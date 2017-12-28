Личные финансы«Я зарабатываю благодаря Новому году»
Пока одни тратят деньги на подарки и веселятся на корпоративах, другим праздник приносит не только веселье, но и прибыль
Перед Новым годом люди готовы тратить больше. Замечено, что в предновогодние месяцы увеличивается как средний чек, так и количество покупок, а многие посетители магазинов готовы приобретать более дорогие товары. Мы собрали истории людей, для которых, в отличие от большинства, канун праздников и даже сама новогоднюю ночь — это повод не отдыхать и тратить, а работать и зарабатывать.
Новогодние украшения
Владимир Важанов
основатель и руководитель сети интернет-магазинов новогодних товаров
Вообще в бизнесе по продаже елок я уже десять лет. Стал этим заниматься совершенно случайно: искал работу и нашел компанию, которая продавала велосипеды, устроился туда, а потом оказалось, что в зимний сезон они торгуют новогодними товарами. Остался там, а позже решил открыть что-то свое в этой сфере.
Начало бизнеса
Мой магазин работает с 2010 года. Продаем мы очень много всего: искусственные елки, гирлянды, символы года, украшения, подсветку. Но, конечно, наиболее востребованы именно елки. Все заказываем у поставщиков в Китае, там нормальные товары производят, нас устраивает. Мы даем рекламу через «Яндекс.Директ», используем СМС-рассылки, но не отслеживаем, откуда больше всего клиентов приходит. Мы спрашиваем об этом, но многие говорят, что просто нашли наш сайт в интернете. Я считаю так: на рекламу потратил 100 тысяч рублей, пришли клиенты, и благодаря им я заработал уже 350 тысяч — значит, реклама работает.
Праздничный ажиотаж
Даже не в Новый год у нас все равно есть заказы. Сейчас на сайте больше четырех с половиной тысяч товаров. Ажиотаж начинается с середины ноября и длится месяца полтора. В начале ноября еще пять заказов в день, а уже к середине декабря — 170. Где-то к 25 декабря заказы через интернет постепенно сходят на нет. С 25 декабря до Нового года может поступать по 10–12 заказов в день, а в начале января — всего два-три.
Сезон очень короткий, и за этот небольшой срок нам нужно продать огромное количество товаров. Это может быть и покупка одного товара, и оптовый заказ на тысячные партии. Иногда приходит заказ на полтора миллиона рублей, покупатели хотят огромное количество одинаковых пластиковых шаров розового цвета диаметром десять сантиметров, которые физически невозможно достать в Москве так быстро. Бывает и такое, что заказ на три елочки, но ехать нужно в очень неудобный район, куда никто из курьеров в ближайшие два-три дня точно не собирается, а покупателю надо уже сегодня. Так что иногда мы отказываемся от заказов.
У нас есть склад, точки самовывоза, часть заказов доставляют курьеры. Сейчас задействованы 39 пунктов самовывоза, в день работает около 30 курьеров, а иногда даже больше. Шоу-рум открыт 24 часа в сутки, там продавцы работают посменно. Сотрудников с улицы я практически не беру, в основном у меня работаю те, кого я сам знаю, за кого готовы поручиться знакомые — нельзя же первому встречному доверить деньги. Люди работают за проценты, это такой стимул. По сути, не я плачу своему сотруднику, а он зарабатывает для меня и берет с этого свою часть.
Какой бы кризис ни был, новогодние товары всегда покупают одинаково. У нас примерно одно и то же количество клиентов каждый год, и с небольшой разницей они приносят практически одну и ту же сумму. Это понятно: весь год люди работают, устают, и к Новому году каждый пойдет и хотя бы мишуру купит, чтобы дом украсить, елочку, пусть и маленькую, нарядит. Может, мишура и стоит копейки, 50 рублей, но в масштабах всей Москвы такой мишуры нужно уже несколько контейнеров. В год наш оборот составляет 3,5 миллиона рублей, большая часть приходится именно на декабрь.
Весь остальной год мы готовимся к сезону. Для меня это расслабленное время, в которое можно просто отдохнуть, с удочкой на берегу посидеть.
Новогодние корпоративы
Вячеслав Чернышев
ведущий
За десять лет, что я веду мероприятия, пришло понимание, что можно выстроить работу так, чтобы мертвого сезона не было. В январе я занимаюсь подготовкой к другим проектам: тимбилдингам, корпоративам, свадьбам. Свадьбы на лето бронируют уже сейчас: в день может быть до трех встреч с молодоженами. Если мы заключаем договор с парой, я беру 50 % предоплаты. Поэтому у меня всегда есть деньги. Всплеска расходов в декабре нет, хотя иногда под конкретное мероприятие нужно что-то купить. Обычно такие вложения отбиваются после нескольких заказов.
Подготовка к празднику
Бронировать новогодний период начинают еще с августа. В ноябре большая часть декабрьских дат уже разобрана, а дальше происходит только уплотнение графика. На топовые даты — последние пятницу и субботу перед Новым годом — у меня стоит по два-три заказа в день: утренний, вечерний и ночной корпоративы. Ивенты в декабре происходят каждый день вплоть до Нового года. Новогоднюю ночь у меня забронировали еще в сентябре. Из четырех предложений я выбрал одно: тут стоял вопрос не столько денег (все предложения были в одном ценовом диапазоне), сколько максимального понимания с клиентом.
В декабре ведущие, конечно же, повышают гонорары. В среднем, это 20 % к ставке. Сколько я заработаю за месяц? Можно сказать, на средненький ремонт в трехкомнатной квартире мне хватит.
Корпоративные развлечения
На предновогодних корпоративах хорошо заходит формат шоу Джимми Киммела. Сейчас народ хочет некой нативности, чтобы все происходящее было естественным, но при этом не будничным, выходящим за рамки работы. Хотя по-прежнему есть тематические истории — например, по мотивам сериалов. Достаточно популярна «Игра престолов», но за это некоторые организаторы уже поплатились. Бренды нужно эксплуатировать аккуратно: если вы говорите, что устроите «Игру престолов», и при этом у вас есть юрлицо, к вам могут постучаться с немаленьким штрафом.
Буквально на днях я провел корпоратив по мотивам 90-х: будучи парнишкой по имени Артист, я пришел и «убил» ведущего, который вел первую часть мероприятия. Конечно, на мероприятии была масса реквизита: тамагочи, тетрисы, приставки Dendy.
Правила работы
У меня есть несколько правил, которые позволяют пережить декабрь. Первое — не пить ни до, ни во время, ни после мероприятия. Когда ты находишься на площадке, это табу. Еще важно подготовиться заранее, чтобы не было изменений в последний момент. Если обещаешь клиенту, который заказывает тебя за день до мероприятия, индивидуальный подход, то это сильно бьет по внутреннему балансу, потому что начинаешь переживать, успеешь или нет. Так что второе правило — грамотно распределять силы. После Нового года я пять дней буду отдыхать.
Если говорить о глобальной перезагрузке, нужно полностью сменить обстановку на две-три недели. Раз в год я со своей девушкой езжу в Таиланд.
Новогоднее оформление
Артем Горбунов
промышленный альпинист
Летом я специализируюсь на мойке фасадов и окон, провожу обеспыливание, еще иногда мы выполняем подъем негабаритных грузов в окна. А вот зимой — точнее, с ноября по январь — занимаемся монтажом гирлянд. Наша компания — официальный представитель австрийского производителя декоративного освещения, к тому же берет проекты со сложным доступом.
Деньги на гирляндах
За новогодний сезон у меня выходит около 100–150 тысяч рублей. И практически вся зимняя работа, которая у меня есть, появляется благодаря Новому году — в другое время люди совсем не хотят вешать гирлянды.
Уже с первых чисел ноября начинается подготовка объектов, и дальше работы становится все больше. В этом году мы работаем с 13 ноября практически без перерывов. Некоторые удивляются, почему в конце ноября во многих местах уже стоят наряженные елки и висят гирлянды. На самом деле это нормально: лучше начинать заранее, чтобы все успеть. Накладки бывают довольно часто: начинаешь монтировать и понимаешь, что одно не работает, второе не доставили, третье надо дозаказывать и ждать.
Работаем мы в основном ночью, и за сутки выходит около 10–12 рабочих часов. Если все идет по плану, то обычно наш рабочий день, то есть рабочая ночь, занимает часов восемь. Начинаем мы в десять вечера и заканчиваем до девяти утра. Есть четкие временные рамки, когда мы можем выполнять монтаж. Если бы их не было, возможно, мы бы работали круглосуточно.
Самое напряженное время — с 1 по 20 декабря, где-то к середине января мы снимаем новогоднее освещение, и это происходит гораздо быстрее, чем монтаж. Вешаем полтора месяца, а снимаем недели за две. Примерно с 20 декабря по 10 января наступает период, когда все гирлянды уже на месте, а снимать их еще не нужно. Вот тогда можно уехать в отпуск, а то у нас в Новый год холодно и уныло.
Экономия на празднике
В этом году мы вешали больше гирлянд, чем в предыдущем, но в целом тенденции в выборе новогоднего освещения, скорее, удручающие. У людей все меньше и меньше денег, и они стараются экономить. На австрийские гирлянды и их монтаж цены кусачие, так что заказчики часто просят что-то попроще. У меня был объект, где мы вешали некачественные китайские гирлянды, которые буквально разваливались в руках, и клиенты отказывались менять их на что-то получше.
Новогодние заказы
Виталий Гончаров
курьер
В предновогоднее время, где-то недели за три до Нового года, начинается вал заказов. В это время я работаю только с постоянными клиентами и даже не успеваю открывать YouDo. Работаю каждый день и часто по выходным. В прошлом году развозил поздравительные продуктовые наборы и алкоголь. Сейчас развожу готовую продукцию — пастилу, шоколад, конфеты.
Праздничный ажиотаж и пробки
Перед Новым годом люди платят намного больше, поэтому, как говорится, куй железо, пока горячо. Стоимость доставок растет, потому что это становится объективно труднее из-за больших пробок. В среднем доставка на машине в декабре стоит 800 рублей за точку. Пока во мне есть потребность, я стараюсь работать как можно больше, потому что следом за декабрем наступает никакое время.
Я доставляю заказы на машине и каждый год в последние дни декабря провожу часы в новогодних пробках. Желание пересесть на общественный транспорт, может, и есть, но на своем горбе 200 килограммов не унесешь.
Я решил, что 31 декабря проведу с семьей, всех денег все равно не заработаешь. А декабрь и так достаточно удачно складывается: я заработал уже около 200 тысяч рублей. Из этой суммы надо вычесть четверть, которая уходит на оплату топлива и всякой мелочевки. Деньги, которые я заработал, собираюсь потратить на новую грузовую машину.
В подготовке материала принимала участие Ольга Карасева.
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