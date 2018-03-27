Екатеринбург — уральский город с полуторамиллионным населением, который в этом году принимает туристов на чемпионат мира по футболу. Предполагается, что посмотреть матчи туда приедут около 100 тысяч человек. В прошлом году Екатеринбург посетили 2 миллиона туристов — это шестой город в России по популярности среди путешественников. Сюда можно приехать на выходные, чтобы сходить на выставку в «Ельцин Центр», посмотреть постановку «Коляда-театра» или покататься на лыжах с заснеженных склонов Уральских гор. О том, сколько стоит жилье, развлечения и еда в Екатеринбурге, The Village рассказала жительница города Анастасия Пофтальная.

Низкий доход 20 тысяч рублей Средний доход 30–40 тысяч рублей Высокий доход от 70 тысяч рублей

Городская среда

Екатеринбург — центр Свердловской области. Изначально промышленный город, он до сих пор тесно связан с металлургией и окружен заводами. Если еще десять лет назад Екатеринбург ассоциировался в основном с расстрелом царской семьи и мрачным районом Уралмаш, а жители — с суровыми сталеварами, то сейчас город изменился. Появился район стеклянных небоскребов «Екатеринбург-Сити», центр новой культуры «Ельцин-центр», благодаря фестивалю уличного искусства «Стенограффия» город стал центром граффити-культуры. В рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства в зданиях бывших заводов проходят выставки мирового значения.

Город возглавляет политик Евгений Ройзман, который ходит на антикоррупционные митинги и каждую субботу устраивает пробежку с горожанами по набережной. О Екатеринбурге вспоминают в связи с работами художников Тимофея Ради и Славы Птрк (последний недавно устроил перформанс «Пренебречь, вальсируем!»). В городе активно работают урбанисты и защитники памятников. Так, архитектурная группа «Подельники» смогла спасти от сноса Белую башню, а участники акции «Обними пруд» помешали построить храм на исторической акватории пруда.

К чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге перекроили развязку центральной улицы, обновили фасады зданий, перестроили главный стадион, а местные дизайнеры создали фирменный стиль. Скоро также должны появиться дешевые хостелы, пока здесь больше отелей с ценником от 2 до 5 тысяч за сутки.

Доходы горожан

Екатеринбург занял третье место по размеру заработной платы (после Москвы и Санкт-Петербурга) в топе Avito — в среднем екатеринбуржцы получают около 38 тысяч рублей в месяц. Так, продавец в сетевом продуктовом магазине или кассир в кинотеатре в месяц зарабатывает 22–28 тысяч рублей, менеджер по продажам — около 35 тысяч, а пиарщик — от 25 до 80 тысяч.

Но в Екатеринбурге живут и участники списка Forbes: это промышленники Искандар Махмудов и Андрей Козицын, Андрей Бокарев из «Уральской горно-металлургической компании», Игорь Алтушкин из «Русской медной компании» и Дмитрий Пумпянский из «Трубной металлургической компании».

Жилье

15 тысяч рублей в месяц

Купить однокомнатную квартиру в новостройке на окраине города можно за 1,5 миллиона рублей, аналогичное жилье в благоустроенном спальном районе будет стоить в полтора раза дороже. Часто за эти деньги люди получают весьма скромные апартаменты с картонными стенами и проблемами с парковкой. В центре строят жилье повышенного класса с панорамными окнами, хорошей планировкой, подземным паркингом, системой «умный дом», рядом с парком или набережной. Такие квартиры стоят в среднем 80 тысяч за квадратный метр — 4–5 миллионов рублей.

Снять однокомнатную квартиру в центре можно за 20 тысяч рублей в месяц, при особой удаче можно найти жилье и за 15–17 тысяч в здании сталинской постройки с крошечной кухней или совсем без нее. В отдаленных районах получится уложиться в 13–15 тысяч. Горожане предпочитают искать съемные квартиры в сообществе «Драже» — там публикуют объявления от собственников, что позволяет сэкономить на агентской комиссии от 4 до 10 тысяч рублей.

Транспорт

28 рублей за билет

По городу можно передвигаться на комфортных автобусах, лихих маршрутках, медленных троллейбусах, почти без пробок на трамваях и в метро с одной веткой на девять станций. Проезд стоит 28 рублей. Несбыточная мечта горожан — новые ветки метро, которые пока существуют только на карте в качестве «перспективных линий».

Если жить и работать в центре, то самый быстрый способ перемещения — велосипед (правда, велодорожек пока мало, а велопрокаты только набирают обороты). В часы пик Екатеринбург встает в десятибалльные пробки, и из центра в спальный район можно добираться полтора часа.

В свободное от пробок время выгодно ездить на такси. Gett, «Яндекс» и Uber соревнуются в дешевизне и комфорте — в среднем поездка обойдется в 100–200 рублей.

Продукты

10–12 тысяч рублей в месяц на человека

В городе много разных продуктовых магазинов — от дешевых «Ашана» и «Верного» до дорогих «Гиперболы» и «Стокманна», где в любое время года можно купить свежую голубику и деликатесы. Магазины местных сетей среднего сегмента «Звездный» и «Елисей» все чаще закрываются, а на их месте вырастает очередная «Пятерочка».

Уральские почвы не особо пригодны для земледелия, зато процветает животноводство — в супермаркетах продается фермерское мясо и молоко. В этом году на прилавках появились первые помидоры и огурцы, выращенные в пригородных теплицах — на них обещали снизить цены, когда вырастут объемы закупок. В среднем яблоки стоят около 100 рублей за килограмм, куриное филе — 180 рублей, молоко — 70 рублей, колбаса — 150 рублей.

Развлечения

100–150 рублей за билет в музей 150–300 рублей за билет в кино 500–5 000 рублей за билет в театр 700 рублей с человека за ужин

В Екатеринбурге много ресторанов и постоянно открываются новые. Итальянской кухней уже никого не удивить, но грузинская все еще пользуется спросом — к примеру, популярен ресторан «Хмели-сунели». Азиатскую кухню можно попробовать в паназиатском ресторане Momo или кафе китайской кухни Jang Su. В городе появляются винотеки, но пока фаворитом горожан остается крафт, например местной пивоварни Jaws. Традиционное для региона блюдо — пельмени, их можно попробовать в ресторане «Уральские пельмени» в здании бывшей гостиницы «Исеть» или в модном фастфуд-кафе «Замес».

Средняя цена бизнес-ланча — 250 рублей, ужин обойдется в 700 рублей с человека. В столовых города в любое время можно плотно поесть за 200–300 рублей.

В Екатеринбурге есть много возможностей культурно отдохнуть. «Ельцин Центр», Уральский филиал ГЦСИ, библиотека Белинского и другие площадки часто проводят бесплатные лекции и мастер-классы, ридинги и паблик-токи. За 100–200 рублей можно попасть на выставку или посетить показ авторского фильма на языке оригинала, поход в кинотеатр на премьеру блокбастера обойдется в 150–300 рублей.

В город часто приезжают танцевальные и театральные коллективы, в оперном театре постоянно идут собственные постановки. В Екатеринбурге есть свои труппы «Коляда-театр» и «Провинциальные танцы», ставшие известными и за пределами России, — это развлечение подороже, в среднем от 500 рублей до 5 тысяч рублей за билет.

Для любителей активного отдыха есть Уральские горы: зимой недалеко от города можно кататься на лыжах и сноуборде, а летом — покорять скалы Чертового городища и жить в палатке у Старой Линзы.

Обложка: Сергей Потеряев