В Волгограде живет немногим больше миллиона человек. Это один из самых протяженных российских городов: он растянулся на 90 километров, и маршрута общественного транспорта, соединяющего окраины, не существует. Большая часть жителей работает на металлургических предприятиях. Еще здесь есть Волжская ГЭС — самая большая в европейской части России.

В июне этого года Волгоград принимает матчи группового этапа ЧМ-2018. К мундиалю в городе построили новый стадион, две гостиницы и международный терминал аэропорта. Одновременно с выборами президента здесь прошел референдум по изменению часового пояса: сейчас регион живет по московскому времени, но 58 % проголосовавших захотели перевести стрелки на час вперед. О жизни в городе воинской славы и подземных трамваев, ценах на жилье, продукты и развлечения The Village рассказала жительница Волгограда Екатерина Лакизо.

Текст Елизавета Святицкая

Низкий доход от 12 тысяч рублей Средний доход 30–40 тысяч рублей Высокий доход от 70 тысяч рублей

Жилье

13 тысяч рублей в месяц за арену квартиры

Мы с мужем снимаем по знакомству двухкомнатную квартиру за 13 тысяч рублей на окраине центра, очень комфортно. Недалеко есть парк, торговый центр, стадион. 13 тысяч — нормальная цена за однушку в центре. Есть вариант снимать за 10 тысяч, но в удаленных районах и с бабушкиным ремонтом. Квартиры с хорошим ремонтом — это дорого, на них совсем другой ценник, месяц аренды стоит около 20 тысяч рублей.

Если, к примеру, человек едет на ЧМ и хочет снять жилье, чтобы увидеть Волгоград в интересном туристу варианте, ему нужно выбирать центр, Аллею Героев, там квартиры будут дороже, от 13 до 20 тысяч в зависимости от ремонта. В одном районе можно найти жилье по одной цене, но разного качества — это из-за расстояния. Волгоград очень протяженный — дорога до окраины из центра может занять до полутора часов. В городе очень много новостроек, цены на рекламных щитах просто пугающе низкие. Не уверена, что городу нужна вся эта активная застройка. Мои друзья снимают в подобных домах квартиры и рассказывают, что в одном подъезде живут две-три семьи, все остальное пустует. Волгоград — город с неравномерной застройкой. Все, что ближе к центру, более продуманно, все, что удалено, — менее.

Транспорт и инфраструктура

25 рублей за поездку на скоростном трамвае

Город вытянут, и в этом вся проблема. Проблема куда-то добраться, проблема пробок, проблема протяженности; если ты эти пробки не поймал в одном месте — обязательно поймаешь в другом, поэтому гостям мундиаля советую выбирать что-то близкое к Ворошиловскому или Краснооктябрьскому районам, центру.

Транспорт Волгограда интересен тем, что у нас есть подземные станции трамвая. Трамвай идет от Волгоградского тракторного завода до площади Чекистов (наш нейминг прекрасен) вдоль центра.

Также запущено несколько маршрутов автобуса, которые охватывают практически весь город. Сейчас сокращается количество маршруток, однако людям по-прежнему удобнее пользоваться ими, чем автобусами с непривычными маршрутами. Я не могу добраться до своей работы на автобусе, здесь просто нет подходящих маршрутов.

Полгода назад в городе открыли Нулевую продольную магистраль: она спроектирована так, что идет вдоль берега Волги, затем огибает новый стадион и выходит к Мамаеву кургану. С точки зрения видов она прекрасна. Я не инженер и не могу оценить ее практического удобства, но благодаря дороге пробок в центре стало меньше. Выдержит ли она большой поток туристов, я не знаю, но когда едешь на машине, то видно все хорошее, что есть в Волгограде.

Продукты

14 тысяч рублей в месяц на продукты для двух человек

На двоих на еду без излишков (чисто продуктовая корзина, без алкоголя и деликатесов) уходит около 14 тысяч рублей. За один поход в магазин я отдаю около тысячи рублей, больше — сложнее психологически.

У нас большое разнообразие местных молочных продуктов: сливочное масло, молоко, сметана, кефир. Брикет творога в 200 граммов стоит в районе 50 рублей, местное молоко из Волгоградской области — 60–70. В области есть несколько производств: «Зорька», «Воложаночка», «Хуторок». Я люблю покупать хлеб в пекарнях, он стоит от 40 до 80 рублей. Разумеется, дешевле покупать обычный хлеб, но это невкусно.

Из сетевых магазинов в городе много «Пятерочек» и «Магнитов». Сейчас мы ждем прихода «Перекрестка», который занимает места ушедшей сети «Окей». С гипермаркетами проблемы, мы пользуемся «Каруселью» в двух остановках от нового стадиона.

Развлечения

250–300 рублей за билет на выставку

Вся культурная жизнь находится в центре. Если вам нужны лекции, бары, хорошие кофейни — это в центр, на окраинах с этим проблемы.

В Волгограде все хорошо с уличной едой. Есть различные варианты шаурмы, блинов to go, хот-доги и, конечно, котлеты по-киевски — это наше все. Они вкусные и практически на каждом углу, стоят недорого — условно 50 рублей. Все прекрасно с кофе навынос и кофейнями, особенно в пределах центра. Большой капучино в таких местах стоит в районе 180 рублей.

Отличная кофейня So So Coffee появилась на улице Мира недалеко от Волгоградского планетария. Рядом «Лофт 1890» — бывшие отреставрированные пивные склады. Здесь создали креативное бизнес-пространство: там и новомодные парикмахерские, и магазинчики волгоградских дизайнеров, проводятся лектории, работает «Театр в леднике». Это небольшая театральная студия, где ребята ставят смелые, оригинальные интерпретации Достоевского, Макдонаха; в зале всего 20 мест, билет стоит 250–300 рублей.

В городе есть креативное пространство «Икра», там проходят лектории, чемпионаты по интеллектуальным играм, «Что? Где? Когда?», студии по производству «Матопейпер», где можно сделать что угодно из бумаги — от мелких фигурок до автомобилей.

Говоря про музеи, нельзя не упомянуть панораму Сталинградской битвы. Есть ощущение, что музей сильно опережал свое время и даже сейчас выглядит современно. Экспозиция периодически обновляется, там есть и интерактивные инсталляции, и подлинные костюмы, и письма, и медицинские инструменты времен войны.

Музей Сарепты находится в Красноармейском районе, туда нужно ехать отдельно. Это несколько домов, сохранившихся от колонии гернгутеров (протестантской религиозной общины). В старой кирхе регулярно проходят джазовые концерты, билет стоит 200–250 рублей.

Билет в кино в зависимости от сеанса может стоить от 180 (ранний сеанс в субботу) до 300 рублей, если это поздний сеанс в будни. В городе есть TheatreHD, билет туда стоит в районе 450 рублей. Там можно увидеть постановки британских театров с субтитрами.

Открылся выставочный зал при музее имени Машкова, там выставляют все, начиная от гравюр XVIII века и заканчивая коммерческими фотовыставками. Вход на выставку стоит 250 рублей, но можно купить общий билет за 300 рублей и в течение недели попасть и в выставочный зал, и в здание самого музея.

В городе отлично развиваются лектории. Один из них — «Интеллектуальные среды» — изначально был проектом ВГУ, затем РАНХиГС. Он объединяет культурологов, исследователей кино, философов моды — это интересно и здорово. К бесплатным развлечениям относится кинотека имени Горького. Кинолектории в Волгоградском планетарии стоят 200–250 рублей.

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