать долг и закрыть для себя эту тему раз и навсегда, но если долг большой, а доход не позволяет расправиться с ним быстро — стоит подумать о том уровне жизни, который вы можете себе сейчас позволить. Основная задача — найти баланс между тем, чтобы начать систематически отдавать долги хотя бы на уровне минимального платежа, и тем, чтобы не понижать при этом уровень жизни до дискомфортного. Вряд ли вы сохраните мотивацию и бодрость возвращать долг, если начнете хандрить от невозможности тратить заработанные деньги на любимую еду, здоровье и хобби.
Переживать о долгах и испытывать дискомфорт по этому поводу естественно. Эти переживания не позволяют опустить руки и забыть про те обязательства, которые вы взяли на себя перед банком вместе с кредитом. Главное — не превратиться в своего персонального тюремного смотрителя, который бьет по рукам каждый раз, когда хочется порадовать себя чем-то, потому что наличие долгов, даже больших, едва ли является поводом не получать удовольствие от жизни.
ОБЛОЖКА: Suzanne Plumette – stock.adobe.com
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