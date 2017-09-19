The Village продолжает рассказывать о том, сколько стоит жизнь в разных городах России. В новом выпуске — Магадан, столица одноименной области, известной своими золотыми приисками и колониями для заключенных. В городе на берегу Охотского моря, основанном меньше 100 лет назад, сейчас живут всего 92 тысячи человек. Зимой здесь обычно минус 15, а летом около 12 градусов тепла. The Village поговорил с жительницей города Ольгой и узнал, насколько дорого жить в городе, где продаются украшения с золотыми самородками.

Низкий доход 25 тысяч рублей Средний доход 40–60 тысяч рублей Высокий доход от 200 тысяч рублей

Жилье

20 тысяч рублей в месяц

Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 18–23 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — в 20–25 тысяч в зависимости от расположения и состояния. Жилье обычно снимают приезжие из области абитуриенты Северо-Восточного государственного университета и командированные.

Купить однокомнатную квартиру в городе можно за 1,5–2,3 миллиона рублей, двухкомнатную — за 2–3 миллиона. В основном все покупают жилье в кредит: накопить на него со средней зарплатой в 40–50 тысяч рублей сложновато.

Транспорт

27 рублей за поездку

Единственный транспорт в городе — частное маршрутное такси. Несколько лет назад муниципальные автобусы ликвидировали. Одна поездка на маршрутке стоит 27 рублей. Многие ездят на такси, так как цены на него начинаются от 100 рублей — достаточно удобно. Некоторые горожане пользуются личными автомобилями, бензин в Магадане стоит 44–48 рублей за литр.

Продукты

20 тысяч рублей в месяц

На продукты у горожанина уходит примерно 20 тысяч рублей ежемесячно. Их закупают в основном в сети магазинов «24 часа». В Магадане два крупных супермаркета «Мегамаг», они тоже относятся к этой сети. Также популярны рынки — «Урожай», «Городской», «Фреш», на них ходят по выходным.

Цены на продукты выше, чем в центральных районах России, так как в регионе отсутствует железнодорожное сообщение — все доставляют морским или воздушным транспортом. Скоропортящиеся продукты, произведенные в других городах, стоят дороже: питьевой йогурт — 120–140 рублей, глазированные сырки — 50–60 рублей. Цены на местную молочную продукцию ненамного ниже.

Фрукты и овощи в Магадане в основном китайские и приморские. И их цены зимой вызывают много неприятных эмоций у местных жителей. Так, огурцы зимой стоят по 400 рублей за килограмм, помидоры по 500–700 рублей, а летом местный урожай продается вдвое дешевле. Мясо в магазинах, как правило, замороженное и импортное: килограмм свинины стоит 300–350 рублей, курица — 200–250 рублей, яйца — 70–80 рублей за десяток.

Есть местные морепродукты, но заметную часть из них отправляют на экспорт и в столицу, так что в целом рацион жителя Магадана не слишком отличается от меню жителя Центральной России. Зато здесь много ювелирных магазинов, в них продаются ювелирные украшения с самородками.

Развлечения

В городе три кинотеатра: два расположены в развлекательных центрах и один остался с советских времен, с огромным кинозалом и неудобными креслами. Цена билета в них — 330–350 рублей. Репертуар тот же, что и по всей России. Есть один театр, где показывают как местные постановки, так и спектакли гастролирующих трупп. Концертов проходит мало: по одному в два-три месяца, потому что проводить негде, только в зале на 500 человек муниципального центра культуры.

Зимой горожане могут поехать отдохнуть на горнолыжные базы, летом популярны шашлыки за городом или на побережье. Хороших заведений в Магадане немного. Лучший ресторан — стейк-хаус по франшизе «Торро». Есть три клуба, два из которых работают уже более 15 лет и немного изжили себя. В этом году открыли два кафе с кальянами и модный бар.

Обложка: Владимир Сидорович – legion.media.ru