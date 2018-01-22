Я проработал в корпоративном бизнесе 23 года, в последние 15 лет — в крупной национальной негосударственной компании на руководящих должностях. Отношу себя к категории «профессиональных трудоголиков, умеющих добиваться поставленной цели» и «выгорающих на работе».

К 40 годам пришло понимание, что на собственное развитие (кроме сферы бизнес-управления) времени и сил не остается совершенно. Потом принял решение о необходимости внесения изменений в жизненные цели на ближайшие 5–50 лет. Сделал паузу в работе в корпоративном бизнесе и начал пробовать инвестировать свои финансы, знания и опыт в свое дело и личное развитие.

Три-пять лет я инвестировал в инновационные проекты в России и за рубежом. Чтобы диверсифицировать портфель, вкладывался также в ценные бумаги и коммерческую недвижимость. Проанализировав свои результаты и затраты времени на разные направления, решил сфокусироваться на получении пассивного дохода от коммерческой недвижимости как наиболее доходного и менее рискованного направления. Всего я вложил в стрит-ретейл несколько десятков миллионов рублей.

Теперь получаю доход от аренды — несколько сотен тысяч рублей в месяц. Ежегодно я также получаю деньги от инвестиций в куплю-продажу объектов — это могут быть миллионы рублей. Долевое отношение может меняться, в зависимости от конъюнктуры рынка (точные цифры и названия объектов герой называть не стал. — Прим. ред.).

Свободное время

Основное направление, в которое я сейчас инвестирую свое время и ресурсы, — это личное развитие: эмоциональное, интеллектуальное, духовное, физическое, материальное. Я выбираю направления, учебные заведения, мастеров, которые, по моему мнению, могут помочь мне в реализации моих внутренних и внешних целей.

В разы больше времени я уделяю семье. Участвую как эксперт в различных встречах с собственниками компаний. Уделяю время развитию молодых и перспективных руководителей и талантливых ребят.

Я много езжу по миру, но это сложно назвать путешествиями в обычном понимании — это реализация тех целей, которые я поставил перед собой. Часто бываю в Китае. Очень много времени провожу в Европе. Стараюсь, чтобы поездки были осознанными и имели конкретную цель. Я планирую поездки на год вперед с квартальными корректировками.

Структуру своего дня я определяю сам и стараюсь придерживаться определенных временных ритмов. В поездках они меняются. Я стараюсь избегать ночных перелетов и использую годовое / квартальное / месячное / дневное планирование.

Мой обычный день выглядит очень банально. Встаю в 05:30–06:00, завтракаю, уточняю планы на день. С 09:00 до 11:00 решаю запланированные личные дела (стараюсь это время посвящать занятиям с мыслительным процессом, или работе с текстами, или подготовке презентации, или урокам). С 11:00 до 12:00 — почта, звонки, с 12:00 до 13:00 — обед, потом до 15:00 провожу встречи или участвую в мероприятиях. С 15:00 до 16:00 — гимнастика или персональные занятия. С 16:00 до 18:00 — снова встречи или личные дела, потом ужин. С 19:00 до 21:00 я стараюсь не назначать встречи — в это время я составляю планы на следующий день. А в 22:00 я ложусь спать.