Личный опыт«Родилась новая личность»: Как Ася Мальберштейн решила открыть секс-шоп
Петербургский дизайнер, пережившая бизнес-конфликт с партнерами, — о своей новой марке «с эротической ноткой»
В апреле 2017 года петербургский дизайнер Анастасия Швачко (более известная по псевдониму Ася Мальберштейн) рассказала о конфликте с партнером по бизнесу Марией Слиньковой. Сейчас бизнес Asya Malbershtein (как и права на имя) Анастасии не принадлежит, несмотря на выигранный в июле суд. Бренд продолжает работать — теперь без основательницы.
Сама Ася в конце 2017 года запустила новую марку To Be Woman — уже вышла первая, пижамная коллекция «Моя птичка»; 8 марта стартует еще одна — Dita («праздничная и сексуальная», как описывает ее Ася). Чуть позже дизайнер планирует запустить секс-шоп, а потом — и другие проекты. Крупных инвесторов у Аси нет, поэтому отчасти выручает краудфандинг: на сайте бренда есть кнопка «Божья помощь» — можно пожертвовать 199 или 399 рублей, а взамен получить промокод.
В интервью The Village Анастасия Швачко (Ася Мальберштейн) рассказала о том, какой будет марка To Be Woman, чем ее секс-шоп будет отличаться от остальных и зачем она бесплатно консультирует других дизайнеров.
О судах
В апреле 2017 года меня без моего ведома вывели из числа учредителей компании Asya Malbershtein, которую я создала еще в 2008-м. Если в двух словах описывать суть конфликта: в результате проведенного мной аудита я выявила, что мой партнер, мягко говоря, не совсем со мной честна. С апреля месяца отстаиваю свои ущемленные права в судебном порядке (юрист компании Asya Malbershtein Владимир Андреев в апреле 2017 года комментировал конфликт. — Прим. ред.).
Весной я собиралась мысленно и физически. Чтобы оправиться от шока и запустить новый проект, мне потребовалось время. От моего бизнеса — компании Asya Malbershtein — мне не осталось абсолютно ничего. В соцсетях меня сознательно выставили не как владельца бизнеса, а как наемного дизайнера, который сам решил ни с того ни с сего не только не ходить на работу, но еще и потопить созданную им же компанию.
К настоящему моменту я и мои адвокаты прошли через три суда. Один мы выиграли. Но в связи с тем, что компания АМ была перепродана дважды, решение суда до сих пор не вступило в силу. Новые владельцы марки Asya Malbershtein подали апелляцию, и сейчас все мои судебные разбирательства находятся на стадии кассации. Мои оппоненты пытаются всеми возможными способами затянуть суды.
Имя Asya Malbershtein, как и весь бизнес, теперь принадлежит трем учредителям. Бренд продолжает клонировать мои старые модели, открываются магазины по городу, они, по моим данным, принадлежат подруге Марии Слиньковой.
О проекте To Be Woman
За эти полгода у меня возникло четыре проекта. To Be Woman — первый из них: проект сладкий, как конфетка. Сейчас я активно тружусь над его запуском. Еще два планирую запустить в 2018 году, если хватит сил и ресурсов.
Идея To Be Woman пришла еще весной. Название для проекта придумала Настя Колесникова — предприниматель, основатель проекта «Местная еда» и маркета при нем. Мне хотелось сделать новый, яркий, легкий проект, выразить то, что я не успела в рамках Asya Malbershtein. Этот проект — весьма вольный, где я могу применить всю свою иронию и юмор. В конце лета я приступила к запуску. Сейчас у меня есть швейное производство, на котором мы отшиваем To Be Woman, и уже сформирован еще один — кожаный — цех.
Мой план состоял в том, чтобы запуститься до 20 декабря 2017-го: в этот день моей бывшей компании исполнилось бы девять лет (наверное, люди, которым бренд принадлежит сейчас, об этом даже не знают). Сколько денег ушло на запуск? Много. Не 500 тысяч. Я бы не хотела раскрывать данные, но бизнесмены поймут, какие суммы нужны, чтобы организовать запуск «швейки». Это очень сложно, инвестирования нет: все проекты я запускаю либо с «Божьей помощью», либо на кредитные деньги и с помощью друзей.
Когда я изучала спрос в adult-индустрии, поняла, что общество уже готово к новой интересной — другой — подаче: для тех, кто наконец-то созрел. У нас произошла микросексуальная революция
В проект по любви влилось несколько новых людей: например, Аня Општейне, которая разрабатывала весь фирменный стиль. Недавно к нам присоединилась умудренная опытом экстравагантная Дафна Граф — загадочная личность из Петербурга: иногда она фантазирует на To Be Woman. Я до сих пор сама не знаю, кто она: Дафна пишет тексты и микрорассказы, основанные на своем — видимо, богатом — личном опыте, и ночью присылает мне в телеграм. Надеюсь, в будущем мы продолжим с ней сотрудничать.
To Be Woman — полноценная марка: мы планируем выпускать пальто, тренчи, платья, белье и, может быть, даже обувь. Это будет женская марка с эротической ноткой. Недавно мы выпустили первую коллекцию «Моя птичка»: это веселые пижамы из вискозы и хлопка для «послушных» девочек. Вторая коллекция — Dita — будет более серьезной и лаконичной: в нее войдут платья для повседневной носки, халаты, белье, корсетная линия — черное и розовое, праздничное и сексуальное. Также проект To Be Woman открыт для сотрудничества с дизайнерами. В нашем интернет-магазине будет представлена продукция не только моего производства, но и другие марки. Мы активно ведем переговоры с отечественными дизайнерами и зарубежными марками белья и чулок, а также изделий из латекса.
Помню, как долго я подбирала себе то, в чем могу ходить дома и чувствовать себя секси. Находила подобные вещи, но соотношение «цена — качество» вынудило задуматься о новой линии. Ценовая политика To Be Woman будет очень доступной: например, халаты из искусственного (а позже — из натурального) шелка стоят до 8 тысяч рублей. Комплекты, нижнее белье — до 4 тысяч. Это доступный фэшн, доступная домашняя и повседневная мода, а качество, разумеется, лучше, чем у масс-марок.
О секс-шопе
Еще один мой проект— Tobewoman.Sexу, это секс-шоп. Сначала он будет в онлайн-версии, которую я надеюсь запустить через пару месяцев, а позже мы откроем настоящий офлайн-секс-магазин. Пока что все на стадии обсуждения и поиска площадки.
Когда я изучала спрос в adult-индустрии, поняла, что общество уже готово к новой интересной — другой — подаче: для тех, кто наконец-то созрел. У нас произошла микросексуальная революция: народ подучился на курсах вроде «Секс.рф» или у секс-коучера Алекса Мэя и пошлепал в секс осознанно — с широко открытыми глазами и включенным светом. Но каких-то классных интернет-магазинов очень мало. При этом, изучив рынок, я нашла невероятное количество классных по дизайну и качеству секс-игрушек — например, из Скандинавии. Многие бренды у нас ни хрена не представлены либо представлены так нелепо, некрасиво и «невкусно», что покупатель никогда не обратит на них внимание. Модник, который вырос на шведских блогах, не может покупать неэстетику. Потому моя история — про эстетику. Я выбрала все самое лучшее и красивое из представленного на adult-рынке.
Хочется сделать невероятно яркий проект с новой подачей, а также с образовательной функцией и должным юмором. Ассортимент будем формировать я и моя группа добровольцев — из выборки, проверенной мной, моими друзьями и «испытателями». Будет все самое лучшее: не только вибраторы и мастурбаторы, но и, например, много предметов для женского здоровья. Скажем, смазки: не тот ужас, который продают в аптеках, а действительно классные экологичные бренды. В основном будут представлены европейские марки, а также российская косметика.
Первый офлайн-магазин откроется в Петербурге, предположительно, в этом году. Могу сказать, что это будет уникальный магазин, — я ничего подобного не видела. Это будет бомба!
О других проектах
Следующий проект — изделия из кожи. У меня колоссальный опыт в этом направлении. Меня знают как кожника, и мне не хочется расстраивать своих клиентов и почитателей моей первой марки. Точный срок запуска пока не могу сказать. Как только поставлю до конца производство и обучу сотрудников.
Дело в том, что сейчас схема такая: первый проект является донором для второго, второй — для третьего. Про четвертый проект могу лишь сказать, что он будет чисто для мужчин.
О «Божьей помощи»
Когда у меня отобрали бизнес, других средств к существованию просто не было. Очень много людей писали: «Ася, ни хрена себе, чем тебе помочь?» Я действительно нуждалась в помощи: денег не было даже на жизнь, не говоря уже о юридических услугах. Своей квартиры у меня нет, запускалась я на кредитные деньги.
Кнопку «Божья помощь» — как и весь сайт To Be Woman — я писала сама. Когда оформляла техзадание, поняла, что на переписку с разработчиками уйдет пара месяцев, а я себе такое позволить не могу. Поэтому сначала купила обучающую литературу, потом посмотрела кучу видео о том, как самостоятельно сделать сайт. И написала его за месяц бессонных ночей (днем я торчала на производстве), поэтому он получился такой веселый.
Идея «Божьей помощи» тоже пришла ночью. Если люди хотят помочь, они могут пожертвовать новому бренду 399 рублей. Взамен я даю промокод, который действует, пока живы я и мой бренд. Сейчас уже идут заказы с промокодов. Все честно! Один пример: человек пожертвовал 399 рублей, а скидка с его покупки составила более 1000 рублей. Получается, это выгодно самим же клиентам.
Фишка в том, что деньги, которые мы собираем, реально идут только на оборудование и закупку тканей. Я ни копейки не трачу на себя. С «Божьей помощью» мы купили промышленный оверлок, а сейчас собираем на прямострочку, чтобы как можно быстрее запускать новинки и радовать людей.
О консультации
Так получилось, что судьба свела меня с замечательным человеком и моим адвокатом Русланом Гацаловым. У него есть проект «Бизнес-попутчик»: он занимается консультированием и помощью. В рамках проекта мы абсолютно бесплатно помогаем представителям творческой индустрии в плане юридического ликбеза, чтобы творцы и предприниматели не наступили на те же грабли, что и я.
Когда со мной случилась вся эта история, мне писало и звонило очень много людей: спрашивали, например, что делать, если партнер по бизнесу ворует или забрал бизнес и так далее. Я поняла, что моя история не частный случай. И испытание «медными трубами» проходят не все. Это неприятный и горький опыт, ты до конца не можешь поверить, что все случилось именно с тобой. Я уверена: не надо хранить молчание о чужой подлости. Мы все своей борьбой по нитке формируем новый алгоритм защиты творческой индустрии и бизнеса. И мы не должны опускать руки перед системой с несовершенными законами.
Полгода — помимо того, что я «выдыхала», зрела и судилась — еще и много консультировала. Не только питерцев — мне звонили из Москвы, Хабаровска и других городов. За это время пришлось разобраться во многих тонкостях и юридических нюансах. Мне хочется помогать другим, чтобы люди не оказались в подобных «тисках» и не были абсолютно растеряны в ситуациях, похожих на мою. Периодически можно звонить мне или Руслану Гацалову: поможем, чем можем, что знаем — расскажем.
О выводах
Желание что-то делать, сотрудничать не отбилось. Эта история показала, who is who. И истинное отношение ко мне. Людям, которые меня ненавидели или завидовали, больше не нужно было притворяться. Сорваны маски, сильно почистилось мое окружение. Чему я благодарна: со мной остались настоящие друзья. И пришло очень много новых достойных людей — другого уровня мышления, иной внутренней прошивки. Так что окружение поменялось качественно в лучшую сторону.
Этот горький опыт, несомненно, меня изменил. Многие страхи, материализовавшиеся в моей жизни, просто ушли. Родилась новая личность — пока еще сама не поняла, какая она. Но «сука» уже ничего не боится.
КомментарииПодписаться