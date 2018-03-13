Каждое я утро читаю диджитал-новости и в феврале 2016-го решил делиться знаниями с коллегами. Это продолжалось пару месяцев, а потом наша пиарщица попросила сделать канал публичным. Я согласился. Когда было примерно 300 подписчиков, чуть не забросил канал: было мало времени и мотивации. Но вдруг я попал в большую подборку каналов о диджитале на VC — и количество подписчиков резко выросло в 2,5 раза. Долгое время канал рос органически — за счет попадания в другие подборки, перепостов других каналов.

Потом решил купить пару размещений в каналах, которые сам читаю, — что-то зашло лучше, что-то плохо. Затем месяц откручивал рекламу в «ВК» — пока модераторы окончательно не запретили все ссылки на Telegram в объявлениях. В конце 2017 года попробовал рекламу в Facebook — и оказалось, что оттуда приходят самые дешевые подписчики. Правда, в 2018-м это поняли многие, и цена возросла: сейчас подписчик обходится мне в районе 11–13 рублей, точнее сказать сложно. Сейчас в продвижение я вкладываю несколько тысяч в месяц.

Реклама

Первый раз по поводу рекламы мне написали, когда количество подписчиков перевалило за полторы тысячи. Хотели рекламировать какой-то канал о личностном росте. Естественно, отказался: тогда я еще не планировал всерьез монетизировать канал, да и рекламировать сомнительные вещи не хотелось. Согласился разместить рекламу в первый раз, когда написали из «Нетологии». Правда, это был бартер: пост в обмен на размещение инфы о моем канале в их рассылке. Для них пост получился очень удачным (пять покупок курса по 18 тысяч), для меня — так себе: с рассылки пришло подписчиков 50. После этой ситуации я понял, что партнерства не очень подходят телеграм-каналам — выгоднее продать рекламу и вложиться в привлечение подписчиков.

После этого я начал более-менее регулярно размещать рекламу. Обычно три-пять раз в неделю мне пишут люди, которые хотят продвинуть канал, рассказать о каком-то сервисе или образовательных курсах. Часто сначала приходится уточнять, что именно хочет рекламировать человек. Затем я скидываю шаблонный текст с условиями размещения. На развитие канала, публикации и общение с рекламодателями у меня уходит примерно по полчаса в день.

Мне очень помогает опрос, который я провел среди подписчиков. Задал там пять вопросов: где человек живет, кем работает, что из себя представляет компания (агентство, бренд и еще штук десять вариантов), сколько зарабатывает и пол. Прошло этот опрос около 15 % подписчиков, что дает понятную картину. Данные опроса я оформил в презентацию, ссылку на которую всегда кидаю рекламодателям. По ощущениям это повысило конверсию из запросов рекламы в реальные размещения.

Цену на рекламу я выставляю примерно так же, как и мои коллеги по Telegram — число подписчиков умножаю на 0,6. Для удобства я округляю это число с шагом в 250 рублей. Один-два раза в неделю я размещаю объявления. В месяц получается не так уж и много, 20–30 тысяч рублей, но я не стараюсь заработать на канале много денег. Для меня ценнее то, что благодаря ему я познакомился со многими интересными и полезными людьми.