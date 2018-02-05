В 15 лет я решил, что хочу стать экономистом. После школы в Финансовую академию на бюджет меня не приняли, и я пошел в МЭСИ. На первом курсе очень хотел учиться, участвовал в олимпиадах и студенческих конкурсах, но вскоре увидел, что профессора ставят оценки всем просто так и знаний особо не дают, просто говорят «выучи это, выучи то». Я подумал, что и так всегда занимался самообразованием, зачем же тратить время на университет. В 21 год я открыл свой первый бизнес — это был маникюрный салон. На этот проект меня подбила моя бывшая девушка. Сейчас бизнес развивает моя младшая сестра, у нее уже четыре салона.

Через два года после окончания института я захотел поступить в Сорбонну, чтобы получить мощное европейское образование. Но там оказалась такая же доисторическая система: база знаний, основанная на теориях 80–90-х годов, только на французском языке. Было очень сложно учиться, пришлось несколько раз пересдавать провальные экзамены, но и вторую магистратуру как-то удалось закончить, приложив колоссальные усилия, переступая через себя и зная, что это просто бессмысленно.

Когда я учился в Париже, начал фотографировать на телефон и загружать картинки в инстаграм. Скоро мне перестали нравиться мои снимки, я хотел лучшего качества и стал смотреть обучающие видео по теме, втянулся в процесс обработки фотографии, композиции кадра. Сначала у меня было 200 подписчиков, потом — тысяча. Я думал: «Ого, как много!» Тогда же, в мае 2015 года, моя подруга предложила мне аккредитоваться на Каннский кинофестиваль. Спустя всего четыре или пять месяцев после того, как я начал заниматься фотографией. Я стоял в костюме с бабочкой на красной ковровой дорожке с людьми, которые занимаются фотографией 20 лет и обвешаны техникой на 20 тысяч евро, и думал: «Господи, что я здесь делаю?»

А я просто фотографировал и выкладывал какие-то прикольные кадры в свой инстаграм. Тогда в приложении были рекомендованные пользователи. Французское подразделение Instagram заметило меня и добавило в этот список на две недели. За это время моя аудитория выросла с тысячи до 43 тысяч человек. Когда у тебя много подписчиков, проще знакомиться с фотографами, моделями: людям важны какие-то цифры, чтобы понять, что ты чего-то стоишь. Это простая психология. Сначала смотрят на цифру, а потом уже на качество работ. К сожалению или к счастью, это работает именно так.

После окончания магистратуры в Париже я вернулся в Москву, потому что мне предложили работу в одном IT-стартапе, который разрабатывал мобильное приложение. Так как я очень много знал про соцсети и инстаграм, я занимался развитием этого направления в компании. Но через пять месяцев ушел, когда проект стал разваливаться и в бизнесе закончились деньги. За это время я приобрел все свои знания в области интернет-технологий.

Число моих подписчиков в инстаграме дошло до 100 тысяч, но я зарабатывал в десятки раз меньше, чем сейчас: рекламу в этой соцсети еще не так активно покупали. Тогда, в августе 2016 года, я ушел из офиса, расстался с девушкой, на которой собирался жениться, взял в кредит 600 тысяч рублей и уехал с друзьями в свое первое крупное путешествие по Европе в качестве фотографа. Мы с тремя ребятами получили спонсорский контракт от Volvo. Они выделили нам машину, и мы уехали из Москвы в Португалию, увидели 12 стран и более 20 городов. Проезжали по 500 километров в день, начинали работать в 06:00, фотографировали до 15:00, а потом ехали в другой город, ложились спать и утром снова начинались съемки. И так нон-стоп 28 дней подряд.

Благодаря тому, что мы были вчетвером и делали много фотографий, российские компании нас заметили. Потом мы поехали в Исландию, потом — на Бали. Каждый месяц постили фотографии из путешествий и получали новые заказы. В России не так много активных тревел-блогеров, человек 20–30, и мы попали в верхушку этого пула. Когда число заказов стало расти, мы начали повышать цены. Это естественный рыночный механизм: если твои работы хотят покупать, ты повышаешь цену и с 10–15 тысяч рублей за рекламную съемку доходишь до 80 тысяч.