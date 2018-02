О проекте To Be Woman

За эти полгода у меня возникло четыре проекта. To Be Woman — первый из них: проект сладкий, как конфетка. Сейчас я активно тружусь над его запуском. Еще два планирую запустить в 2018 году, если хватит сил и ресурсов.

Идея To Be Woman пришла еще весной. Название для проекта придумала Настя Колесникова — предприниматель, основатель проекта «Местная еда» и маркета при нем. Мне хотелось сделать новый, яркий, легкий проект, выразить то, что я не успела в рамках Asya Malbershtein. Этот проект — весьма вольный, где я могу применить всю свою иронию и юмор. В конце лета я приступила к запуску. Сейчас у меня есть швейное производство, на котором мы отшиваем To Be Woman, и уже сформирован еще один — кожаный — цех.

Мой план состоял в том, чтобы запуститься до 20 декабря 2017-го: в этот день моей бывшей компании исполнилось бы девять лет (наверное, люди, которым бренд принадлежит сейчас, об этом даже не знают). Сколько денег ушло на запуск? Много. Не 500 тысяч. Я бы не хотела раскрывать данные, но бизнесмены поймут, какие суммы нужны, чтобы организовать запуск «швейки». Это очень сложно, инвестирования нет: все проекты я запускаю либо с «Божьей помощью», либо на кредитные деньги и с помощью друзей.