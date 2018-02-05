Личные финансы«Я много путешествую и зарабатываю почти полмиллиона в месяц»
История экономиста, который стал фотографом и сделал бизнес на рекламе в инстаграме и продаже фильтров
Согласно недавнему исследованию, самый успешный блогер России — Ольга Бузова, которая заработала на рекламе в соцсетях 48 миллионов рублей за полгода. Она сумела сохранить и грамотно монетизировать свою популярность, оставшуюся со времен участия в проекте «Дом-2». Но есть и такие блогеры, которые без раскрутки на ТВ сумели стать популярными, привлекли сотни тысяч подписчиков и заработали значительные суммы. Дмитрий Щукин один из них. Он завел инстаграм про города и путешествия в 2015-м, а уже через год начал получать предложения от крупных спонсоров. Сейчас он живет в Калифорнии, делает рекламу для разных брендов и развивает сайт по продаже фотофильтров, не переставая путешествовать. The Village выяснил, как ему это удалось.
Из экономистов в фотографы
Дмитрий Щукин
фотограф и предприниматель
В 15 лет я решил, что хочу стать экономистом. После школы в Финансовую академию на бюджет меня не приняли, и я пошел в МЭСИ. На первом курсе очень хотел учиться, участвовал в олимпиадах и студенческих конкурсах, но вскоре увидел, что профессора ставят оценки всем просто так и знаний особо не дают, просто говорят «выучи это, выучи то». Я подумал, что и так всегда занимался самообразованием, зачем же тратить время на университет. В 21 год я открыл свой первый бизнес — это был маникюрный салон. На этот проект меня подбила моя бывшая девушка. Сейчас бизнес развивает моя младшая сестра, у нее уже четыре салона.
Через два года после окончания института я захотел поступить в Сорбонну, чтобы получить мощное европейское образование. Но там оказалась такая же доисторическая система: база знаний, основанная на теориях 80–90-х годов, только на французском языке. Было очень сложно учиться, пришлось несколько раз пересдавать провальные экзамены, но и вторую магистратуру как-то удалось закончить, приложив колоссальные усилия, переступая через себя и зная, что это просто бессмысленно.
Когда я учился в Париже, начал фотографировать на телефон и загружать картинки в инстаграм. Скоро мне перестали нравиться мои снимки, я хотел лучшего качества и стал смотреть обучающие видео по теме, втянулся в процесс обработки фотографии, композиции кадра. Сначала у меня было 200 подписчиков, потом — тысяча. Я думал: «Ого, как много!» Тогда же, в мае 2015 года, моя подруга предложила мне аккредитоваться на Каннский кинофестиваль. Спустя всего четыре или пять месяцев после того, как я начал заниматься фотографией. Я стоял в костюме с бабочкой на красной ковровой дорожке с людьми, которые занимаются фотографией 20 лет и обвешаны техникой на 20 тысяч евро, и думал: «Господи, что я здесь делаю?»
А я просто фотографировал и выкладывал какие-то прикольные кадры в свой инстаграм. Тогда в приложении были рекомендованные пользователи. Французское подразделение Instagram заметило меня и добавило в этот список на две недели. За это время моя аудитория выросла с тысячи до 43 тысяч человек. Когда у тебя много подписчиков, проще знакомиться с фотографами, моделями: людям важны какие-то цифры, чтобы понять, что ты чего-то стоишь. Это простая психология. Сначала смотрят на цифру, а потом уже на качество работ. К сожалению или к счастью, это работает именно так.
После окончания магистратуры в Париже я вернулся в Москву, потому что мне предложили работу в одном IT-стартапе, который разрабатывал мобильное приложение. Так как я очень много знал про соцсети и инстаграм, я занимался развитием этого направления в компании. Но через пять месяцев ушел, когда проект стал разваливаться и в бизнесе закончились деньги. За это время я приобрел все свои знания в области интернет-технологий.
Число моих подписчиков в инстаграме дошло до 100 тысяч, но я зарабатывал в десятки раз меньше, чем сейчас: рекламу в этой соцсети еще не так активно покупали. Тогда, в августе 2016 года, я ушел из офиса, расстался с девушкой, на которой собирался жениться, взял в кредит 600 тысяч рублей и уехал с друзьями в свое первое крупное путешествие по Европе в качестве фотографа. Мы с тремя ребятами получили спонсорский контракт от Volvo. Они выделили нам машину, и мы уехали из Москвы в Португалию, увидели 12 стран и более 20 городов. Проезжали по 500 километров в день, начинали работать в 06:00, фотографировали до 15:00, а потом ехали в другой город, ложились спать и утром снова начинались съемки. И так нон-стоп 28 дней подряд.
Благодаря тому, что мы были вчетвером и делали много фотографий, российские компании нас заметили. Потом мы поехали в Исландию, потом — на Бали. Каждый месяц постили фотографии из путешествий и получали новые заказы. В России не так много активных тревел-блогеров, человек 20–30, и мы попали в верхушку этого пула. Когда число заказов стало расти, мы начали повышать цены. Это естественный рыночный механизм: если твои работы хотят покупать, ты повышаешь цену и с 10–15 тысяч рублей за рекламную съемку доходишь до 80 тысяч.
Бизнес в Instagram
Когда у тебя есть значительное число подписчиков, гостиницы дают тебе бесплатные номера, а автоконцерны — машины в аренду. Можно путешествовать, делать крутые фото и не тратить деньги, а даже зарабатывать. Поняв, что это может приносить хороший доход, я стал больше изучать механизмы работы с компаниями: какой контент они хотят, с кем стоит работать по бартеру, а с кем — за деньги.
Три-четыре года назад многие инстаграм-фотографы выкладывали немного мрачные урбанистические кадры. Я и сам снимал уличные фото. Но потом заметил, что активность у таких постов падала, людям надоедало. И тогда я больше стал снимать природу, пейзажи, экшен. Такой контент оказался более интересен брендам: можно было интегрировать свой продукт в посты о красивых местах, а не в фотографии с темных улиц. Новый формат стал коммерчески успешным.
Сейчас в нашей команде трое фотографов-блогеров: я, Дима Лазыкин и Олег Крикет. Из фрилансеров мы стали продакшен-студией: если нужно, подключаем операторов, арендуем технику, световое оборудование. У нас популярные аккаунты: у Олега — 850 тысяч подписчиков, у Димы — 250 тысяч, у меня — 440 тысяч. Но аудитории частично разные. Мы принимаем заказы от брендов и делаем их вместе. К тому же я не могу сам себя фотографировать, нужно просить кого-то, а мы уже сработались и знаем стиль друг друга.
Базу заказчиков мы нарабатывали несколько лет. Рынок размещения рекламы в российском сегменте Instagram очень развит. Многие рекламные агентства занимаются работой с блогерами. Большому бренду не выгодно работать напрямую: есть риск невыполненной работы. Они обращаются в агентства, у которых есть пул проверенных исполнителей.
Самый коммерчески успешный месяц — декабрь: закрываются годовые бюджеты, все стараются максимально потратить деньги, чтобы получить больше в новом году. В декабре у блогера может быть 10–15 или даже 30 заказов на рекламу, некоторые постят рекламные материалы каждый день. У нас так не бывает, потому что мы выставляем высокий ценник (от 80 тысяч рублей за фото и от 200 тысяч за видео) и времени на производство уходит больше. За эти деньги клиент получает и рекламные посты, и фото, которые можно потом использовать для других кампаний. Мы работаем с крупными и средними клиентами, берем три-семь заказов в месяц. В последние полтора года мы поработали с 50 компаниями (если суммарно на троих брать, даже больше). Только инстаграм-аккаунт приносит мне 250 тысяч рублей в месяц.
Миллион за фильтры
Полтора года назад я начал заниматься видео и купил фильтров на 500 долларов. Есть сайт Filtergrade, где разные фотографы продают свои фильтры (настройки для обработки фото или видео, позволяющие получить изображение в определенном стиле. — Прим. ред.). На сайте продается более 500 наборов из фильтров от более 300 успешных фотографов, правда, многие фотографы ленивы и продают в своем наборе по семь-десять фильтров. Я лежал дома, было четыре утра, и я подумал: «Черт подери, я же могу сделать лучше». И связался с создателем этого сайта, чтобы тоже начать продавать свою обработку. Мы разговорились. Это парень, которому всего 21 год, с каждой покупки он получает минимум 10 долларов. За все время существования этого сайта они продали уже больше 100 тысяч наборов, так что он уже стал миллионером. Я предложил ему большой набор — не из десяти фильтров, как у всех, а из 30, и не по 40 долларов, а за 30, которые мы будем делить в пропорции не 70/30, а 50/50, но, по условиям сделки, он будет рекламировать мои фильтры на главной странице. Он согласился. Это оказалось выгодно всем. Продукт был лучше, он пользовался спросом и, соответственно, приносил денег больше, чем любой другой. Так, за месяц я заработал 5 тысяч долларов, ничего не делая, — это были мои самые легкие деньги!
Три месяца назад я подумал, почему бы мне самому не сделать такой сайт по продаже фильтров, но только в России? Я знаю, что наши фотографы и блогеры не самые богатые люди, зато они супертворческие. Поскольку раньше я работал в IT-стартапе, сайт FilterHero сделал сам за три недели, а потом предложил знакомым фотографам разместить на нем свои фильтры. Сейчас на нем уже 28 авторов, и вместе за первые полтора месяца работы сайта они продали фильтров больше чем на миллион рублей. Они получают 75 % от суммы покупки чистой прибыли, мне достается 25 %. За вычетом налогов и комиссии платежных систем я зарабатываю 150–200 тысяч в месяц.
Стив Джобс говорил: сначала вы не знаете, для чего вы это делаете, но потом сможете соединить точки. Стартап, инстаграм, фильтры — все соединилось: я просто купил домен и сделал это. На FilterHero все полностью автоматизировано и требует минимальных вмешательств и контроля. Я уделяю по два-три часа в день отладке новых страниц, разбору аналитики, поиску новых авторов, продвижению и развитию бизнеса. Недавно мы с Олегом переехали в Лос-Анджелес и сейчас создаем здесь свой собственный продакшен, чтобы делать большие рекламные кампании для российского и местного бизнеса. Я решил уехать, потому что мне хочется добиться большего. Полтора года у меня, по сути, не было дома, я все время был в разъездах, а Лос-Анджелес — это то место, где я хотел бы жить.
Я не знаю, работаю ли я вообще. Несколько раз в месяц у нас бывают рекламные съемки, по вечерам я развиваю свой сайт. В остальное время я могу заниматься творчеством и новыми проектами, например, недавно стал вести видеоблог на YouTube. Все, что я делаю, приносит мне радость. Все делается с удовольствием и идет от сердца. Я никогда не заставляю себя и не иду вразрез с внутренним голосом. Поэтому, наверное, это нельзя назвать работой.
Обложка: Дмитрий Щукин
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