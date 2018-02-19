Личные финансы«Мне угрожают коллекторы»
Клей в замке, кавказский акцент, интим-реклама и надписи в подъезде — как выбивают долги у тех, кто взял микрокредиты и не платит
В семье у 57 % россиян есть хотя бы один незакрытый кредит. Причем за восемь лет эта цифра увеличилась вдвое. Люди стали смелее занимать деньги у банков, оптимистично надеясь вернуть их в срок. Но те, чьи ожидания не оправдываются, рискуют попасть в поле зрения коллекторов. The Village записал монологи людей, которых пытались заставить заплатить, портя имущество и давя на соседей.
Олег
(имя изменено по просьбе героя), 29 лет
Долг: несколько миллионов рублей
Оформление кредитов
Первый кредит, 100 тысяч рублей, я брал на оплату учебы, а на оставшиеся деньги планировал решить другие финансовые вопросы. Вариантов одолжить у родственников или друзей у меня не было. Но уже тогда я работал, поэтому за кредитом пошел в банк, где мне его официально оформили и выдали. Довольно долго я платил исправно, не допускал никаких задержек.
Но потом смена места работы и съемное жилье заметно ударили по карману, по глупости и наивности я набрал еще кредитов и займов уже не в банке, а в микрофинансовых организациях. Начались задержки, сумма долгов росла. Я понимаю, что сам виноват во всей этой ситуации, но платить окончательно я перестал только после того, как начались угрозы от коллекторов. Тогда меня перестала жрать совесть, я послал все и решил скрываться.
Чеченский отдел
Первые звонки начались уже через пару недель после того, как я перестал платить. Коллекторы буквально обрывали мне телефон, в день могло быть больше 100 пропущенных вызовов. Поначалу они разговаривают вежливо, убеждают, что заплатить будет проще и для меня, и для них. Но когда платить уже нечем, то подключают «чеченский отдел» — звонят люди с кавказским акцентом, представляются выходцами из Чечни и запугивают. Они не раз грозились убить меня и моих родственников, оскорбляли, а что касается мата, то на нем не ругались, а разговаривали. Сами себя они называют ООО «Кавказ», звонят всегда с одноразовых номеров, хотя бы на это у них мозгов хватает. Хотя мне звонили и обычные коллекторы, без акцента, но с тем же набором угроз.
Атаковали не только меня, но всех моих знакомых, чьи номера смогли найти, в основном названивали родственникам. В какой-то момент родители были готовы дать коллекторам денег, но я узнал об этом раньше и пресек все попытки откупиться. Все им объяснил, проинструктировал и подготовил морально к тому, что атаки будут продолжаться. Я не могу сказать, что мне было страшно: вряд ли родственникам что-то угрожало, а на себя мне, по сути, почти всегда было наплевать.
Потом я стал изучать законодательство и понял, что МФО, где я брал займ, нелегально передала информацию обо мне, при этом никакой переуступки долга не было. Это тянет как минимум на незаконное разглашение персональных данных. Я отправлял в организацию претензии, писал что-то вроде: «Если не прекратится сие свинство, пойду катать жалобы в прокуратуру, Центробанк и тому подобное». И после нескольких таких претензий звонки прекратились.
Как-то в подъезде на стене возле моей квартиры коллекторы оставили послание — обозвали меня пидором и потребовали вернуть деньги. Причем мою фамилию написали с ошибкой
Кирпич в окно
Параллельно меня атаковали в соцсетях, тогда у меня еще были указаны настоящие имя и фамилия. Писали не с аккаунтов чеченцев, а с обычных фейковых страниц, из банка и даже с приличных профилей. Как-то приходили в квартиру, где я был прописан, но не жил, потому встретились только с матерью. Но это были даже не коллекторы, а так, обычные сотрудники МФО — два здоровых мужика в кожанках и с перегаром. Они общались довольно вежливо, просто хотели напугать своим видом. Как-то в подъезде на стене возле моей квартиры коллекторы оставили послание — обозвали меня пидором и потребовали вернуть деньги. Причем мою фамилию написали с ошибкой.
Адрес съемной квартиры они тоже знали. Туда эти вежливые мужики в кожаных куртках тоже приезжали несколько раз и убеждали меня заплатить. Я заметил, что это вообще стандарт для всех микрофинансовых организаций — двое, кожанки, культурная беседа. Примерно в это же время мне разбили окно, хотя я жил на последнем этаже. С земли туда кирпич не докинули бы, а вот с чердака — вполне реально. Хотя я не уверен, что это были именно коллекторы.
Сейчас я даже не знаю, сколько должен. Наверное, там набежало уже несколько миллионов рублей. Сам я на контакт не выхожу, получать новости об этой истории мне совершенно не хочется. Банкротство — это довольно дорого, потому явно не для человека без денег. Реструктуризация долгов — это еще большая клоака, чем мои займы, и лезть в нее я не собираюсь. Я просто переехал с той съемной квартиры, сменил номер телефона, удалил со страниц в соцсетях всю личную информацию. Сейчас мне на адрес прописки периодически присылают письма, к счастью, бумажные, а не кирпичные. Пытаются писать и на электронную почту, но такие письма я сразу отправляю в спам.
Елена
49 лет
Долг: 17 тысяч рублей
Похоронный марш
По сравнению с тем, что было раньше, микрофинансовые организации и коллекторы стали вести себя намного лучше. Несколько лет назад я брала заем в одной компании и задержала выплату. И все их методы воздействия на должников были так или иначе связаны с темой смерти: не просто угрожали убить, но для убедительности посылали людям венки или заказывали гробы.
Нам, правда, ничего такого не приходило, только звонили и включали похоронный марш, причем по ночам. В последнее время такие случаи, чтобы царапали машины и кидали бутылки с зажигательной смесью, очень редки, хотя, когда случаются, гремят на всю Россию. Коллекторы стали досаждать СМС и звонками с оскорблениями, а еще надписями в подъездах.
Мат и угрозы
Деньги я брала летом — нужно было заплатить за медицинскую страховку, — потом осталась без работы, начались просрочки платежей. Когда задерживаешь выплату займа, сначала приходят сообщения с текстом про долг, потом начинаются звонки.
Первое время они пытаются договориться, дают время найти деньги, но потом начинают давить. Из МФО со мной связывалась хамоватая девица, которая с первой секунды начала тыкать. Потом пытались подобраться обманом. Когда оформляешь заем, оставляешь номера поручителей, и я дала телефоны детей. Мы гуляли с дочерью, когда мне позвонил коллектор, и я объяснила ему, что потеряла работу, поэтому платить мне пока нечем. Через минуту телефон зазвонил уже у дочери, которой тот же голос представился уже сотрудником банка.
Затем стал звонить молодой человек, подделывал кавказский акцент. Представился Русланом, хотя я знаю, что он Женя или Ваня. Звонят и пишут СМС коллекторы каждый раз с разных левых номеров. Оскорбляют, конечно, по полной программе — кроют матом и проходятся по всей семье.
На кого-то это может подействовать, но не на меня. Я 20 лет отработала корреспондентом в газете, насмотрелась и наслушалась всякого. С коллекторами вообще разговариваю на их языке. Один мне звонит: «Да ты шлюха, проститутка, сейчас на трассу тебя вывезу», а я ему в ответ: «Смотри, сама тебя там поставлю, и будешь мой долг отрабатывать!» В определенный момент коллекторы узнали мой адрес: один позвонил с рассказом, что он якобы живет в соседнем доме, который на самом деле еще не сдан и не заселен. Я ему так и ответила: «Ты там в подъезде, что ли, бомжуешь, идиот?»
В определенный момент коллекторы узнали мой адрес: один позвонил с рассказом, что он якобы живет в соседнем доме, который на самом деле еще не сдан и не заселен. Я ему так и ответила: «Ты там в подъезде, что ли, бомжуешь, идиот?»
Цемент для соседей
Все эти постоянные звонки — моральное давление. Раздражают они не только своими оскорблениями, но и тем, что звонят в любое время дня и ночи, по несколько раз за сутки. Я не выдержала и поставила переадресацию на одного пранкера. Это молодой мужчина, но отвечает он голосом деда и жестко троллит коллекторов.
Уже зимой после телефонных оскорблений эти люди перешли к делу — исписали мой подъезд. В тот день я пришла из магазина и была дома, а через полтора часа вернулся муж. В этот промежуток времени они и наведались. Написали «Елена, верни долг!» и номер моей квартиры. Три стены испачкали своей писаниной, а ведь только ремонт сделали в подъезде! Мы отмыли его буквально за 15 минут, предварительно сфотографировав. Теперь знаем, что черный маркер оттирается ацетоном или жидкостью для снятия лака, а краска из баллончика — уайт-спиритом. А вот соседям залили замок цементом, но, видимо, плохим, так как он не успел схватиться, и замки менять не пришлось. Хотели воздействовать на меня через соседей, но они нормальные люди и к этой ситуации отнеслись с пониманием.
После этого случая я позвонила на горячую линию МФО, пыталась разобраться, кто это сделал. Но там ответили, что мой долг кому-то передан, и, конечно, отпирались, что это сделали они. Заявление в полицию у меня написано, но пока я его никуда не относила. Изначально я брала 5 тысяч рублей, уже заплатила 9,5 тысячи, и еще порядка 17 тысяч хотят с меня получить. О реструктуризации долга я просила, как только осталась без работы, но мне отказали. Я решила, как только выплачу им всего 20 тысяч, возьму все документы, подтверждающие внесение средств, и фото подъезда, принесу это в МФО, после чего пошлю их далеко и надолго.
Ирина
56 лет
Долг: 535 тысяч рублей
Клей в замке
Деньги мне понадобились на лечение — у меня камни в почках, врачи сказали, что поможет только операция. Изначально я брала в МФО небольшую сумму, всего 7 тысяч рублей, сейчас с меня требуют уже 535 тысяч. Коллекторы мне и звонили, и приходили домой. Сначала наведался один молодой человек — темные волосы, борода, невысокого роста. С ним я общалась только через дверь и сразу сказала, что я готова решать все вопросы только через суд. На что он ответил, что деньги и так выбьет.
В следующий раз, когда приходили коллекторы, дома никого не было. В подъезде сидит консьержка, на этажах камеры, но они все равно как-то прошли и залили клеем замок двери. Первым это увидел мой муж, он все почистил, и обошлось без замены. Через некоторое время клей в замке оказался еще раз. Дверь у нас общая, на три квартиры, так что тут пострадали не только мы, но и другие жильцы.
Довести до инфаркта
Вообще воздействовать на должника через соседей — распространенный коллекторский прием. Один раз из-за моей просрочки коллекторы начали атаковать соседку. Она пожилая женщина, сердечница, давление скачет. А тут нецензурная брань, угрозы, пьяные голоса, звонки каждые две минуты — все это чуть не довело ее до инфаркта.
Она буквально умоляла их прекратить ее доставать, но они ответили: «Будем звонить, пока не повесишься на телефонном шнуре». И все это из-за нескольких тысяч! Прекратилось это только после того, как она обратилась в полицию. На работу коллекторы тоже звонили. Видимо, хотели испортить репутацию и там, но получили отпор от отдела кадров.
Она буквально умоляла их прекратить ее доставать, но они ответили: «Будем звонить, пока не повесишься на телефонном шнуре».
И все это из-за нескольких тысяч!
Интим-объявление
После клея коллекторы затаились на две недели, от них ничего не было слышно. А потом соседи принесли нам листовку, которую нашли в почтовом ящике. Там была моя фотография, имя и фамилия, номер телефона и предложение интим-услуг. Такие же неприличные листовки засунули в почтовые ящики всему подъезду — хотели опозорить меня на весь дом. В тот же день телефон стал просто разрываться, сыпалась куча СМС и сообщений в WhatsApp.
Это были мужчины, которые предлагали встретиться и иногда даже с ходу сообщали размеры мужских достоинств. Более-менее адекватным я пыталась объяснить, что произошло. Попутно выяснила, что аналогичное объявление вывесили на каком-то сайте. Звонков было много, причем не только из Москвы, но и из Омска, Новосибирска, других городов. Сначала я отвечала на звонки простым «алло», потом стала говорить грозным голосом: «Прокуратура!» — и желающие встретиться сразу же бросали трубку. Через пару дней шквал звонков пошел на спад.
Сейчас я собрала все бумаги, которые мне присылали, — на случай, если дело дойдет до суда. Они всегда представляются сотрудниками несуществующих агентств — «Восток», «Кавказ», «Гудермес». Я смотрела, ни в одном реестре таких нет. Они всегда звонят и отправляют СМС с одноразовых номеров, которые даже определяются неправильно, чтобы нельзя было доказать, кто именно достает должника. В полицию я пока не обращалась. К тому же наверняка у многих коллекторов крыша во власти, так что жаловаться на них бесполезно.
КомментарииПодписаться