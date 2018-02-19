Чеченский отдел

Первые звонки начались уже через пару недель после того, как я перестал платить. Коллекторы буквально обрывали мне телефон, в день могло быть больше 100 пропущенных вызовов. Поначалу они разговаривают вежливо, убеждают, что заплатить будет проще и для меня, и для них. Но когда платить уже нечем, то подключают «чеченский отдел» — звонят люди с кавказским акцентом, представляются выходцами из Чечни и запугивают. Они не раз грозились убить меня и моих родственников, оскорбляли, а что касается мата, то на нем не ругались, а разговаривали. Сами себя они называют ООО «Кавказ», звонят всегда с одноразовых номеров, хотя бы на это у них мозгов хватает. Хотя мне звонили и обычные коллекторы, без акцента, но с тем же набором угроз.

Атаковали не только меня, но всех моих знакомых, чьи номера смогли найти, в основном названивали родственникам. В какой-то момент родители были готовы дать коллекторам денег, но я узнал об этом раньше и пресек все попытки откупиться. Все им объяснил, проинструктировал и подготовил морально к тому, что атаки будут продолжаться. Я не могу сказать, что мне было страшно: вряд ли родственникам что-то угрожало, а на себя мне, по сути, почти всегда было наплевать.

Потом я стал изучать законодательство и понял, что МФО, где я брал займ, нелегально передала информацию обо мне, при этом никакой переуступки долга не было. Это тянет как минимум на незаконное разглашение персональных данных. Я отправлял в организацию претензии, писал что-то вроде: «Если не прекратится сие свинство, пойду катать жалобы в прокуратуру, Центробанк и тому подобное». И после нескольких таких претензий звонки прекратились.