The Village поговорил с людьми, которых попросили задержаться в аэропорту из-за фантастической книги, политической деятельности и по случайному стечению обстоятельств, а также узнали у юриста, что делать в таких ситуациях.

Подозрительная книга

Антон Курочкин

промышленный альпинист, остановили за книгу Брэдбери

Полгода назад меня остановили в иркутском аэропорту. Мы с супругой прилетели рейсом из Китая. Были там месяц и везли с собой много всякого барахла, в том числе литературу на китайском языке — неслабый такой чемоданчик. Помимо него, у нас были еще две карманные книжки — «451 градус по Фаренгейту» и «Дзен в искусстве написания книг» Рэя Брэдбери. Когда в таможенной зоне по прилете в Иркутск нам задали вопрос, везем ли мы какую-то литературу, мы ответили утвердительно. Показали им полный чемодан китайской литературы, они спросили: «А на русском есть?» Тогда моя супруга достала «Дзен в искусстве написания книг». Таможенники обрадовались и сразу поинтересовались, есть ли у нас время. До поезда было еще долго, паспорт супруги забрали и сказали ждать какого-то человека. Минут через десять мы поняли, что ждем эксперта, который скажет, можно или нельзя провозить эту книгу. В итоге мы сидели и ждали час. При нас еще поймали какого-то китайца, который ввозил в Россию два блока сигарет. Выводы эксперта В итоге через час пришел некий эксперт, который не потратил много времени, чтобы сделать вывод, что книжку Брэдбери можно ввозить на территорию РФ. Мы подписали экспертное заключение о том, что ничего предосудительного в книжке нет. После этого взяли чемодан и уехали. История канула бы в Лету, но меня удивил сам выбор книги (притом что в чемодане есть куча литературы на китайском непонятного назначения), и я рассказал об этом знакомому журналисту. Честно говоря, во время этой истории никаких опасений не возникло. Ведь дело было в книжке фантаста, которого знает вся страна. Так получилось, что эти люди не знали. Но это и не входит в их обязанности. Хотя со временем ожидание непонятно чего стало тяготить. Совет Главное, на мой взгляд, не нервничать и не паниковать. Если задержали, то есть некая причина, и нужно понять, в чем она заключается и какие пути ее решения существуют. У меня это был первый (надеюсь, и последний) опыт при перелетах. Я не юрист и не знаю, чем могло бы все обернуться, если бы вызванный эксперт признал эту книгу чем-то незаконным. А вообще изначально было понятно, что работникам нужна была галочка в ведомости, они этого особо и не скрывали. Если бы нас задержали дольше и докопались до иностранной литературы, я бы стал звонить знакомым юристам.

Поиск наркотиков

Ника Кошар

журналистка, задержали в Литве по подозрению в перевозке наркотиков

Попытка разобраться

Я уже тысячу раз проанализировала всю эту ситуацию. Может быть, у кого-то, кто посмелее, и была возможность отказаться от задержания. Но тогда я думала о том, что у меня пожилые родители, которые переживают, что я лечу уже двое суток, и ждут. Я вообще не думала о себе, а думала о том, что если я откажусь пройти с ними и они, как и обещали, посадят меня в обезьянник, то мне придется связываться с мамой и ее пугать.

Я не знаю, что я подписывала. Что мне подсовывали, то и подписывала. С одной стороны стоит полицейский, с другой стороны стоит полицейский, а передо мной врач. Все очень сурово выглядят, и шутить никто не готов. Вот они все стоят и показывают пальцем, что и где надо подписывать.

Когда я села в поезд и осознала, что со мной произошло, то обалдела. Написала в фейсбуке, что мне нужен юрист, потому что было ощущение, что нарушили все мои права. Мне стали советовать дать этому делу ход. На следующий день несколько изданий отправили запросы в литовскую таможню. По этим запросам сейчас началось внутреннее расследование. Через сутки отреагировал МИД — со мной вышел на связь его представитель, и в тот же день они направили ноту в Вильнюс. Ответа на эту ноту и результатов внутреннего расследования я пока не видела.

Я искала юриста-международника и хотела, чтобы мне разъяснили мои права, но у меня не было цели подавать в суд. Я и сейчас сомневаюсь и раздумываю над этим. Не верю и в наше правосудие, и в европейское. Мне просто нужно было понять, что со мной произошло. Я же спрашивала у них: «А вы не боитесь, что я приеду, нажалуюсь и будет международный скандал?» Они отвечали мне, что все договоренности на подобные действия между странами есть. Когда я просила адвоката, они спрашивали: «А зачем вам адвокат? Вы что, преступница?» Никто по отношению ко мне агрессивно себя не вел, но это было оказание давления и манипуляции, и теперь я это понимаю.

Совет

Очень многие писали мне потом: «а вот я бы повел себя так...», «а вот я бы требовал». Но я говорила со своим психологом, и он подтвердил, что в плане самосохранения я повела себя правильно. Если бы я вступила в конфликт, неизвестно, чем бы вся эта история закончилась. Ситуация очень напряженная, неприятная и неизвестно к чему может привести. Каждый раз куда-то выезжая, надо знать контакты своих посольств и при задержании настаивать на том, чтобы с ними связаться. Это, пожалуй, главное, что надо запомнить.

Сканирование всего паспорта

Александр Грезев

координатор движения «Голос», останавливают при каждом выезде за границу

Подозрительную активность у пограничников я начал замечать года три назад. Тогда ситуация была такая: подходишь с паспортом, отдаешь его, они начинают смотреть, потом вводят что-то в компьютер и отпускают. Задержка была где-то минут пять, хотя уже тогда было понятно, что, глядя в паспорт, они чем-то удивлены и в чем-то сомневаются.

Два года назад началась другая процедура. У пограничников появилась задача сканировать все страницы паспорта. Это было очень заметно — так происходило с документами большинства координаторов «Голоса». Подходишь с паспортом — они не ставят штамп, а начинают что-то проверять в компьютере, видят какую-то отметку и неохотно, начиная с обложки, сканируют все страницы, чтобы отследить все отметки и понять, куда человек ездил. Так происходило где-то год. После чего ситуация еще более ужесточилась. Паспортистка уже не на месте решает, что делать с паспортом, а звонит и вызывает своего старшего, просит подождать, потом приходит человек, и они начинают советоваться. Дальше два варианта: либо они ведут на допрос в отдельную комнату, либо надолго уносят паспорт и возвращают только через полчаса-час.

При въезде в страну у многих проводят досмотр личных вещей — что находится в чемодане, рюкзаке, карманах. Причем пограничники всегда знают заранее, что мы приедем. Видимо, эту информацию передают авиакомпании.

Большинство координаторов «Голоса», даже те, кто работает совсем недавно, очень быстро попадают в список граждан, которым требуется дополнительное внимание. Насколько я понимаю, сигнал срабатывает мгновенно, как только они прикладывают загранпаспорт, в их базе что-то высвечивается, они делают широкие глаза.

Долгие проводы

Рекорд задержки на границе у меня больше часа. Причем интересно, что при въезде в страну можно потратить больше времени, чем при выезде. Их задача — посмотреть, сколько у тебя денег, какие вещи и все такое. За три года ни разу не было, чтобы я пересек границу стандартным образом, за 20–30 секунд, как обычные граждане. Всегда что-то происходит. Пару дней назад я вернулся из Риги, на границе меня продержали 20 минут, но это еще либерально, потому что не допрашивали.

Мы всегда пытаемся спросить о причине такого задержания, но нам не отвечают или ссылаются на некую ошибку в документах. Иногда все происходит в корректной форме, иногда в не очень. Если мне задают вопросы, я отвечаю стандартным образом: все мои поездки связаны с туризмом, совершаются в личных целях, на мои личные деньги. Еще спрашивают, где я работаю и на что путешествую, в ответ на это говорю, что официальной работы у меня нет (обманывать я не буду), есть подработки в разных местах.

Когда мне возвращают паспорт, я всегда проверяю все страницы. Порчи паспорта не было, хотя у коллег были случаи, когда вырывали страницы и паспорт становился недействительным. Бывают ситуации, когда стыковка международных рейсов очень короткая, меньше часа, и они понимают, что держать пассажира долго нельзя. Тогда по-быстрому решают вопрос. Но если стыковка длится часа три, а они это видят по билету, то могут мурыжить час или два, до последнего. Такой ситуации, когда я не успел на самолет из-за проверки документов, у меня не было.

В конце прошлого года «Голос» направил официальный запрос в ФСБ и Генпрокуратуру, где очень четко требовал объяснить, какими нормативными актами предусмотрена наша проверка. Но нам прислали отписку. Мы недовольны этим ответом.

Совет

В целом в таких ситуациях нет ничего страшного. В итоге все равно отдадут паспорт и отпустят. Но, с другой стороны, если ездишь два-три раза в месяц и постоянно тратишь лишний час не на поход в кафе, а на то, чтобы стоять у стойки и ждать, это действует на нервы. Или когда возвращаешься поздно в свою страну и должен еще час стоять без всякой причины, а потом опаздываешь на последний «Аэроэкспресс». В таких ситуациях нужно быть корректным, хотя не всегда получается. Я часто спрашиваю «да сколько можно?», иногда они огрызаются в ответ. Когда мы летим куда-то группой от «Голоса» и нас задерживают, то мы делаем селфи и всячески троллим пограничников.

На что имеют право пограничники

Иван Павлов

адвокат, руководитель «Команды 29»

Если на границе начнутся проблемы, чаще всего это означает в лучшем случае испорченный отпуск. Предусмотреть все невозможно, но знание хотя бы элементарных правил прохождения границы и ваших прав сослужит вам хорошую службу.

Границу проходят в два этапа: сначала вас встретят сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС), которые проверят ваш багаж и оформят декларации на вывоз ценностей, если таковые имеются; потом — сотрудники пограничной службы (подразделения ФСБ), которые проверят паспорт и в целом обладают почти безграничными полномочиями. Сотрудники таможни могут провести осмотр (проверить сумки, но не вскрывать товары, которые вы везете), досмотр (тут упаковки уже вскроют), личный досмотр (решение об этом принимает начальник таможенного пункта, если есть основания полагать, что вы нарушаете закон; об этом вас должны уведомить письменно) и даже задержать вас, если таможенники посчитают, что вы совершили правонарушение.

Как готовиться к поездке

Вас могут не выпустить из России, если у вас есть доступ к государственной тайне, вы работаете в спецслужбах или Вооруженных силах РФ, у вас долги или непогашенная судимость.

Заранее подготовьте все необходимые документы, проверьте, нужно ли вам что-то декларировать, и уточните, не собираетесь ли вы вывозить что-то, что вывозить нельзя, проверьте ограничения на выезд: например, наличие долгов (кстати, это не значит, что вы обязательно становитесь невыездным) можно уточнить на сайте Федеральной службы судебных приставов. Узнать, есть ли вы в базах силовиков, например «Розыск-магистраль», можно, направив запрос в МВД или обратившись через электронную приемную на сайте министерства.

Что делать, если начались проблемы

Если что-то не так, скорее всего, вы узнаете об этом только на границе. Возможные варианты: суд запретил вам выезд из-за долгов, вы попали в базу данных МВД «Розыск-магистраль», ваш паспорт могут незаметно испортить на границе, после чего вы не сможете по нему выехать. Последние два пункта в большей степени касаются активистов, правозащитников, журналистов, адвокатов — в общем, тех, кого ФСБ по каким-то причинам не хочет выпускать из страны. С проблемами при прохождении границы сталкивались директор Института региональной прессы Анна Шароградская, директор Центра содействия коренным малочисленным народам Севера Родион Суляндзига, активистки Надежда Толоконникова и Мария Алехина, правозащитник Сергей Шимоволос.

Если вас задерживают на границе, постарайтесь сообщить о происходящем адвокату, родным, друзьям. Если адвоката, как это часто бывает, нет, пусть родные найдут его, и быстро. Если все происходит в аэропорту, велика вероятность, что вас задержат в стерильной зоне, куда не пропустят ни адвоката, ни родных. В этом случае остается только ждать: заранее предупредите родных, что в такой ситуации им стоит поднять шум, написать журналистам. В любом случае ведите себя в рамках закона, держите документы и вещи (особенно во время досмотра) в поле зрения, думайте, что и зачем вы отвечаете пограничникам, фиксируйте все нарушения.

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