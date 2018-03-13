Личные финансы«Я зарабатываю в Telegram»
Основатели телеграм-каналов — о том, сколько они получают за рекламу в мессенджере
В Telegram — десятки тысяч каналов на разные темы. По данным «Медиалогии», самые популярные из них — политический «Сталингулаг» с 190 тысячами подписчиков, а также новостные «Давыдов.Индекс» и Mash (82 тысячи и 175 тысяч подписчиков соответственно). Успешные каналы могут зарабатывать на рекламе до миллиона рублей в месяц, цена поста у известного блогера вроде Артемия Лебедева доходит до 100 тысяч рублей. Но рекламодатели готовы платить за посты не только звездам — монетизировать можно и канал с несколькими тысячами подписчиков. The Village поговорил с теми, кто зарабатывает на рекламе в мессенджере.
Появление канала
Никита Трещёв
проектный директор агентства «Апрель», автор канала O digital (7 700 подписчиков)
Каждое я утро читаю диджитал-новости и в феврале 2016-го решил делиться знаниями с коллегами. Это продолжалось пару месяцев, а потом наша пиарщица попросила сделать канал публичным. Я согласился. Когда было примерно 300 подписчиков, чуть не забросил канал: было мало времени и мотивации. Но вдруг я попал в большую подборку каналов о диджитале на VC — и количество подписчиков резко выросло в 2,5 раза. Долгое время канал рос органически — за счет попадания в другие подборки, перепостов других каналов.
Потом решил купить пару размещений в каналах, которые сам читаю, — что-то зашло лучше, что-то плохо. Затем месяц откручивал рекламу в «ВК» — пока модераторы окончательно не запретили все ссылки на Telegram в объявлениях. В конце 2017 года попробовал рекламу в Facebook — и оказалось, что оттуда приходят самые дешевые подписчики. Правда, в 2018-м это поняли многие, и цена возросла: сейчас подписчик обходится мне в районе 11–13 рублей, точнее сказать сложно. Сейчас в продвижение я вкладываю несколько тысяч в месяц.
Реклама
Первый раз по поводу рекламы мне написали, когда количество подписчиков перевалило за полторы тысячи. Хотели рекламировать какой-то канал о личностном росте. Естественно, отказался: тогда я еще не планировал всерьез монетизировать канал, да и рекламировать сомнительные вещи не хотелось. Согласился разместить рекламу в первый раз, когда написали из «Нетологии». Правда, это был бартер: пост в обмен на размещение инфы о моем канале в их рассылке. Для них пост получился очень удачным (пять покупок курса по 18 тысяч), для меня — так себе: с рассылки пришло подписчиков 50. После этой ситуации я понял, что партнерства не очень подходят телеграм-каналам — выгоднее продать рекламу и вложиться в привлечение подписчиков.
После этого я начал более-менее регулярно размещать рекламу. Обычно три-пять раз в неделю мне пишут люди, которые хотят продвинуть канал, рассказать о каком-то сервисе или образовательных курсах. Часто сначала приходится уточнять, что именно хочет рекламировать человек. Затем я скидываю шаблонный текст с условиями размещения. На развитие канала, публикации и общение с рекламодателями у меня уходит примерно по полчаса в день.
Мне очень помогает опрос, который я провел среди подписчиков. Задал там пять вопросов: где человек живет, кем работает, что из себя представляет компания (агентство, бренд и еще штук десять вариантов), сколько зарабатывает и пол. Прошло этот опрос около 15 % подписчиков, что дает понятную картину. Данные опроса я оформил в презентацию, ссылку на которую всегда кидаю рекламодателям. По ощущениям это повысило конверсию из запросов рекламы в реальные размещения.
Цену на рекламу я выставляю примерно так же, как и мои коллеги по Telegram — число подписчиков умножаю на 0,6. Для удобства я округляю это число с шагом в 250 рублей. Один-два раза в неделю я размещаю объявления. В месяц получается не так уж и много, 20–30 тысяч рублей, но я не стараюсь заработать на канале много денег. Для меня ценнее то, что благодаря ему я познакомился со многими интересными и полезными людьми.
Появление канала
Марина Шиняева
основатель телеграм-канала «Экономная Москва» (4 600 подписчиков)
Прошлым летом я завела свой первый канал, где писала о сериалах, которые смотрю. Я веду его до сих пор, просто для удовольствия, планов на его монетизацию у меня нет. В тот момент я почти ничего не знала о том, как устроены каналы в Telegram и даже не умела их искать. Но пока пыталась набрать свою первую сотню читателей, узнала много нового, в том числе, что есть множество небольших каналов, которые ведут обычные люди, и при этом реклама в них хорошо продается и приносит живые деньги. Ну и решила попробовать. Немного поразмыслив, я решила, что это будет канал с анонсами интересных и бесплатных событий в Москве. Я знаю, что есть куча сайтов-агрегаторов и групп в соцсетях об этом, но найти что-то интересное там сложно. Я решила не устраивать помойку, выбирать только то, что интересно мне, и перепроверять информацию.
Я трачу на канал больше времени, чем хотелось бы, думаю, около 12 часов в неделю. Я сижу дома с ребенком и работаю удаленно. Обычно вечером в пятницу я сажусь мониторить события будущей недели — это занимает один-два часа. Я веду таблицу, где у меня расписан весь текущий месяц. Каждый вечер я пишу отложенные посты на следующий день — на это уходит еще полчаса.
Набрать первую сотню подписчиков помогли друзья, первую тысячу — реклама на небольших релевантных каналах. Я предпочитаю не платить за рекламу, а предлагать взаимопиар. Но обойтись совсем без денег я бы не смогла, особенно до первой тысячи подписчиков. За все время существования канала я потратила на раскрутку 6 450 рублей. За последние пару месяцев мой канал вырос раза в два, притом что рекламу я не покупала с декабря. Значительную часть подписчиков мне удалось получить благодаря секретному чату, который объединяет около 20 авторов каналов с похожей тематикой. Мы помогаем друг другу развиваться, пиарим друг друга, участвуем в совместных подборках.
Реклама
Первую недорогую рекламу я начала размещать за 500–700 рублей. Наверное, 80–90 % объявлений — это промо других каналов. Какое-то время назад было чуть ли не 100 %. Сейчас начинают приходить рекламодатели со стороны. Я несколько раз рекламировала мобильные приложения, в основном позволяющие экономить на чем-то. Ко мне чаще всего обращаются за рекламой каналов со всякими скидками на товары и услуги, потому что это смежная тема, но бывают и просто блогеры, пишущие о музыке или кино. Отдельная тема — казино и прочая нечисть, которую отказываются рекламировать большинство нормальных админов. Ко мне такие, к счастью, ни разу не обращались. Я никогда не буду рекламировать то, что идет вразрез с моими принципами, например мошенников или пропаганду.
Так как в Telegram не существует никаких правил размещения рекламы, каждый админ сам их устанавливает. Поначалу я не справилась с соблазном заработать побольше и размещала рекламу три-четыре раза в неделю. Но потом решила сократить это число до двух и поднять цену. Сейчас реклама телеграм-канала у меня стоит 2 тысячи рублей, а реклама товаров или услуг 3 тысячи рублей, посты выходят по вторникам и пятницам. Это своего рода компромисс между моим законным желанием получать деньги за время и силы, которые я вкладываю в канал, и законным желанием подписчиков видеть меньше рекламы. Учитывая, что в среднем в неделю на моем канале выходит 14–15 постов и два из них рекламные, получается, что они занимают не более 15 % контента. Пока на канале я зарабатываю 8–16 тысяч рублей в месяц.
Появление канала
Павел Городницкий
основатель канала «Палач говорит» (14 тысяч подписчиков)
С однокурсником запустили сайт «Палач» в феврале 2015 года. Тогда у нас не было соцсетей, статуса в поисковиках — мы думали, что нас будут читать только друзья. За первый год на сайт зашли 50 тысяч посетителей, хотя мы генерировали контент каждый день. Потом зачем-то сделали неудачный редизайн: много времени на него потратили вместо того, чтобы постить тексты. В итоге наша посещаемость упала до 3 тысяч уников в месяц — сейчас к нам за полночи столько заходит. Уже думали закрываться, но тут появилась мода на телеграм-каналы — и я предложил попробовать.
Я люблю Telegram, сижу там с первого дня — мы решили дать проекту последний шанс. 14 апреля 2016 года мы написали в соцсетях, что теперь у нас есть свой канал, мы будем туда постить то, что нам интересно. Я взялся в одиночку его вести, думал, что там будут и тексты с «Палача», и интересные ссылки.
Я был автором сайта iGuides и написал там текст о том, почему Telegram — перспективный мессенджер, а в конце поста добавил ссылку на наш канал. За день подписались 100 человек, потом нас заметили уже заслуженные телеграм-деятели (Кристина Потупчик, например), разместили у себя ссылку. К концу мая мы набрали тысячу подписчиков — для нас было суперкруто. На сайт шел трафик, мы получали клики, не вложив ни копейки: только обменивались репостами с симпатичными нам каналами. И, наверное, я первым стал брать интервью у авторов других каналов. Потом они публиковали интервью у себя в каналах и упоминали там нас. Сейчас на ведение канала у меня уходит один-два часа в день, в выходные поменьше.
Реклама
Рекламодатели стали приходить, когда у нас была тысяча подписчиков. Мы сначала их пиарили за 300 рублей, потом за 700, потом за тысячу. Одновременно канал рос. К концу 2016 года у нас было 5 тысяч подписчиков, и я брал 1 500 рублей за рекламу. Другие авторы брали рубль за подписчика. Мы воспринимали себя как условный H&M и думали: пусть у нас лучше будет по два рекламных поста в день за 1 500, чем мы будем сидеть и ждать, купит ли кто рекламу за 5 тысяч.
Но эта тактика нас в конце концов подвела: стало приходить больше запросов, чем мы могли разместить. Был момент, когда у меня календарь был забит рекламой на два месяца вперед. Рекламодатели говорили: «Давай мы заплатим в три раза больше, только поставь вперед». А мы не могли этого сделать, так как у нас доходило до пяти рекламных постов в день — и для контента места не оставалось.
Мы приняли волевое решение повысить цену поста до 2 500 рублей, и это было оптимально: теперь у нас выходит одна-две рекламы в день, а канал стал чище. Максимум мы зарабатывали 160–180 тысяч рублей за месяц, сейчас зарабатываем поменьше, чуть больше 100 тысяч (налоги по итогам года мы заплатим). Зато канал чистый и аккуратный — это важнее.
Никто не жаловался, что после рекламы пришло мало народу. Но если бы претензии были, я бы сказал, что мы публикуем согласованный пост, но никому не гарантируем, что придет определенное число подписчиков. Это зависит не только от нас. В Telegram нет аналитики — сложно понять, целевая аудитория или нет. Мы больше работаем с IT-проектами, маркетологами, криптовалютными инвесторами, но бывают и тревел-блогеры.
Самая умная вещь, которую я сделал за время существования канала: 19 июля 2017 года, когда мы пробили рубеж в 10 тысяч подписчиков, я написал подробнейший прайс-лист со всеми тарифами, условиями, статистикой и опубликовал в описании канала. Теперь люди приходят уже с выбранным тарифом, знают, чего хотят. Самое крупное предложение, от которого я отказался, — рекламировать политику за 20 тысяч рублей. Я подумал, что такую сумму мы можем заработать и так. Некоторые размещают такую рекламу, но мы стараемся ее отфильтровывать.
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