Личные финансы«У меня достаточно денег, чтобы не работать»
Как живут россияне, которые получают пассивный доход, позволяющий им не появляться в офисе
С падением рубля число россиян, способных прожить на пассивный доход, значительно сократилось. И если раньше хозяин практически любой московской двушки мог сдать ее в аренду и зимовать в тропиках, не работая, то теперь полностью положиться на доходы от аренды или бизнеса могут далеко не все. The Village нашел людей, доходы которых позволяют им не работать, и узнал, как им это удалось и чем они занимаются.
Уход из офиса
Виктор
частный инвестор (имя изменено)
Я проработал в корпоративном бизнесе 23 года, в последние 15 лет — в крупной национальной негосударственной компании на руководящих должностях. Отношу себя к категории «профессиональных трудоголиков, умеющих добиваться поставленной цели» и «выгорающих на работе».
К 40 годам пришло понимание, что на собственное развитие (кроме сферы бизнес-управления) времени и сил не остается совершенно. Потом принял решение о необходимости внесения изменений в жизненные цели на ближайшие 5–50 лет. Сделал паузу в работе в корпоративном бизнесе и начал пробовать инвестировать свои финансы, знания и опыт в свое дело и личное развитие.
Три-пять лет я инвестировал в инновационные проекты в России и за рубежом. Чтобы диверсифицировать портфель, вкладывался также в ценные бумаги и коммерческую недвижимость. Проанализировав свои результаты и затраты времени на разные направления, решил сфокусироваться на получении пассивного дохода от коммерческой недвижимости как наиболее доходного и менее рискованного направления. Всего я вложил в стрит-ретейл несколько десятков миллионов рублей.
Теперь получаю доход от аренды — несколько сотен тысяч рублей в месяц. Ежегодно я также получаю деньги от инвестиций в куплю-продажу объектов — это могут быть миллионы рублей. Долевое отношение может меняться, в зависимости от конъюнктуры рынка (точные цифры и названия объектов герой называть не стал. — Прим. ред.).
Свободное время
Основное направление, в которое я сейчас инвестирую свое время и ресурсы, — это личное развитие: эмоциональное, интеллектуальное, духовное, физическое, материальное. Я выбираю направления, учебные заведения, мастеров, которые, по моему мнению, могут помочь мне в реализации моих внутренних и внешних целей.
В разы больше времени я уделяю семье. Участвую как эксперт в различных встречах с собственниками компаний. Уделяю время развитию молодых и перспективных руководителей и талантливых ребят.
Я много езжу по миру, но это сложно назвать путешествиями в обычном понимании — это реализация тех целей, которые я поставил перед собой. Часто бываю в Китае. Очень много времени провожу в Европе. Стараюсь, чтобы поездки были осознанными и имели конкретную цель. Я планирую поездки на год вперед с квартальными корректировками.
Структуру своего дня я определяю сам и стараюсь придерживаться определенных временных ритмов. В поездках они меняются. Я стараюсь избегать ночных перелетов и использую годовое / квартальное / месячное / дневное планирование.
Мой обычный день выглядит очень банально. Встаю в 05:30–06:00, завтракаю, уточняю планы на день. С 09:00 до 11:00 решаю запланированные личные дела (стараюсь это время посвящать занятиям с мыслительным процессом, или работе с текстами, или подготовке презентации, или урокам). С 11:00 до 12:00 — почта, звонки, с 12:00 до 13:00 — обед, потом до 15:00 провожу встречи или участвую в мероприятиях. С 15:00 до 16:00 — гимнастика или персональные занятия. С 16:00 до 18:00 — снова встречи или личные дела, потом ужин. С 19:00 до 21:00 я стараюсь не назначать встречи — в это время я составляю планы на следующий день. А в 22:00 я ложусь спать.
Свой бизнес
Анна Симбирцева
сооснователь интернет-магазина Perfectoria.ru, Санкт-Петербург
У меня была успешная карьера директора по маркетингу в петербургском офисе крупной компании. Потом появился ребенок — и возникла идея своего бизнеса: мне уже не хотелось работать по найму. Четыре года назад, пока я была в декрете, мы открыли интернет-магазин косметики. Но потом я вернулась в офис и работала на двух работах, по найму и на себя. Когда доход от бизнеса стал позволять, я ушла из офиса. Сначала мы все делали втроем с партнерами, но когда стала появляться прибыль, мы начали нанимать людей.
Мы взяли управляющего магазином, и моя работа постепенно свелась на нет. Сейчас я член совета директоров, активного участия в ежедневных делах не принимаю. В компании сейчас работают 25 человек, оборот — порядка 80 миллионов рублей в год.
Свободное время
Каждый месяц я получаю деньги из чистой прибыли — в зависимости от результатов работы компании. У нас нет больших колебаний в продажах, средняя сумма моих доходов примерно одинакова.
У меня был более высокий доход, когда я работала на двух работах (как директор и предприниматель), но это была не жизнь: я ничего не успевала, не ходила на фитнес, ребенок все время был у бабушки. Сейчас я получаю меньше, но сумма моих доходов все равно немного превышает зарплату директора по маркетингу в Петербурге.
Пару раз в месяц у нас бывают совещания, я отвечаю на телефонные звонки, но мне не надо приходить в офис каждый день. Свое время уделяю себе, ребенку и семье — сама забираю его из садика, с удовольствием готовлю. У меня есть много знакомых, которые пашут и не видят семью. У меня было желание иметь свой бизнес, чтобы немного расслабиться, уделить время себе.
Я не собираюсь возвращаться в офис, возможно, у меня будет еще один бизнес, потому что мне иногда интересно решать новые задачи. Я все равно не стала домохозяйкой, у меня возникают новые идеи. Но работать в жестком графике мне не хочется. Я могла бы занять место управляющего, чтобы получать еще и его зарплату. Но для меня смысл в другом — не только зарабатывать, но и жить.
Редакция благодарит компанию Russierty за помощь в поиске героев для материала
Обложка: beeboys — stock.adobe.com
КомментарииПодписаться