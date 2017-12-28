Вообще в бизнесе по продаже елок я уже десять лет. Стал этим заниматься совершенно случайно: искал работу и нашел компанию, которая продавала велосипеды, устроился туда, а потом оказалось, что в зимний сезон они торгуют новогодними товарами. Остался там, а позже решил открыть что-то свое в этой сфере.

Начало бизнеса

Мой магазин работает с 2010 года. Продаем мы очень много всего: искусственные елки, гирлянды, символы года, украшения, подсветку. Но, конечно, наиболее востребованы именно елки. Все заказываем у поставщиков в Китае, там нормальные товары производят, нас устраивает. Мы даем рекламу через «Яндекс.Директ», используем СМС-рассылки, но не отслеживаем, откуда больше всего клиентов приходит. Мы спрашиваем об этом, но многие говорят, что просто нашли наш сайт в интернете. Я считаю так: на рекламу потратил 100 тысяч рублей, пришли клиенты, и благодаря им я заработал уже 350 тысяч — значит, реклама работает.

Праздничный ажиотаж

Даже не в Новый год у нас все равно есть заказы. Сейчас на сайте больше четырех с половиной тысяч товаров. Ажиотаж начинается с середины ноября и длится месяца полтора. В начале ноября еще пять заказов в день, а уже к середине декабря — 170. Где-то к 25 декабря заказы через интернет постепенно сходят на нет. С 25 декабря до Нового года может поступать по 10–12 заказов в день, а в начале января — всего два-три.

Сезон очень короткий, и за этот небольшой срок нам нужно продать огромное количество товаров. Это может быть и покупка одного товара, и оптовый заказ на тысячные партии. Иногда приходит заказ на полтора миллиона рублей, покупатели хотят огромное количество одинаковых пластиковых шаров розового цвета диаметром десять сантиметров, которые физически невозможно достать в Москве так быстро. Бывает и такое, что заказ на три елочки, но ехать нужно в очень неудобный район, куда никто из курьеров в ближайшие два-три дня точно не собирается, а покупателю надо уже сегодня. Так что иногда мы отказываемся от заказов.

У нас есть склад, точки самовывоза, часть заказов доставляют курьеры. Сейчас задействованы 39 пунктов самовывоза, в день работает около 30 курьеров, а иногда даже больше. Шоу-рум открыт 24 часа в сутки, там продавцы работают посменно. Сотрудников с улицы я практически не беру, в основном у меня работаю те, кого я сам знаю, за кого готовы поручиться знакомые — нельзя же первому встречному доверить деньги. Люди работают за проценты, это такой стимул. По сути, не я плачу своему сотруднику, а он зарабатывает для меня и берет с этого свою часть.

Какой бы кризис ни был, новогодние товары всегда покупают одинаково. У нас примерно одно и то же количество клиентов каждый год, и с небольшой разницей они приносят практически одну и ту же сумму. Это понятно: весь год люди работают, устают, и к Новому году каждый пойдет и хотя бы мишуру купит, чтобы дом украсить, елочку, пусть и маленькую, нарядит. Может, мишура и стоит копейки, 50 рублей, но в масштабах всей Москвы такой мишуры нужно уже несколько контейнеров. В год наш оборот составляет 3,5 миллиона рублей, большая часть приходится именно на декабрь.

Весь остальной год мы готовимся к сезону. Для меня это расслабленное время, в которое можно просто отдохнуть, с удочкой на берегу посидеть.