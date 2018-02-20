О судах

В апреле 2017 года меня без моего ведома вывели из числа учредителей компании Asya Malbershtein, которую я создала еще в 2008-м. Если в двух словах описывать суть конфликта: в результате проведенного мной аудита я выявила, что мой партнер, мягко говоря, не совсем со мной честна. С апреля месяца отстаиваю свои ущемленные права в судебном порядке (юрист компании Asya Malbershtein Владимир Андреев в апреле 2017 года комментировал конфликт. — Прим. ред.).

Весной я собиралась мысленно и физически. Чтобы оправиться от шока и запустить новый проект, мне потребовалось время. От моего бизнеса — компании Asya Malbershtein — мне не осталось абсолютно ничего. В соцсетях меня сознательно выставили не как владельца бизнеса, а как наемного дизайнера, который сам решил ни с того ни с сего не только не ходить на работу, но еще и потопить созданную им же компанию.

К настоящему моменту я и мои адвокаты прошли через три суда. Один мы выиграли. Но в связи с тем, что компания АМ была перепродана дважды, решение суда до сих пор не вступило в силу. Новые владельцы марки Asya Malbershtein подали апелляцию, и сейчас все мои судебные разбирательства находятся на стадии кассации. Мои оппоненты пытаются всеми возможными способами затянуть суды.

Имя Asya Malbershtein, как и весь бизнес, теперь принадлежит трем учредителям. Бренд продолжает клонировать мои старые модели, открываются магазины по городу, они, по моим данным, принадлежат подруге Марии Слиньковой.