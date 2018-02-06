В Калининграде живут 400 тысяч человек. Всего в регионе-анклаве, отделенном от остальной страны Прибалтикой, — миллион жителей. Ежегодно сюда приезжают столько же туристов: Калининградская область регулярно попадает в топ-10 популярных направлений. Летом 2018 года город готовится принять матчи чемпионата мира по футболу: специально к этому событию здесь строят Восточную эстакаду. The Village попросил Андрея Ефица, который живет в Калининграде всю жизнь и работает в Центре современного искусства, рассказать, много ли горожанам приходится тратить на еду, транспорт, жилье и развлечения.

Низкий доход 11–12 тысяч рублей Средний доход 25–36 тысяч рублей Высокий доход от 50 тысяч рублей

Городская среда

Приехав в Калининград один раз, туристы, как правило, не возвращаются. Море у нас холодное, погода изменчивая, частые дожди и невнятное лето. Туристы едут в бывший Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии, чтобы обнаружить кварталы советской застройки, немногочисленные остатки немецкого наследия, и ландшафт, стремительно превращающийся в среднероссийский.

Зато здесь комфортно жить, в городе очень много зелени, практически нет зимы, море и Европа в часе езды. Сейчас Калининград активно благоустраивается к чемпионату мира по футболу, хоть и не всегда удачно. Большинство переезжает сюда с Севера, из Сибири и из Москвы. Или, как у нас говорят, «из России» — так большинство калининградцев называют материковую часть страны, в которой никогда не были.

Доходы горожан

Минимальная зарплата — 11–12 тысяч рублей. Хотя на такие деньги жить тяжело, знаю людей, которые справляются. Власти говорят, что средняя зарплата в городе — 36 тысяч рублей, но чаще всего в вакансиях встречается цифра в 25 тысяч. Высокая зарплата — от 50 тысяч и выше.

Работу найти сложно, если у вас не техническая специальность, вы не заняты в строительстве или сельском хозяйстве — у того же «Мираторга» здесь пастбища, а бывший мэр Москвы Лужков выращивает у нас гречку.

Жилье

от 10 тысяч рублей — аренда однокомнатной квартиры

Цена на аренду однокомнатной квартиры на окраине — в Чкаловске или в моем родном Балтрайоне — начинается от 10–11 тысяч рублей, дешевле только «гостинки» в бывших общежитиях. Такая же квартира ближе к центру будет стоить в районе 15 тысяч или дороже. Идеальный вариант — квартира с высокими потолками, без бабушкиного ремонта. Она обойдется во столько же, но на поиски может уйти не один месяц.

Недавно я жил в однушке с автономным отоплением и за коммунальные услуги платил 2 тысячи рублей в месяц, сейчас — в трехкомнатной с центральным — и отдаю около 3,5 тысячи летом и 6 тысяч рублей зимой. Посуточно однокомнатную квартиру можно снять за тысячу рублей, ближе к лету цены увеличиваются в два раза.

Транспорт

20 рублей — проезд на автобусе, трамвае или троллейбусе

Из одного конца города в другой можно дойти за час, и я привык передвигаться пешком. К слову, тротуары у нас ужасные даже на центральных улицах. Билет на автобус стоит 20 рублей, столько же — на трамвай и троллейбус, которые постепенно исчезают с улиц. На маршрутку — 22 рубля, утром и вечером люди едут в них стоя. Если я и пользуюсь транспортом, то это такси: через приложения «Яндекс.Такси» или RuTaxi поездка по городу обойдется в 100–200 рублей.

У нас очень активное сообщество велосипедистов, хотя город для них мало приспособлен. Внутри области транспорт работает плохо: если в курортные направления (Светлогорск, Зеленоградск, Пионерск) можно добраться на автобусе или электричке рублей за 80, то в некоторые города, особенно на востоке области, автобус ходит раз-два в сутки, и лучше ехать туда на машине. В наследство от немцев региону досталась разветвленная сеть дорог, а от периода 90-х — явный переизбыток автомобилей, которые массово перегонялись сюда из Европы.

Билет в обе стороны на самолет в Москву и Санкт-Петербург обойдется в 9–10 тысяч рублей, летом может стоить и дороже. На поезде ехать сутки, обязательно с загранпаспортом; купе стоит как самолет, плацкарт вдвое дешевле.

Калининграду повезло, что рядом есть Гданьск, откуда летают лоукостеры Wizz Air и Ryanair. Мы уже привыкли, что за тысячу рублей, а то и меньше можно слетать туда-обратно в какой-нибудь европейский город. Дорога до Гданьска занимает четыре часа, добраться можно на автобусе за 600 рублей, к ЧМ-2018 обещают запустить электричку.

Продукты

10 тысяч рублей в месяц

В среднем в месяц на продукты на человека уходит 10 тысяч рублей. Главные сети супермаркетов — SPAR, «Виктория» и «Семья». Хлеб стоит 30–40 рублей, десяток яиц — 50 рублей, молоко — 40 рублей, бутылка обычного вина — 300–400 рублей. Большая проблема — это хорошие фрукты и овощи, особенно после введения санкций. Бывает, что в супермаркетах торгуют совсем гнилью. Огурцы и помидоры стоят под 100 рублей, не в сезон — 200–300 рублей.

Цены на Центральном рынке выше, но мясо (от 200 рублей за курицу до 400 рублей за говядину и баранину) и рыбу (семга в районе 1 000 рублей) лучше покупать там. Помимо Центрального, есть много рынков, продуктовых баз и ярмарок на окраинах. Многие ездят за продуктами в соседнюю Польшу, ими же частники торгуют с машин. Сейчас разница в цене не так ощутима, но многие товары по-прежнему стоят дешевле или просто недоступны у нас — например, хороший сыр.

Развлечения

300–400 рублей — билет в кино

от 500 рублей — счет в баре

Самое популярное занятие на выходных — поездка на море или к соседям в Польшу. Есть историко-художественный музей, музей изобразительных искусств, единственный в России Музей Мирового океана, частный музей Altes Haus, где воссоздают кенигсбергский быт. Из неочевидного — Музей кирпича в Мамоново. Билет в музеи может обойтись в сумму от 150 до 500 рублей, поход в Драмтеатр — от 300 за репертуарные спектакли, и от 1 000 рублей за привозные. В городе шесть кинотеатров, из которых выделяются «Синема парк», самый удобный и большой, и «Заря», где проходят фестивали европейского кино. За билет в кино я плачу 300–400 рублей.

Сколько бы ни жаловались калининградцы, у нас вкусный и дешевый общепит. Правда, не очень разнообразный: в основном это местные пиццерии («Пеперончино», «Табаско» и «Пармезан»), бистро с интернациональным меню («Патиссон Markt», Resto Presto) и добротные пивные заведения с соответствующей кухней («Тироль», «Либерти», «Британника», Corner Pub, «Блютгерихт»). В последнем можно попробовать блюда по кенигсбергским рецептам. Средний счет начинается от 500 рублей, цена на бокал пива — от 100 рублей и от 150 рублей — если речь о крафте. Классические коктейли пьют в Harry Johnson’s Bar, за выпечкой ходят в «Круассан-кафе» и Konigsbacker, за кофе — в «Прачечную». Есть отличная местная доставка Batutto.

Около года назад в поселке Куликово открылось казино, к которому запустили автобус. Там проводят бесплатные концерты — от «Иванушек International» до Томаса Андерса. Мне сложно сказать, популярно ли оно, из моих знакомых там были единицы. Большинство выступлений артистов проходит в клубах «Ялта» и «Вагонка», эстрадные исполнители выступают во Дворце спорта «Янтарный» и «Янтарь Холле» в Светлогорске, куда из Юрмалы переехал фестиваль КВН — самые дешевые билеты стоят 3 тысячи рублей. С клубами в Калининграде не очень, и их функцию выполняют бары: мои друзья ходят танцевать в «Улицы» и «Киберду», реже — в «Ельцин», «Быков бар» и Pingponger.

Очень много людей увлекаются историей региона и ездят по области изучать заброшенные памятники архитектуры — местами мало что изменилось со времен Второй мировой. Интересные лекции и кинопоказы проходят в независимом книжном «Катарсис», объединение «Почва» проводит концерты разнообразной электроники на площадках от оборонительного бастиона до советского ДК. Вообще, городу не хватает событий и площадок, постоянно слышу жалобы на то, что в городе скучно и вечерами совсем некуда пойти. Отчасти поэтому люди моего возраста часто переезжают в Москву или Петербург.

Обложка: Grigory Gusev, Creative Commons (CC BY-ND 2.0)