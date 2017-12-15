У нас семья из двух человек. И мы тратим на еду более 50 тысяч рублей в месяц. Это только то, что мы покупаем в продуктовых магазинах (обеды, ужины в кафе не считаются).

Так как мы с мужем ведем активный образ жизни, нам некогда заниматься походами по магазинам. Большую часть продуктов мы заказываем на дом. Каждую неделю к нам приезжают доставки из разных магазинов. В целом 10 тысяч рублей в неделю уходит на это. Также каждый день я докупаю продукты, о которых забыла или которые быстро закончились. Это 500–700 рублей в день. Итого в месяц выходит 50–60 тысяч рублей.

Меню на неделю

В нашем рационе очень много свежих овощей и фруктов. В принципе, на них и приходится большая часть затрат. Средняя цена томатов — 500 рублей за килограмм, огурцов — 400 рублей, картофеля — 150 рублей, хурмы — 280 рублей. На неделю мы покупаем несколько килограммов мандаринов, яблок, винограда, груш. Обязательно в рационе присутствуют экзотические фрукты (авокадо, манго, тамаринды, папайя). Кроме этого, покупаем свежую зелень, консервированные продукты (оливки, зеленый горошек). Каждое утро мы пьем свежевыжатые соки из апельсина или грейпфрута. Поэтому цитрусовых очень много.

Приличные деньги уходят на воду. Мы пьем детскую воду «Фрутоняня» — это примерно семь пятилитровых бутылок в неделю. Плюс 28 бутылок «Боржоми». Муж перекусывает орехами: фисташки, фундук, кедровый. Стараемся покупать их в специализированных магазинах. Из сладостей покупаем шоколад (горький, натуральный), иногда свежие круассаны на завтрак, мед. Дополнительно тофу, хумус, бобовые. Все с пометкой «био». Из круп — несколько видов макаронных изделий, зеленая греча, розовый рис, овсяные хлопья (только финские), мюсли. Молоко — только миндальное. Раз в месяц заказываем масла, соусы, приправы, гималайскую соль. Не покупаем кулинарию и полуфабрикаты.

Воду мы заказываем в «Утконосе», овощи и фрукты — в LavkaLavka, шоколад, миндальное молоко, а также то, что закончилось, берем в «Азбуке вкуса». Орехи, крупы, специи, консервы покупаем в «И-мне», выпечку — во «Фреш Маркете», кофе и чай — в специализированных бутиках, например Just Coffee 4.

Я составляю меню на неделю и в зависимости от этого покупаю продукты. На завтрак: овсянка, либо мюсли, либо тофу, свежевыжатый сок, кофе, экзотический фрукт, выпечка для мужа и шоколад. На перекус вне дома — яблоки или орехи. На ужин — салат, горячее, чай с медом, фрукты.

Экономия на лекарствах

Мы едим не много. Основная причина таких расходов в том, что мы покупаем натуральные продукты, которые априори стоят дорого. Например, мы берем полкило папайи на неделю, которая стоит 1 050 рублей за килограмм. Хлеб — 190 рублей, соль — 250 рублей, кофе — 2 тысячи. Да, наверное, что-то можно купить дешевле. Но мой основной принцип выбора продуктов — любовь к себе. Мы заправляем свои автомобили 95-м бензином, так почему должны есть томаты за 90 рублей, которые отдаленно даже не напоминают томаты?

В то же время за день до заказа я проверяю цены в магазинах. Если где-то на тот же самый товар будет цена меньше — куплю там. Такой бюджет окупается экономией на лекарствах. В нашей аптечке только йод, перекись водорода, пластырь и бинт.